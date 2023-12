Hanbin (Tempest): Idol Kpop người Việt đam mê quảng bá văn hoá, đã thực hiện được ước muốn cùng nhóm về Việt Nam biểu diễn!

Chàng sinh viên Thương mại đam mê nhảy, theo đuổi ước mơ thần tượng

Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) là một idol Gen Z chính hiệu, sinh năm 1998 tại Yên Bái. Trước khi theo đuổi ước mơ thần tượng, Hanbin là sinh viên trường chuyên ngành marketing thuộc khoa Quốc tế tại Đại học Thương Mại Hà Nội. Anh chàng có xuất phát điểm là một dancer thuộc nhóm C.A.C, thành lập năm 2016.

Nhóm C.A.C từng tham gia và nhận nhiều giải thưởng ở các cuộc thi cover nhạc Kpop và nhận được khá nhiều giải thưởng như chiến thắng trong cuộc thi Vietnam Kpop Random Dance In Public 2018, tham gia vòng loại Changwon K-pop World Festival (Lễ hội K-pop thế giới tại Changwon) do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018 và dừng lại ở vòng chung kết.

Tháng 6/2020, Ngô Ngọc Hưng gây chú ý khi xuất hiện trong top 20 của show "sống còn" I-LAND do HYBE hợp tác cùng Mnet tuyển chọn nhóm nam. Đại diện Việt Nam vượt qua vòng 2 trong top 12 và sau đó dần bứt phá lên vị trí No.4, trở thành một trong những thực tập sinh dẫn đầu show. Tuy nhiên, trước loạt đối thủ đáng gờm, Ngô Ngọc Hưng vuột mất cơ hội debut trong đội hình ENHYPEN.

Không bỏ cuộc, anh tiếp tục con đường thực tập sinh, đầu quân về Yuehua Entertainment và chính thức ra mắt trong đội hình nhóm nhạc Tempest. Nhóm bao gồm 7 thành viên: Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang và Taerae. Ngô Ngọc Hưng lấy nghệ danh Hanbin, chính thức ra mắt cùng Tempest vào ngày 2 tháng 3 năm 2022 với E.P It's Me, It's We.

Gần 2 năm hoạt động, đã nhóm còn gặt hái nhiều thành tích, chiến thắng cúp tân binh, nhóm nhạc mới, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022… E.P đầu tay của nhóm It’s me, It’s we được Billboard lựa chọn là một trong 25 album K-pop tiêu biểu của năm 2022. Mới đây lại AAA 2023, Tempest vinh dự mang về giải Icon Award.

Idol Kpop người Việt đam mê quảng bá văn hoá

Sau khi debut, Hanbin nhận được sự yêu quý từ đông đảo fan Việt, ủng hộ anh chàng trong nhiều cột mốc sự nghiệp. Là anh cả của Tempest, sở hữu kỹ năng nhảy chuyên nghiệp và sự hoạt ngôn, đáng yêu, Hanbin là một trong những thành viên đông fan nhất nhóm. Mỗi lần xuất hiện, Hanbin đều hút thêm nhiều fan quốc tế bởi tài năng của mình. Những video thực hiện vũ đạo cover của Hanbin nhận về hàng triệu lượt xem.

Hanbin review món mì tôm thanh long gây bão trên kênh livestream

Là một idol Kpop người Việt, Hanbin thường xuyên quảng bá văn hóa Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước khiến fan không khỏi tự hào. Anh chàng dạy các thành viên cùng nhóm nói tiếng Việt, giao lưu tiếng Việt, giới thiệu nhiều món ăn, đặc sản ngon của Việt Nam. Mới đây, Hanbin còn review món mì tôm thanh long gây bão trên kênh livestream, thu hút không ít sự chú ý của fan quốc tế. Anh chàng còn hài hước chia sẻ: "Lần đầu tiên, idol Hàn Quốc có mì thanh long".

Kỉ niệm những ngày lễ quan trọng của Việt Nam, Hanbin ở Hàn Quốc luôn có động thái hướng về quê hương

Đặc biệt, mỗi khi Tempest được nhận cúp âm nhạc hay giải thưởng lớn như AAA 2023 vừa qua, Hanbin luôn có phần phát biểu bằng tiếng Việt. Fan cực nức lòng, phấn khích khi "đu idol mà không cần Vietsub". Kỉ niệm những ngày lễ quan trọng của Việt Nam, Hanbin ở Hàn Quốc luôn có động thái hướng về quê hương. Anh chàng gây sốt khi mang áo Quốc khánh đi ghi hình show ngày 2/9, đổi vũ đạo thành động tác chào cờ trong ngày 30/4.

Hanbin cám ơn bằng tiếng Việt khi Tempest thắng giải AAA

Thực hiện ước muốn cùng nhóm về Việt Nam biểu diễn

Kể từ khi debut, Hanbin nhiều lần chia sẻ được cùng Tempest biểu diễn tại quê nhà, cùng với các iE Việt hát chung một giai điệu. Cuối cùng, ước muốn ấy cũng thành hiện thực. Tối 16/11, BTC HOZO Super Fest 2023 chính thức xác nhận nhóm nhạc Kpop Tempest sẽ giữ vai trò headliner (nghệ sĩ diễn chính) của đêm diễn ngày 23/12 sắp tới, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Lợi (Quận 1).

Hanbin cùng nhóm đáp sân bay Tân Sơn Nhất trưa 22/12, chuẩn bị cho đêm diễn HOZO Super Fest 2023

Sau gần 2 năm debut, Hanbin đã có cơ hội trình diễn tại Việt Nam. Được biết, đây cũng là lần đầu anh chàng được đặt chân đến TP.HCM trong suốt 25 năm cuộc đời. Thông tin này khiến cộng đồng iE Việt không khỏi phấn khích, nhiều project, món quà bất ngờ, đong đầy tình yêu thương, mang nhiều tính đặc trưng vùng miền đang được chuẩn bị để chào đón Hanbin và Tempest đến Việt Nam biểu diễn.