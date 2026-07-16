Có một kiểu sơ mi mặc lên trẻ hẳn 5 tuổi, hè này ai cũng nên sắm

Không cần chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, đôi khi chỉ một chiếc sơ mi xanh với phom dáng đẹp cũng đủ giúp diện mạo trẻ trung hơn vài tuổi.

Mỗi mùa hè lại có một món đồ được hội mặc đẹp ưu ái vì vừa mát mẻ, vừa dễ phối lại không bao giờ lỗi mốt. Nếu những năm trước sơ mi trắng là "ngôi sao", thì năm nay, sơ mi xanh pastel đang dần chiếm sóng mạng xã hội. Từ các fashion blogger đến những cô nàng yêu phong cách tối giản đều đồng loạt lăng xê kiểu áo này bởi khả năng "cân" mọi outfit, mặc đi làm hay đi chơi đều đẹp.

Điểm khiến sơ mi xanh trở thành "chiếc áo quốc dân" nằm ở gam màu. Không quá nổi bật như xanh cobalt hay xanh navy, sắc xanh pastel mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dịu mắt và đặc biệt rất hợp với không khí mùa hè. Tông màu này còn có khả năng làm sáng da, giúp tổng thể trông tươi tắn, trẻ trung hơn. Chỉ cần thay chiếc sơ mi trắng quen thuộc bằng một chiếc sơ mi xanh nhạt, diện mạo cũng trở nên mới mẻ và có sức sống hơn hẳn. Không chỉ đẹp mắt, sơ mi xanh còn ghi điểm nhờ tính ứng dụng cực cao. Thiết kế rộng rãi, chất liệu cotton, poplin hay linen mỏng nhẹ giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái, ngay cả trong những ngày nắng nóng. Form áo oversize cũng tạo cảm giác phóng khoáng, che khuyết điểm phần bắp tay hay vòng hai rất hiệu quả. Điều thú vị là chỉ với một chiếc sơ mi xanh, bạn có thể tạo ra rất nhiều phong cách khác nhau.

Nếu yêu thích vẻ năng động, hãy mặc sơ mi khoác ngoài áo hai dây hoặc áo ba lỗ trắng, kết hợp cùng quần short trắng. Công thức đơn giản này luôn mang lại cảm giác trẻ trung, mát mẻ và rất phù hợp để đi cà phê, dạo phố hay du lịch biển. Gam xanh - trắng cũng tạo hiệu ứng thị giác dịu mắt, đúng tinh thần mùa hè. Muốn cá tính hơn một chút, bạn có thể phối sơ mi xanh cùng chân váy mini màu đen và áo croptop trắng hoặc đen bên trong. Cách mặc mở cúc áo giúp bộ trang phục trông hiện đại hơn, đồng thời khéo léo khoe vòng eo. Chỉ cần thêm một đôi loafer hoặc boots cổ thấp là đã có ngay outfit đậm chất Hàn Quốc.

Với những cô nàng công sở, sơ mi xanh cũng là lựa chọn không thể hợp lý hơn. Bạn có thể sơ vin cùng quần suông đen cạp cao hoặc quần âu trắng để tạo vẻ ngoài thanh lịch nhưng không quá cứng nhắc. So với sơ mi trắng truyền thống, màu xanh mang đến cảm giác mềm mại và trẻ trung hơn, rất phù hợp với môi trường làm việc hiện đại. Một cách mặc khác đang được nhiều fashionista yêu thích là diện sơ mi như một chiếc váy ngắn. Chỉ cần chọn thiết kế oversize đủ dài, cài vài chiếc cúc phía trên rồi kết hợp cùng boots hoặc tất cao cổ, tổng thể sẽ vừa năng động vừa thời thượng. Đây cũng là công thức giúp "hack" chiều cao rất hiệu quả nhờ tạo cảm giác đôi chân dài hơn.

Nếu yêu phong cách nữ tính, hãy thử phối sơ mi xanh với chân váy dài màu trắng hoặc đen. Bạn có thể buộc vạt áo, sơ vin một phần hoặc mặc thả tự nhiên đều đẹp. Set đồ mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch, rất phù hợp để đi làm, đi học hoặc hẹn hò cuối tuần. Một ưu điểm khác khiến sơ mi xanh được yêu thích là khả năng kết hợp với gần như mọi màu sắc cơ bản. Từ trắng, đen, be, xám, nâu cho đến denim xanh đều có thể phối cùng mà không lo bị rối mắt. Vì vậy, chỉ cần sở hữu một chiếc sơ mi xanh, bạn đã có thể tạo ra hàng chục bộ trang phục khác nhau mà không cần đầu tư quá nhiều.

Để outfit trông cuốn hút hơn, bạn chỉ cần thêm một vài phụ kiện nhỏ như túi tote vải, túi kẹp nách, giày sneaker trắng, loafer hoặc mũ lưỡi trai. Những món đồ đơn giản này vừa tăng tính thời trang, vừa giữ được vẻ trẻ trung đặc trưng của chiếc sơ mi xanh. Nếu muốn chọn một item vừa mặc được nhiều dịp, vừa không bao giờ lỗi mốt, thì sơ mi xanh pastel chắc chắn là khoản đầu tư đáng giá. Đây là kiểu áo có thể đồng hành từ mùa hè sang mùa thu, từ văn phòng đến những chuyến du lịch, từ phong cách tối giản đến năng động.

Dưới đây là 1 số item bạn có thể tham khảo:

Áo sơ mi Clean Oversize Shirt (form mới) MONO TALK nhiều màu, mềm mát, hạn chế nhăn

Nơi mua: MONO TALK

Áo sơ mi croptop xếp chéo IVY moda

Nơi mua: IVY moda

Áo sơ mi nữ dài tay GILLEE dáng oversized, sơ mi form rộng nhiều màu công sở vải kate Mỹ chống nhăn

Nơi mua: GILLEE

Áo sơ mi nữ CANIFA cổ bẻ dài tay họa tiết kẻ sọc công sở chất liệu cotton mềm mịn 6TH26S005

Nơi mua: CANIFA

TheBlueTshirt - Áo sơ mi tay dài phom regular nữ - The A Classic Shirt - Women

Nơi mua: TheBlueTshirt

Không cần chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, đôi khi chỉ một chiếc sơ mi xanh với phom dáng đẹp cũng đủ giúp diện mạo trẻ trung hơn vài tuổi. Chính sự đơn giản, dễ mặc và khả năng biến hóa linh hoạt đã khiến chiếc áo này trở thành "quốc dân" trong tủ đồ của những cô nàng sành mặc. Chỉ cần thay đổi cách phối đồ, bạn sẽ luôn có một diện mạo mới mẻ, thanh lịch mà vẫn hợp xu hướng suốt cả mùa hè.