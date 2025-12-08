'Vua bán tải' giảm giá hơn 60 triệu

Các ưu đãi trong tháng 12 được Ford Việt Nam và hệ thống đại lý phối hợp thực hiện, áp dụng tùy theo từng phiên bản xe.

Dòng xe bán tải Ford Ranger sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ. Khách hàng mua các phiên bản Ranger Stormtrak, Wildtrak, Raptor và các phiên bản Ranger XLS (bao gồm cả 4x2 và 4x4) sẽ nhận được mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Các phiên bản của dòng xe Ford Ranger được ưu đãi từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ.

Mức phí trước bạ áp dụng cho xe bán tải là 6% trên giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất. Riêng phiên bản Ranger XL nhận được mức hỗ trợ thấp hơn, tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Mẫu xe Phiên bản Khuyến mãi Giá xe sau khuyến mãi Ranger XL Khuyến mại giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ 648.930.000 VND Stormtrak Khuyến mại giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ 976.660.000 VND Wildtrak Khuyến mại giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ 920.260.000 VND Raptor Khuyến mại giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ 1.221.060.000 VND Ranger XLS (XLS 4x2/ XLS 4X4) Khuyến mại giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ 729.440.000 VND (XLS 4x4) 664.580.000 VND (XLS 4x2)

Trong khi đó, dòng SUV 7 chỗ Ford Everest được áp dụng các hình thức khuyến mãi khác nhau, bao gồm quà tặng hiện vật hoặc giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt.

Cụ thể, đối với phiên bản cao cấp Everest Titanium 4x4 có giá niêm yết 1,468 tỷ đồng, khách hàng có quyền lựa chọn giữa hai gói ưu đãi. Gói thứ nhất là quà tặng bao gồm 2 năm bảo hiểm vật chất và một camera hành trình Mozhu S3, tổng giá trị quy đổi là 34 triệu. Lựa chọn thứ hai là giảm giá trực tiếp 25 triệu đồng tiền mặt vào giá trị xe, đưa giá sau ưu đãi còn 1,443 tỷ đồng.

Phiên bản Everest Titanium 4x2, với giá niêm yết 1,299 tỷ đồng, cũng có hai lựa chọn khuyến mãi. Khách hàng có thể nhận gói quà tặng bao gồm 2 năm bảo hiểm vật chất và camera hành trình, với tổng giá trị 30 triệu đồng. Nếu chọn phương án giảm giá tiền mặt, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 20 triệu đồng, giá xe sau ưu đãi còn 1,279 tỷ đồng.

Ford Everest nhận được khuyến mại tối đa đến 35 triệu đồng.

Các phiên bản thấp hơn của Ford Everest, bao gồm Ambient, Sport và Sport Special Edition, được áp dụng ưu đãi bằng gói dán phim cách nhiệt 3M Ford Advanced cao cấp trị giá 10 triệu, hoặc giảm trực tiếp 5 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài 2 dòng xe chủ lực kể trên, Ford Transit cũng có mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 12.

Ford Việt Nam cũng triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng trong ba ngày vàng từ ngày 11 đến ngày 13/12. Điều kiện để khách hàng đủ điều kiện nhận mã quay thưởng là phải ký hợp đồng mua xe trong khung thời gian quy định và hoàn tất việc thanh toán một trăm phần trăm giá trị xe chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Các dòng xe được áp dụng bao gồm Everest, Territory, Ranger, Transit và Mustang Mach-E. Giải thưởng cao nhất của chương trình là một chuyến du lịch kéo dài 10 ngày 9 đêm đến hai quốc gia Bắc Âu là Na Uy và Phần Lan.

Đức Minh