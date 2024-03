Bị tố bịa chuyện về Hyeri - Ryu Jun Yeol, Han So Hee có động thái khiến netizen thốt lên: “Có tật giật mình à?”

Drama tình ái tay 3 giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đang là chủ đề chiếm sóng mạng xã hội hiện nay. Giữa tâm điểm ồn ào, minh tinh họ Han đã ra sức phủ nhận nghi vấn ngoại tình. Khi giao lưu với khán giả trên blog cá nhân vào tối 16/3, Han So Hee còn khẳng định biết tin Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay hồi đầu năm 2023 qua 1 bài báo: "Tôi chưa nghe nói riêng về việc chia tay của họ, tôi viết như vậy (trong tâm thư) dựa trên 1 bài báo được đăng hồi tháng 6 năm ngoái".

Ngay lập tức, nữ diễn viên họ Han bị netizen tố bịa chuyện do vào thời điểm tháng 6/2023, không hề có bài báo nào đăng tải tin tức cặp đôi Reply 1988 "đường ai nấy đi". Tới sáng 17/3, Han So Hee bất ngờ xóa bình luận nói trên, khiến netizen xôn xao bàn tán. Trên các diễn đàn, nhiều netizen thi nhau mỉa mai nữ minh tinh Thế Giới Hôn Nhân: "Han So Hee có tật giật mình à?", "Thắng làm vua, thua xóa bình luận", "Thấy Han So Hee xóa cả story lẫn bình luận rồi, trong khi Hyeri vẫn chưa xóa bài đăng của mình đâu nhé"...

Han So Hee gây xôn xao khi bất ngờ xóa bình luận: "Tôi chưa nghe nói riêng về việc chia tay của họ, tôi viết như vậy dựa trên 1 bài báo được đăng hồi tháng 6 năm ngoái. Nếu mọi người cảm thấy việc tôi đề cập đến là kém lịch sự, tôi sẽ xóa đi. Nhưng nó là bằng chứng cho thấy tôi không qua lại với Ryu Jun Yeol trước khi anh ấy chia tay". Trước đó, Han So Hee viết trong tâm thư rằng, Ryu Jun Yeol - Hyeri đã chia tay vào thời điểm đầu năm 2023

Trước khi xóa comment trên blog, Han So Hee đã gỡ bỏ story "đá đểu" Hyeri: "Tôi thậm chí còn không thích những người đã có người yêu. Tôi không cho họ cơ hội thể hiện sự quan tâm dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không chen vào mối quan hệ của người khác. Tôi không thích các show hẹn hò kiểu Transit Love, điều đó không tồn tại trong đời tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm" (transit love là khái niệm ám chỉ việc "cảm nắng" một ai đó rất nhanh giữa lúc đang trong mối quan hệ và nhanh chóng chia tay người cũ tới với tình mới, đồng thời là tên show thực tế nổi tiếng có nội dung gần tương tự)

Drama tình ái tay 3 giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri khiến báo chí tốn nhiều giấy mực suốt những ngày qua

Xung quanh chi tiết Han So Hee cho biết Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay hồi đầu năm ngoái, tờ News1 vào cuộc và làm rõ thời điểm cặp đôi Reply 1988 tan vỡ. Vào ngày 29/8/2023, News1 đã liên hệ với 2 công ty quản lý để làm rõ tin đồn Ryu Jun Yeol - Hyeri "đường ai nấy đi". Khi ấy, cả 2 công ty đều phủ nhận thông tin 2 ngôi sao kết thúc mối quan hệ sau 7 năm hẹn hò. Và phải tới tháng 11 năm ngoái, cặp đôi Reply 1988 mới xác nhận chia tay.

Han So Hee liên tục bị tố bịa chuyện về thời điểm chia tay của cặp đôi 1 thời Ryu Jun Yeol - Hyeri

Han So Hee - Ryu Jun Yeol công khai hẹn hò vào hôm 17/3 khiến công chúng dậy sóng

Nữ diễn viên họ Han bị nghi là kẻ thứ 3 xen vào giữa cặp đôi Reply 1988 vì tới triển lãm của Ryu Jun Yeol đúng 2 ngày sau khi tài tử xác nhận chia tay Hyeri

Nguồn: News1, Naver