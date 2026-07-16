Mỹ nhân đẹp thách thức cam thường: Mặc đơn giản mà chiếm hết spotlight

Lên đồ tối giản đến mức ai cũng có thể học theo, mỹ nhân này chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Mới đây, Moon Ga Young tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại sự kiện NARS Cosmetics New Insatiable Liquid Blush Pop-up diễn ra ở Musinsa Megastore Seongsu (Hàn Quốc). Không váy dạ hội lộng lẫy, cũng chẳng cần những bộ cánh cầu kỳ, nữ diễn viên sinh năm 1996 chỉ diện một set đồ đen tối giản nhưng vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight. Không chỉ thế, điều khiến netizen không ngừng xuýt xoa chính là visual đẹp bất chấp cam thường với làn da trắng mịn phát sáng, gương mặt thanh tú gần như không có góc chết cùng mái tóc đen dài óng ả. Ngay cả những đoạn clip quay vội bằng điện thoại cũng không thể làm giảm đi sức hút của cô nàng.

Cam thường quay vội cũng không "dìm" nổi Moon Ga Young

Lần xuất hiện này, Moon Ga Young tiếp tục ghi điểm với công thức thời trang quen thuộc gồm áo tank top đen ôm dáng kết hợp quần suông cạp cao đồng màu. Set đồ tuy đơn giản nhưng lại tôn trọn vóc dáng mảnh mai, bờ vai thanh thoát và đôi chân dài miên man của nữ diễn viên. Chi tiết hở eo nhẹ vừa đủ tạo điểm nhấn, mang đến cảm giác trẻ trung, hiện đại mà vẫn rất tinh tế. Cô hoàn thiện tổng thể bằng đôi cao gót đen mũi nhọn cùng dây chuyền bạc mảnh, đúng tinh thần "càng tối giản càng sang". Chính sự tiết chế ấy lại khiến mọi ánh nhìn đều tập trung vào thần thái cuốn hút, làn da căng bóng và mái tóc suôn mượt đẹp như quảng cáo của Moon Ga Young.

Nếu theo dõi nữ diễn viên đủ lâu, không khó để nhận ra đây chính là phong cách cô yêu thích nhất. Moon Ga Young là tín đồ của những item basic như áo tank top, áo thun trơn, cardigan hay quần jeans, quần âu suông. Từ sân bay, street style đời thường cho đến lịch trình làm việc hay các sự kiện, cô đều ưu tiên bảng màu trung tính như đen, trắng, be hoặc xám. Những món đồ tưởng chừng quen thuộc, ai cũng có trong tủ đồ lại được người đẹp phối khéo léo để vừa tôn dáng, vừa mang đến vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại và rất "quiet luxury".

Moon Ga Young diện áo thun tay lỡ đen hottrend kết hợp quần jeans ống loe tôn dáng và túi oversized cá tính.

Không thể thiếu combo áo cardigan đen croptop và quần âu ống suông đồng màu. Cô hoàn thiện bằng sneaker trắng năng động và túi nhỏ cầm tay thanh lịch.

Màu sắc hơn, Moon Ga Young chọn áo tank top trắng basic kết hợp quần jeans ống đứng wash xanh nhẹ nhàng. Cô phối cùng belt xích và phụ kiện giày - túi nâu đồng điệu để outfit thêm điểm nhấn.

Moon Ga Young lăng xê áo thun trơn dài tay croptop màu đen cực đơn giản cùng quần âu kẻ ống rộng làm điểm nhấn.

Có lẽ đó cũng là lý do Moon Ga Young luôn được xem là một trong những biểu tượng mặc đẹp của màn ảnh Hàn. nếu cũng yêu thích các phối đồ tối giản mà sang ngút ngàn của người đẹp sinh năm 1996, nàng có thể tham khảo các item tương tự dưới đây:

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