Toàn cảnh drama tình ái Han So Hee và đôi Reply 1988: Chưa biết ai là kẻ đáng trách, nhưng chỉ có mình So Hee là người dám đối diện

Từ lời hé lộ của một khán giả trên mạng xã hội, tam giác tình ái giữa 2 nữ diễn viên Han So Hee và Hyeri (Reply 1988) cùng nam tài tử Ryu Jun Yeol đã khuấy đảo cả mạng xã hội châu Á trong 48 giờ qua. Hết nghi vấn ngoại tình, những lời nói dối của Han So Hee - Ryu Jun Yeol cho đến màn "cà khịa" qua lại giữa Han - Hyeri đều khiến công chúng phải nín thở ngóng chờ. Đến rạng sáng ngày 16/3, Han So Hee đã viết tâm thư trên blog cá nhân thừa nhận hẹn hò nam diễn viên Ryu Jun Yeol và gửi lời xin lỗi Hyeri vì bài đăng khiêu khích trước đó.

Mặc dù nữ diễn viên phủ nhận nghi vấn ngoại tình và cũng không thừa nhận có transit love ("cảm nắng" khi đang có người yêu và nhanh chóng chia tay để tiến đến với người mới), song truyền thông liên tục chỉ ra bằng chứng phản bác và công chúng cũng tìm ra không ít thông tin tố Han - Ryu nói dối. Giờ đây, làn sóng phản đối của công chúng càng thêm nghiêm trọng, chẳng mấy ai còn tin tưởng vào lời khẳng định của cả hai ngôi sao. Nhìn lại toàn cảnh tam giác tình ái giữa Han - Hyeri - Ryu, công chúng mới thật sự phát hiện ra quá nhiều lỗ hổng trong câu chuyện này. Liệu ai đúng ai sai, ai đáng thương và ai đáng trách?

Toàn cảnh timeline tam giác tình ái

Năm 2016: Lần tương tác đầu tiên thật sự của Han So Hee và Ryu Jun Yeol

Minh tinh My Name lần đầu nhấn thích hình ảnh Ryu Jun Yeol trên mạng xã hội từ năm 2016, cụ thể là ngày 19/6/2016. Lúc này, cả hai không hề có liên hệ nào cũng chưa có dự án chung. Công chúng không khỏi tò mò liệu Han chỉ nhấn like cho ảnh của 1 nghệ sĩ tài năng hay thật sự có cảm xúc nào khác.

Han So Hee thể hiện rõ thái độ ủng hộ bằng loạt...

... lượt nhấn like trên trang cá nhân của Ryu Jun Yeol vào năm 2016

16/8/2017: Kbiz đón chào cặp đôi "phim giả tình thật" trong mơ Hyeri và Ryu Jun Yeol

Sáng ngày 16/8, Dispatch đã tung ra ảnh hẹn hò của 2 ngôi sao trẻ Hyeri và Ryu Jun Yeol. Cũng theo Dispatch, Hyeri đã chọn Park Bo Gum là người yêu trong bộ phim Reply 1988, tuy nhiên Hyeri đã thật sự chọn Ryu Jun Yeol trong phiên bản Reply 2017 đời thực này.

Hyeri và Ryu Jun Yeol bị Dispatch "bóc" loạt ảnh hẹn hò, công chúng ủng hộ hết mình cặp đôi hụt này đã có thể thành duyên ở ngoài đời

2018 - 2020: Chuyện tình bền chặt khiến công chúng ngưỡng mộ, nhưng thái độ 2 bên đối lập hoàn toàn

Trong suốt 3 năm đầu hẹn hò, Hyeri luôn có thái độ thoải mái công khai về chuyện tình với Ryu Jun Yeol, thậm chí còn khen ngợi bạn trai mọi lúc mọi nơi. Trong khi đó, Ryu Jun Yeol lại luôn im lặng. Giờ đây khi nhìn lại, khán giả mới thấy thương tiếc cho Hyeri. Song có ý kiến cho rằng, việc nghệ sĩ muốn giấu kín tình cảm và cuộc sống cá nhân là hoàn toàn đáng cảm thông.

