Cách tra cứu phạt nguội trên ứng dụng Zalo cực đơn giản, chuẩn xác

Zalo hiện là một trong những ứng dụng nhắn tin và gọi điện phổ biến nhất tại Việt Nam, được nhiều gia đình, cơ quan, trường học và cộng đồng sử dụng hằng ngày để trao đổi công việc, trò chuyện với người thân hay cập nhật thông tin. Nhờ tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích, Zalo ngày càng trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống số của người dùng.

Song song với tính năng liên lạc, nền tảng này cũng hỗ trợ nhiều dịch vụ công trực tuyến. Một trong số đó là chức năng tra cứu phạt nguội, cho phép tài xế kiểm tra vi phạm chỉ với vài thao tác ngay trong ứng dụng, thay vì phải truy cập nhiều trang web khác nhau.

Thay vì phải truy cập vào nhiều trang web khác nhau hoặc đến tận nơi để kiểm tra, giờ đây bạn chỉ cần vài bước đơn giản trên điện thoại là đã có thể biết được phương tiện của mình có bị phạt nguội hay không.

﻿ ﻿Cách tra cứu phạt nguội ﻿trên ZaloPay chỉ với vài thao tác

ZaloPay đã tích hợp tính năng “Tra cứu phạt nguội” trong mục dịch vụ để hỗ trợ người dùng dễ dàng kiểm tra thông tin vi phạm giao thông. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn thực hiện nhanh và chính xác:

Bước 1: Trên ứng dụng Zalo, người dùng vào mục Khám phá, sau đó ấn tìm kiếm "Zalo Pay" hoặc ﻿ mở ứng dụng ZaloPay đã cài sẵn trên điện thoại. Nếu chưa có, bạn có thể tải từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) và đăng nhập bằng tài khoản Zalo của mình.

Bước 2: Tìm đến tính năng “Tra cứu phạt nguội”

Có hai cách để truy cập vào tính năng này:

Cách 1: Chọn lần lượt theo các bước

- Trên giao diện chính, chọn mục “ Tất cả ”.

- Cuộn xuống nhóm " ﻿Di chuyển - Giao hàng". ﻿Sau đó chọn ﻿"Tra cứu phạt nguội".

Cách 2: Tại thanh tìm kiếm (biểu tượng kính lúp), gõ từ khóa " phạt nguội". Sau đó, h ệ thống sẽ hiển thị tính năng tương ứng để bạn chọn nhanh .

Bước 3: Chọn loại phương tiện và nhập biển số xe

Ở bước này, bạn cần thực hiện hai thao tác:

Chọn loại xe : Hệ thống hỗ trợ tra cứu cho cả xe máy, xe máy điện và ô tô.

Nhập biển số xe: Ghi chính xác theo đúng định dạng quy định. Chắc chắn rằng bạn không bị nhầm lẫn giữa các ký tự, đặc biệt là chữ "O" và số "0".

Sau khi nhập đủ thông tin, bạn nhấn nút “Kiểm tra phạt nguội ”.

Bước 4: Đợi kết quả

Hệ thống sẽ xử lý trong vài giây và trả về kết quả nếu có vi phạm. Thông tin hiển thị sẽ bao gồm:

- Thời gian và địa điểm xảy ra vi phạm.﻿

- Hình thức vi phạm cụ thể.

- Cơ quan đã ghi nhận và xử lý.

- Trạng thái (đã xử lý hay chưa).

Ngoài ra, người dùng cũng có thể ﻿đăng ký nhắc vi phạm tự động (nếu cần) ngay trên ZaloPay bằng cách ﻿nhập số điện thoại và biển số xe . Tính năng này sẽ gửi thông báo trực tiếp đến bạn qua Zalo hoặc SMS ngay khi có dữ liệu vi phạm mới được cập nhật.

Một vài lưu ý khi tra cứu phạt nguội trên ZaloPay

Để việc tra cứu diễn ra suôn sẻ và tránh sai sót, bạn nên lưu ý:

- Kiểm tra chính xác biển số xe trước khi nhập.

- Luôn cập nhật ứng dụng Zalo và ZaloPay phiên bản mới nhất.

- Không chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản với người khác.

- Tạo thói quen kiểm tra định kỳ, đặc biệt sau mỗi chuyến đi xa.

- Nếu có thông tin bất thường, nên liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng qua Chatbox tích hợp.