"Giày mướp" là gì mà Jennie mê mẩn? Mẫu giày bệt đang hot hơn cả giày búp bê, vừa tôn chân vừa dễ đi

Từng là "ngôi sao" của mùa trước, ballet flats (giày búp bê đế bằng) đang dần nhường chỗ cho một kiểu giày bệt mới được giới mộ điệu săn đón. Với thiết kế mềm mại, ôm chân và cực kỳ tối giản, "giày mướp" đang trở thành món đồ thời trang được Jennie, Kendall Jenner hay Cha Jung Won liên tục diện xuống phố.

Sau cơn sốt Mary Jane, ballet flats hay Tabi, mùa hè năm nay chứng kiến sự lên ngôi của một thiết kế giày bệt hoàn toàn mới được cộng đồng thời trang ưu ái gọi bằng cái tên khá lạ tai: "giày mướp" (Loofah Shoes).

Dù cái tên nghe có phần hài hước, đây lại là một trong những xu hướng giày được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội. Thiết kế này nhanh chóng phủ sóng street style của hàng loạt fashion icon, từ Jennie (BLACKPINK), Kendall Jenner đến nữ diễn viên Hàn Quốc Cha Jung Won.

"Giày mướp" thực chất là gì?

"Giày mướp" không phải tên gọi chính thức của một dòng sản phẩm mà là biệt danh do cộng đồng mạng đặt cho mẫu giày bệt do nhà thiết kế Phoebe Philo giới thiệu. Sở dĩ có tên gọi này là bởi phần thân giày được làm từ chất liệu da cực mềm, ôm sát bàn chân, kết hợp phần mũi bo tròn và hơi thuôn dài, tạo hình khá giống quả mướp.

Khác với những đôi giày bệt truyền thống có kết cấu cứng cáp, "giày mướp" gần như không có phom cố định. Chất liệu da mềm đến mức có thể gập đôi, tạo nên vẻ ngoài tự nhiên, hơi nhăn nhẹ nhưng lại rất sang trọng theo tinh thần quiet luxury.

Khác gì với ballet flats?

Nếu ballet flats gây ấn tượng bằng vẻ nữ tính cùng những chiếc nơ nhỏ hay đường cắt lấy cảm hứng từ giày múa ballet, thì "giày mướp" lại hướng tới sự tối giản tuyệt đối. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cảm giác mang.

Chất liệu da mềm hơn, ôm sát bàn chân. Độ bao phủ cao hơn nên tạo cảm giác chắc chân khi di chuyển. Thiết kế ít chi tiết, thiên về vẻ đẹp tối giản. Phù hợp với nhiều dáng chân hơn, đặc biệt là những người không thích cảm giác hở bàn chân như ballet flats.

Nhờ sự linh hoạt này, "giày mướp" được đánh giá dễ đi trong thời gian dài và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố.

Một trong những người góp phần đưa xu hướng này lan rộng chính là Jennie. Nữ thần tượng kết hợp blazer đen oversized cùng quần jeans ống loe nhẹ, hoàn thiện tổng thể bằng đôi "giày mướp" màu trắng. Chính đôi giày đã giúp bộ trang phục vốn rất cơ bản trở nên thanh lịch và thời thượng hơn.

Ở một outfit khác, Jennie lựa chọn áo sát nách bèo màu kem phối cùng quần lửng trắng theo công thức all-white. Đôi giày trắng đồng điệu khiến tổng thể trông nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn rất hiện đại.

Thay vì đi sneaker như thường thấy, Kendall Jenner lại phối nguyên set đồ tập yoga với một đôi "giày mướp" màu đen. Sự kết hợp tưởng như đối lập này lại mang đến hiệu ứng bất ngờ. Đôi giày giúp bộ đồ thể thao bớt xuề xòa, đồng thời tăng cảm giác thanh lịch mà vẫn giữ được sự thoải mái. Đây cũng là lý do nhiều tín đồ thời trang xem "giày mướp" như món đồ có thể thay thế sneaker trong những ngày không cần vận động quá nhiều.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Cha Jung Won vốn nổi tiếng với phong cách tối giản. Cô diện blazer xanh navy kết hợp quần lửng màu đen, sau đó tạo điểm nhấn bằng đôi "giày mướp" trắng của Phoebe Philo.

Phần da mềm với những nếp nhăn tự nhiên giúp bộ suit vốn khá nghiêm túc trở nên nhẹ nhàng và có chiều sâu hơn. Đây cũng là minh chứng cho thấy mẫu giày này không chỉ hợp phong cách casual mà còn rất phù hợp với môi trường công sở.

Không ít fashionista lựa chọn phối "giày mướp" với quần bermuda để tạo nên vẻ ngoài mang hơi hướng Hàn Quốc. So với sneaker, kiểu giày này giúp tổng thể thanh thoát hơn, đồng thời kéo dài cảm giác đôi chân nhờ phần mũi giày thuôn nhẹ. Chỉ cần kết hợp với áo thun hoặc sơ mi oversized là đã đủ tạo nên set đồ vừa thoải mái vừa sang.

Vì sao "giày mướp" được dự đoán sẽ là đôi giày hot nhất mùa hè?

Sự thành công của "giày mướp" phản ánh xu hướng thời trang hiện nay: ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ.

Thiết kế mềm mại, dễ phối đồ, phù hợp nhiều dáng chân và có thể kết hợp từ quần jeans, suit, váy midi đến đồ thể thao khiến mẫu giày này trở thành lựa chọn linh hoạt hơn nhiều kiểu giày bệt trước đó.

Nếu ballet flats từng thống trị năm ngoái, thì mùa hè năm nay, rất có thể "giày mướp" sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong tủ đồ của các tín đồ thời trang.

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