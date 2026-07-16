Mỹ nhân showbiz hậu giảm 8kg: Nhan sắc thăng hạng phi mã, giờ mặc gì cũng được khen xinh

Sở hữu vóc dáng thon gọn mảnh mai, cả nhan sắc lẫn phong độ thời trang của mỹ nữ này đều thăng hạng vượt bậc

Han Sara gây ấn tượng trong lòng công chúng với chất giọng ngọt ngào cùng nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo. Nhắc đến giọng ca gốc Hàn, netizen chắc hẳn vẫn nhớ màn giảm cân ngoạn mục 8kg, giúp cô từng có thời điểm sở hữu vòng eo kỷ lục Vbiz là 50,5cm. Dù vậy, cân nặng cũng từng là bài toán nan giải khi có lúc cô sụt cân báo động chạm mốc 39kg. Ở thời điểm hiện tại, Han Sara đã duy trì được chế độ ăn khoa học cùng chế độ tập luyện lành mạnh để giữ vững vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn cực săn chắc, tràn đầy sức sống. Không ngoa khi nói rằng body thon gọn này cũng chính là "vũ khí" giúp cô nàng nâng tầm phong cách, cân đẹp mọi outfit sành điệu.

Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sau khi giảm cân và giữ được vóc dáng cân đối, style của Han Sara lại càng thăng hạng và ghi điểm tuyệt đối. Cùng ngắm ngay loạt outfit cực sành điệu của cô nàng nhé!

Style của Han Sara "10 điểm không có nhưng", mang hơi hướng nữ tính, bánh bèo nhưng vẫn cực sành điệu, cuốn hút. Cô nàng khoe trọn giao diện ngọt ngào khi diện chiếc đầm hoa dáng ngắn, nổi bật với thiết kế cổ V tinh tế cùng chi tiết xòe nhẹ nhàng giúp tôn dáng triệt để. Hoàn thiện cùng giày loafer, oufit của Han Sara càng thêm phần trendy, thời thượng.

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Váy hai dây hoa nhí đích thị là trang phục "quốc dân" trong tủ đồ hè của nhiều chị em, và Han Sara cũng không ngoại lệ. Cô nàng chọn diện một chiếc đầm ngắn với tông trắng họa tiết xanh cực kỳ bắt mắt, vừa mát mẻ lại vừa tôn lên visual trẻ trung, ngọt ngào. Item này lên dáng cưng xỉu lại cực dễ mặc, ai chưa có trong tủ đồ thì hè này nhất định phải sắm ngay một em để diện đi chơi, đi du lịch.

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Sơ mi là món đồ "đa zi năng" tủ đồ khi cân được đủ mọi style, phối kiểu gì cũng ra chất riêng. Trong một outfit, Han Sara khoe giao diện điệu xinh hết nấc khi layer áo ống bên trong, khoác ngoài cùng sơ mi và mix kèm chân váy ngắn. Để tổng thể thêm phần nữ tính và trendy, cô nàng chốt hạ bằng combo giày cao gót phối cùng tất cao cổ - một bản phối vừa ngọt ngào vừa sành điệu, chị em có thể dễ dàng copy ngay.

Han Sara gợi ý cho chị em một set đồ xinh yêu với váy dáng bí - thiết kế đã làm mưa làm gió vài năm gần đây nhờ khả năng tôn dáng đỉnh cao cùng vẻ ngoài dễ thương hết nấc. Từ chân váy cho đến đầm liền, kiểu dáng bồng bềnh này đều dễ dàng "hack" dáng hiệu quả. Nếu đang tìm kiếm một outfit vừa sành điệu, vừa ngọt ngào để xúng xính dạo phố thì thiết kế dáng bí như Han Sara chính là gợi ý hoàn hảo mà bạn không thể bỏ qua.

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Một trong những công thức phối đồ yêu thích của Han Sara là áo dáng ôm hoặc croptop mix cùng quần short, quần legging. Combo này không chỉ mang lại sự thoải mái tối đa khi vận động mà còn là "vũ khí" lợi hại giúp cô nàng tôn trọn vóc dáng săn chắc cùng vòng eo thon gọn. Đây là outfit rất hợp diện để đi tập các bộ môn như gym, pilates hay yoga.