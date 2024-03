Han So Hee - Ryu Jun Yeol liệu có cùng sánh bước khi về sân bay Hàn sau chuyến du lịch Hawaii?

Nghi vấn Han So Hee - Ryu Jun Yeol (Reply 1988) ngoại tình sau lưng mỹ nhân Hyeri đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong suốt 3 ngày qua. Cặp đôi mới Han So Hee - Ryu Jun Yeol hiện vẫn ở Hawaii và vừa được khách du lịch bắt gặp tận hưởng những giây phút lãng mạn bên nhau tại hồ bơi.

Cách đây 2 ngày, tài khoản chuyên đăng tải chuyến bay của các nghệ sĩ Hàn cho hay Han So Hee và tài tử Reply 1988 sẽ cùng đón chuyến bay từ Hawaii về Hàn sau kỳ nghỉ. Nhiều khán giả tin rằng cặp đôi thị phi sẽ cùng sánh đôi tại sân bay, đánh dấu màn lộ diện đầu tiên sau khi xác nhận hẹn hò. Thế nhưng, tài khoản nói trên lại vừa đăng tải thông tin Ryu Jun Yeol đột ngột thay đổi chuyến bay về Hàn. Từ đây, netizen đặt nghi vấn Han So Hee - Ryu Jun Yeol sẽ không ngồi chung chuyến và không lộ diện cùng nhau tại sân bay sau khi kết thúc chuyến du lịch tại Hawaii. Và nguyên nhân được cho là xuất phát từ làn sóng chỉ trích nhắm vào 2 ngôi sao giữa tin đồn ngoại tình sau lưng Hyeri.

Ryu Jun Yeol bất ngờ thay đổi chuyến bay về Hàn, được cho là không muốn lộ diện bên bạn gái Han So Hee sau ồn ào ngoại tình

Vào hôm 15/3, công chúng xôn xao trước thông tin Han So Hee - Ryu Jun Yeol cùng đón chuyến bay từ Hawaii về Hàn

Drama tình tay 3 giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri khiến cộng đồng mạng dậy sóng mới đây

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen mỉa mai Ryu Jun Yeol vì động thái mới, đồng thời không quên “khịa” Han So Hee: “Ryu Jun Yeol đúng là hèn nhát thật đấy”, “Quấn quýt bên nhau ở Hawaii nhưng lại không thể sánh bước với nhau tại sân bay về Hàn. Tội thật đấy”, “Từ những động thái vừa qua của Ryu Jun Yeol, tôi thấy thật may mắn cho Hyeri vì chia tay được nam diễn viên này”...

Ryu Jun Yeol - Han So Hee công khai hẹn hò vào ngày 16/3, nhưng cặp đôi không được công chúng ủng hộ vì ồn ào ngoại tình. Minh tinh họ Han bị tố là tiểu tam vì xuất hiện ở triển lãm của Ryu Jun Yeol đúng 2 ngày sau khi tài tử tuyên bố chia tay tình cũ Hyeri. Giữa tâm bão ồn ào, cả Han So Hee và tài tử Reply 1988 đều mạnh mẽ phủ nhận nghi vấn ngoại tình.

Thế nhưng, lời giải thích của cặp đôi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội do những dữ kiện thời gian họ đưa ra bị bóc là sai khác so với thực tế. Cụ thể, nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân khẳng định Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay từ đầu năm 2023. Trên thực tế, tờ News1 vào cuộc và chỉ rõ vào tháng 8 năm ngoái, cặp đôi Reply 1988 vẫn gắn bó bên nhau. Chưa hết, Ryu Jun Yeol cho hay chỉ quen biết Han So Hee vào cuối năm 2023 sau khi đã kết thúc mối quan hệ với Hyeri. Nhưng truyền thông xứ Trung lại “đào” lên được hình ảnh Han So Hee và tài tử họ Ryu quay quảng cáo từ tận năm 2021.

Han So Hee bị tố bịa chuyện về thời điểm Hyeri - Ryu Jun Yeol “đường ai nấy đi”

Ryu Jun Yeol tiết lộ mình quen biết Han So Hee vào cuối năm 2023. Trên thực tế, nam tài tử đã quay quảng cáo cùng minh tinh họ Han từ tận 3 năm trước

Trước đó, Han So Hee bị tố là tiểu tam vì đến triển lãm Ryu Jun Yeol chỉ 2 ngày sau khi nam diễn viên xác nhận chia tay tình cũ Hyeri

Nguồn: Twitter, Naver