Vào năm 2018, Hyeri đã trả lời phỏng vấn về bộ phim kinh dị Water Monster và thoải mái mở lời về mối quan hệ với bạn trai đình đám họ Ryu. Được hỏi liệu Ryu Jun Yeol có dành lời khuyên nào cho Hyeri với cương vị là một người đồng nghiệp thay vì bạn trai hay không, Hyeri vừa cười vừa trả lời ngượng ngùng: "Em cũng không biết nữa". "Dường như chúng em đã quen nhau được 1 khoảng thời gian khá lâu rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Chắc là em phải lục lại trí nhớ khi đó ạ", Hyeri vui vẻ khi nhắc đến mối quan hệ yêu đương ở thời điểm đó với Ryu Jun Yeol.

Suốt thời gian hẹn hò, Hyeri luôn chia sẻ những điều tốt đẹp về bạn trai. Theo mỹ nhân sinh năm 1994, Ryu Jun Yeol thường xuyên góp ý về diễn xuất cho mình, động viên mọi lúc mọi nơi. Mỹ nhân này cũng vô cùng quan tâm bạn trai, đến phim trường để tổ chức sinh nhật cho Ryu Jun Yeol và gửi xe cà phê tặng cả đoàn làm phim. Ủng hộ bạn trai từ trước khi công khai cho đến khi thừa nhận hẹn hò, Hyeri luôn giữ thái độ tích cực trong mối quan hệ này.

Năm 2021: Chi tiết lật ngược lời khẳng định của Han So Hee và thái độ gây tranh cãi của Ryu Jun Yeol

Năm 2021, Hyeri vướng tin đồn hẹn hò Jang Ki Yong vì cả 2 nghệ sĩ tương tác quá tình tứ trong quá trình đóng My Roommate Is A Gumiho. Ngay khi người hâm mộ tỏ ra lo lắng Hyeri và Ryu Jun Yeol đã "đường ai nấy đi" thì ảnh hẹn hò của cặp đôi được lan truyền trên MXH, đập tan mọi nghi vấn chia tay. Thế nhưng vào thời điểm đó, nam diễn viên họ Ryu không hề có bất cứ động thái nào.

Hyeri bị đồn đại với bạn diễn...

... nhưng Ryu Jun Yeol chẳng hề có động thái bảo vệ bạn gái dù là ẩn ý hay không. Chỉ đến khi cặp đôi Reply 1988 được bắt gặp hẹn hò, người hâm mộ mới yên tâm rằng cả hai ngôi sao vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp

Đáng nói hơn cả, cư dân mạng đã soi ra bằng chứng Han So Hee và Ryu Jun Yeol quen biết nhau vào cùng năm đó, tức là trước thời điểm tài tử Reply 1988 chia tay Hyeri. 2 ngôi sao này thật ra đã từng hợp tác quay quảng cáo vào năm 2021.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol lần đầu gặp gỡ vào năm 2021. Vì hợp tác đóng quảng cáo, 2 ngôi sao có nhiều tương tác trên phim trường

Tháng 11/2023: Ryu Jun Yeol và Hyeri thật sự chia tay lúc nào?

Trong tâm thư giãi bày về chuyện tình ái với Ryu Jun Yeol vào sáng ngày 16/3, Han So Hee xác nhận hẹn hò, viết tâm thư giãi bày bản thân không phải "tiểu tam" do Ryu Jun Yeol - Hyeri đã chia tay từ đầu năm 2023. Nữ diễn viên Nevertheless còn trả lời thêm khi đáp lại netizen: "Tôi đã không nghe nói về cuộc chia tay ấy một cách riêng tư. Tôi đã viết chúng sau khi đọc một bài báo được đăng vào tháng 6 năm ngoái. Nếu mọi người cảm thấy việc tôi đề cập đến là kém lịch sự, tôi sẽ xóa đi. Nhưng nó là bằng chứng cho thấy tôi không qua lại với Ryu Jun Yeol trước khi anh ấy chia tay".

