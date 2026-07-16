Hàng chục nghìn người thi nhau đặt “gấu mèo bê tha” giá 20 triệu VND sau khi Halaand bế 1 em về nước, giờ thì cháy hàng

Rời nước Mỹ sau chiến dịch World Cup 2026 của tuyển Na Uy, tiền đạo sinh năm 2000 không chỉ gây chú ý với phong cách thời trang khác biệt mà còn khiến cõi mạng bùng nổ khi ôm khư khư một chú gấu mèo nhồi bông ôm chai rượu đi thẳng qua sân bay Oslo.

Nguồn gốc của chú gấu mèo gây bão

Nhiều người khi mới nhìn qua bức ảnh Haaland sải bước trên thảm đỏ sân bay đã lầm tưởng anh đang bế một con thú thật. Nhưng thực chất, đây là một tác phẩm thú nhồi bông nghệ thuật mô phỏng chú gấu mèo đang ôm một chai rượu mạnh.

Sản phẩm độc lạ này có tên chính thức là Wild Bill's Whiskey Raccoon, được Haaland tìm thấy và mua trực tiếp tại cửa hàng đồ da thủ công Wild Bill's Western Store ở Dallas trong thời gian anh cùng đồng đội lưu trú tại Mỹ để thi đấu giải vô địch thế giới. Mức giá của chú gấu mèo bê tha này không hề rẻ, được niêm yết ở mức 750 USD, tương đương khoảng 19 triệu đồng tiền Việt.

Sức mạnh chốt đơn khủng khiếp của gã khổng lồ Na Uy

Bức ảnh Haaland nách kẹp chú gấu mèo ôm chai rượu, tay xách túi hiệu sải bước ở sân bay Oslo ngay lập tức tràn ngập các trang mạng xã hội. Biểu cảm hài hước, có phần bất cần của chú gấu mèo kết hợp với vẻ ngoài cao lớn của gã tiền đạo Na Uy tạo nên một tổng thể vô cùng giải trí.

Chỉ trong vòng vài giờ sau khi bức ảnh lan truyền, trang web của cửa hàng Wild Bill's Western Store tại Dallas đã chứng kiến lượng truy cập khổng lồ tăng đột biến. Hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đã thi nhau lùng sục, liên hệ với cửa hàng để đặt mua bằng được một em gấu mèo giống hệt thần tượng.

Cửa hàng nhanh chóng treo biển hết hàng

Đại diện cửa hàng tại Mỹ xác nhận toàn bộ số lượng gấu mèo nhồi bông có sẵn tại tiệm đã được bán sạch sẽ chỉ trong nháy mắt. Trên trang chủ của hãng, dòng chữ SOLD OUT đỏ rực đã xuất hiện bên cạnh mức giá 750 USD của chú gấu mèo Whiskey.

Để đối phó với làn sóng đơn đặt hàng khổng lồ từ người hâm mộ toàn cầu, cửa hàng lưu niệm này đã phải nhanh chóng mở rộng dịch vụ vận chuyển quốc tế và tăng tốc sản xuất thủ công để kịp trả hàng cho khách. Haaland có thể đã lỡ hẹn với chiếc cúp vàng thế giới, nhưng sức hút thương mại và khả năng tạo trend của anh thì vẫn khiến người ta phải nể phục.