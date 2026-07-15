Chợ nổi là một loại hình chợ truyền thống đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi mọi hoạt động mua bán đều diễn ra trên sông.

Nhắc đến miền Tây Nam Bộ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những dòng sông hiền hòa, vườn cây trái trĩu quả và hình ảnh hàng trăm chiếc ghe, xuồng tấp nập trên mặt nước từ sáng sớm. Đó chính là chợ nổi - một nét văn hóa độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm và trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ đối với du khách trong và ngoài nước.

Vì sao gọi là chợ nổi?

Tên gọi "chợ nổi" bắt nguồn từ chính hình thức hoạt động của khu chợ. Khác với những khu chợ truyền thống được họp trên đất liền, chợ nổi diễn ra hoàn toàn trên sông. Người bán sử dụng ghe, xuồng hoặc thuyền để chở hàng hóa, còn người mua cũng di chuyển bằng phương tiện đường thủy để trao đổi, mua bán. Nhìn từ trên cao, hàng trăm chiếc ghe lớn nhỏ tụ họp san sát giữa dòng sông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp như một "khu chợ nổi" trên mặt nước. Chính vì vậy, người dân gọi đây là chợ nổi.

Loại hình chợ này hình thành từ nhiều thế kỷ trước, khi hệ thống đường bộ ở Đồng bằng sông Cửu Long chưa phát triển. Sông ngòi, kênh rạch chằng chịt là tuyến giao thông chính, vì thế việc họp chợ ngay trên sông vừa thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa, vừa giúp người dân ở nhiều địa phương dễ dàng giao thương. Đến nay, dù giao thông đường bộ ngày càng phát triển, nhiều chợ nổi vẫn được duy trì như một nét văn hóa đặc sắc của vùng sông nước miền Tây.

Chợ nổi bán gì?

Hàng hóa ở chợ nổi rất đa dạng, nhưng chủ yếu là các mặt hàng nông sản và đặc sản địa phương. Các ghe lớn thường chở trái cây theo mùa như xoài, chôm chôm, sầu riêng, dưa hấu, dứa, măng cụt... Ngoài ra còn có rau củ, gạo, lúa, thủy hải sản và nhiều loại hàng hóa phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, một nét rất thú vị của chợ nổi là những chiếc ghe bán đồ ăn sáng. Du khách có thể thưởng thức tô hủ tiếu nóng hổi, bún riêu, bánh canh, cà phê hay nước giải khát ngay trên thuyền, mang đến trải nghiệm rất khác biệt so với những khu chợ thông thường. Điều đặc biệt là người bán không cần treo biển hiệu. Thay vào đó, họ dựng một cây sào cao ở đầu ghe, treo lên những mặt hàng mình kinh doanh như bí đỏ, dứa, bắp cải hay dưa hấu. Cách quảng bá độc đáo này được người miền Tây gọi là "cây bẹo". Chỉ cần nhìn từ xa, khách đã biết chiếc ghe đó đang bán gì.

Những chợ nổi nổi tiếng ở Việt Nam

Đồng bằng sông Cửu Long là nơi tập trung nhiều chợ nổi nhất cả nước. Mỗi khu chợ đều mang những nét đặc trưng riêng, thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Nổi tiếng nhất là Chợ nổi Cái Răng. Chợ thường họp từ khoảng 5-8 giờ sáng, là nơi tập trung hàng trăm ghe thuyền buôn bán trái cây, nông sản và được xem là biểu tượng của du lịch sông nước miền Tây. Tiếp đến là Chợ nổi Cái Bè, một trong những chợ nổi có lịch sử lâu đời. Nhờ nằm ở vị trí giao nhau của nhiều tuyến sông lớn, nơi đây từng là đầu mối giao thương quan trọng của cả vùng. Chợ nổi Ngã Năm cũng rất nổi tiếng bởi nằm ở nơi giao nhau của năm con sông, tạo nên cảnh tượng ghe thuyền tấp nập quanh năm. Trong khi đó, Chợ nổi Long Xuyên lại giữ được vẻ mộc mạc, bình dị hơn. Chợ chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán của người dân địa phương nên vẫn lưu giữ được nhiều nét sinh hoạt truyền thống.

Chợ nổi - nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ

Ngày nay, cùng với sự phát triển của giao thông đường bộ và các hệ thống siêu thị, quy mô của nhiều chợ nổi đã không còn sầm uất như trước. Dẫu vậy, những khu chợ này vẫn mang giá trị văn hóa đặc biệt, phản ánh lối sống gắn bó với sông nước của người dân miền Tây suốt nhiều thế hệ. Đối với du khách, ghé thăm chợ nổi không đơn thuần là mua sắm, mà còn là cơ hội cảm nhận nhịp sống rất riêng của vùng đất Nam Bộ: thức dậy từ tinh mơ, len lỏi giữa những chiếc ghe đầy ắp trái cây, thưởng thức bữa sáng trên sông và lắng nghe tiếng máy ghe hòa cùng tiếng rao hàng mộc mạc. Chính những điều bình dị ấy đã làm nên sức hấp dẫn bền bỉ của chợ nổi – một biểu tượng văn hóa đặc trưng khó có thể tìm thấy ở nhiều nơi khác.