Đúng là vào năm 2023, tờ News1 đưa tin Hyeri và Ryu Jun Yeol đã chính thức chia tay sau hơn 7 năm gắn bó. Song thời điểm báo chí đăng tin là vào ngày 13/11/2023 chứ không phải tháng 6 như trong lời giải thích của Han. Sau khi Han So Hee lên tiếng, chính tờ News1 đã vào cuộc xác nhận nữ diễn viên nói sai sự thật. Vào ngày 29/8/2023, News1 đã liên hệ với 2 công ty quản lý để làm rõ tin đồn cặp đôi Reply 1988 chia tay. Ở thời điểm đó, cả 2 công ty đều phủ nhận thông tin Ryu Jun Yeol - Hyeri "đường ai nấy đi" sau 7 năm hẹn hò.

Đi sâu hơn vào chi tiết, Hyeri và Ryu Jun Yeol đã có khoảng thời gian từ tháng 8-11/2023 để cân nhắc kỹ lưỡng về chuyện tình 7 năm. Kể cả đến tận ngày 10/11/2023, Hyeri vẫn còn dùng ốp điện thoại đôi với Ryu. Cuối cùng, họ quyết định dừng lại và thông báo trước truyền thông vào ngày 13/11/2023.

Vào ngày 10/11/2023, Hyeri và Ryu Jun Yeol vẫn còn khoe ốp điện thoại đôi. Đáng tiếc thay chỉ 3 ngày sau đó, cả hai đã quyết định cho nhau lối đi riêng

Ngày 15/11/2023: Han So Hee đến triển lãm của Ryu Jun Yeol với em gái ruột

Chỉ sau 2 ngày Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay, Han So Hee và em gái đã đến xem triển lãm của nam diễn viên này. Trong tâm thư ngày 16/3/2024, nữ diễn viên cho biết đó là lần đầu tiên cô gặp bạn trai tương lai và đến đầu năm 2024, 2 người mới hẹn hò. Nhưng đây vốn là lời nói dối của mỹ nhân họ Han, vì cô cùng Ryu đã đóng quảng cáo chung, tương tác qua lại ở phim trường vào năm 2021. Dù đây là mối quan hệ công việc, không lý nào Han So Hee lại quên mất chuyện này. Chưa hết, nữ diễn viên này cũng chủ động tương tác trên Instagram của Ryu suốt nhiều năm.

Nữ diễn viên chụp ảnh kỷ niệm đăng lên trang cá nhân nhưng không xuất hiện cùng nam tài tử, em gái cô lại có hình chụp chung với Ryu

Sáng ngày 15/3/2024: Tin đồn Han So Hee - Ryu Yun Yeol hẹn hò ở Hawaii rộ lên, lần nói dối đầu tiên của cả 2 nghệ sĩ và công ty chủ quản

Rạng sáng ngày 15/3, trên mạng xã hội Hàn Quốc rộ lên tin đồn Han So Hee và tài tử Reply 1988 Ryu Jun Yeol đang hẹn hò. Theo đó, 2 diễn viên đang cùng nhau du lịch ở Hawaii. Một người hâm mộ đã viết "Diễn viên Hàn Quốc đang dạo chơi ở hồ bơi khách sạn" và tag tên của Han So Hee, Ryu Jun Yeol. Nhiều du khách xung quanh bể bơi cũng đã nhìn thấy cảnh cặp đôi tình tứ. Giá 1 đêm ở khách sạn sang trọng này lên đến 800.000 won (14,8 triệu đồng). Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, từng có chuyện tình 7 năm với Hyeri - bạn diễn của anh trong Reply 1988. Han So Hee sinh năm 1994, kém Ryu Jun Yeol 8 tuổi và chưa từng công khai hẹn hò ai.

Cách đây hơn 1 tuần, truyền thông đưa tin 2 diễn viên đang tích cực thảo luận đóng vai chính trong phim kinh dị Delusion nên netizen đều cho rằng có thể Han So Hee và tài tử Reply 1988 chỉ đang ghi hình. Nhưng vào 7 giờ sáng cùng ngày, cả 2 công ty chủ quản đều trả lời mập mờ: "Đúng là Ryu Jun Yeol đang ở Hawaii để chụp ảnh, nhưng chúng tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư vì đây là chuyến đi cá nhân. Trong tương lai, công ty sẽ không phản hồi các vấn đề riêng tư của nghệ sĩ", "Đúng là Han So Hee đi nghỉ ở Hawaii cùng với những người bạn thân đồng giới, nhưng chúng tôi mong mọi người thông cảm vì đó là cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên".

Chỉ sau vài tiếng, Han So Hee đăng lên Instagram tận 2 bài đăng về loạt ảnh du lịch Hawaii. Trong đó, công chúng đổ dồn sự chú ý vào bức ảnh sau lưng nữ diễn viên và hình 3 chiếc vòng tay kỷ niệm. Khán giả lúc này vẫn đứng giữa 2 luồng ý kiến: Han So Hee úp mở công khai hình hẹn hò ở Hawaii với Ryu Jun Yeol hoặc cô muốn ám chỉ bản thân đi du lịch với nhóm bạn.

Han So Hee đăng luôn loạt ảnh du lịch Hawaii sau khi tin tức nổ ra, càng làm công chúng thêm hoang mang

Trưa đến tối ngày 15/3/2024: Trận chiến "cà khịa" của người cũ - người mới mở màn drama tình ái chấn động châu Á và lần nói dối thứ 2

Vụ bê bối tình cảm này bắt đầu được thổi bùng lên khi nữ idol kiêm diễn viên Hyeri đăng lên Instagram story 1 bức ảnh khu nghỉ dưỡng cùng chú thích "Thật thú vị" vào 11h45 trưa ngày 15/3. Mỹ nhân sinh năm 1994 cũng hủy theo dõi bạn trai cũ trên Instagram vào khoảng 12h50 buổi trưa cùng ngày. Từ đây, tin đồn Han So Hee làm tiểu tam phá hoại cặp Hyeri - Ryu Jun Yeol càn quét mọi ngóc ngách MXH. Vì sự việc đi quá xa, công ty chủ quản của Han phủ nhận rõ ràng hơn: "Họ không hẹn hò, cô ấy đi du lịch cùng những người bạn thân. Mong mọi người thông cảm vì đây là cuộc sống riêng tư".

Vào tầm tối ngày 15/3, Han So Hee tiếp nối "trận chiến" với Hyeri bằng một bài đăng ảnh meme chú chó "Bây giờ hãy giải thích tình huống này" cùng câu trả lời "Tôi thậm chí còn không thích những người đã có người yêu. Tôi không cho họ cơ hội thể hiện sự quan tâm dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không chen vào mối quan hệ của người khác. Tôi không thích các show hẹn hò kiểu Transit Love, điều đó không tồn tại trong đời tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm". Câu "Tôi cũng thấy thú vị lắm" của Han So Hee chính là lời đáp trả cho câu "Thật thú vị" của Hyeri. Cả lời khẳng định "Không hẹn hò" từ công ty và "Transit Love không tồn tại trong cuộc đời tôi" của Han So Hee đều được cho là nói dối.

Khẩu chiến "cà khịa" giữa Hyeri và Han So Hee được công chúng toàn châu Á ngóng chờ

Sáng ngày 16/3/2024: Han So Hee "quay xe" 180 độ xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol và xin lỗi Hyeri, lời nói dối thứ 3 và thứ 4 bị bóc trần

Rạng sáng ngày 16/3, tức chỉ nửa ngày sau khi phủ nhận tận 3 lần và "cà khịa" Hyeri, Han So Hee đã lên blog cá nhân để công bố tâm thư dài thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Ryu Jun Yeol. Đặc biệt, Han cũng hứa sẽ đích thân xin lỗi Hyeri do hành động thiếu suy nghĩ và để cảm xúc lấn át lý trí. Đáng nói, cô không chịu thừa nhận có transit love. Cô khẳng định chỉ nhận ra tình cảm vào đầu năm 2024, gặp mặt bạn trai lần đầu tiên vào buổi triển lãm vào tháng 11/2023 và biết được tin nam diễn viên Reply 1988 độc thân từ đầu năm 2023. Đây là 2 lời nói dối liên tiếp của "tiểu tam Thế Giới Hôn Nhân".

Netizen "đào" ra những điểm vô lý trong lời giải thích của Han So Hee và chỉ trích cô vì dùng thông tin thời điểm chia tay hoàn toàn sai lệch để “chữa cháy” khỏi cáo buộc transit love. Như đã giải thích ở trên, Han - Ryu gặp gỡ lần đầu vào năm 2021, Ryu - Hyeri chia tay vào tháng 11/2023. Phần đông công chúng đều nghi ngờ, người đẹp này nói dối 5 lần 7 lượt để lấp liếm, che đậy bí mật về mối quan hệ mập mờ với bạn trai diễn viên. "Nếu chuyện tình cảm tốt đẹp và không có gì lấn cấn, tại sao Han So Hee lại nói dối nhiều lần thế làm gì?", 1 khán giả bất bình trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol trở thành cặp đôi gây nhiều thị phi, hứng chịu "gạch đá" nhiều nhất lịch sử showbiz sau khi công khai hẹn hò

Han gửi lời xin lỗi tới Hyeri vì dòng đáp trả khiêu khích, thái độ bốc đồng

Chiều ngày 16/3/2024: Han So Hee đích thân trả lời bình luận của khán giả và lời nói dối thứ 5

Sự việc chưa dừng lại ở nghi vấn "trà xanh" phá hoại cặp đôi Reply 1988, Han So Hee tiếp tục gây tranh cãi với loạt phát ngôn trả lời netizen. Trước nghi vấn nói dối, Han So Hee đã đích thân trả lời các bình luận để giải đáp thắc mắc xoay quanh mối quan hệ của cô và Ryu Jun Yeol: "Tôi đã không nghe nói về cuộc chia tay ấy một cách riêng tư. Tôi đã viết chúng sau khi đọc một bài báo được đăng vào tháng 6 năm ngoái. Nếu mọi người cảm thấy việc tôi đề cập đến là kém lịch sự, tôi sẽ xóa đi. Nhưng nó là bằng chứng cho thấy tôi không qua lại với Ryu Jun Yeol trước khi anh ấy chia tay".

Như đã giải thích ở phần thời gian chia tay của Ryu - Hyeri, thông tin Han So Hee đưa ra là không chính xác. Hồi tháng 6/2023, không có bất cứ phương tiện truyền thông nào đưa tin về cặp đôi chia tay. Đến tháng 11/2023, cả hai mới xác nhận với truyền thông. Đây là lần thứ 5 nữ diễn viên họ Han nói dối/đưa ra thông tin sai lệch chỉ trong 48 giờ đồng hồ.

Phản ứng khó đoán của công chúng và loạt hậu quả kéo theo

Trong vòng 48 tiếng đồng hồ xảy ra ồn ào tam giác tình ái này, công chúng có lẽ đã phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, từ bênh vực, thất vọng, thích thú ngóng chờ cho đến phẫn nộ. Đáng nói, tất cả nhân vật trong drama đời thực này đều phải hứng chịu phản ứng không hề tích cực từ phía khán giả đại chúng.

Theo thống kê của báo Hàn, tài khoản Instagram của Han So Hee là nền tảng đầu tiên chịu ảnh hưởng sau lùm xùm tình cảm. Công cụ đo lường sự tăng trưởng Instagram ghi nhận lượng người theo dõi của Han So Hee đã có sự sụt giảm mạnh sau màn quay xe chấn động, con số ước tính lên đến 10.000 follower. Ngoài ra, 1 đại fan ở Trung Quốc với 200.000 follower cũng "thoát fan". Đây mới chỉ là khởi đầu cho hậu quả Han So Hee phải hứng chịu, bởi người đẹp này đang là gương mặt được các nhãn hàng lớn và các tạp chí, sự kiện thời trang vô cùng o bế. Sau cơn sốt ở Fashion Week, cô đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong mảng thời trang. Tuy nhiên sau scandal này, Han So Hee đứng trước nguy cơ bị nhãn hàng đòi bồi thường và các đơn vị hợp tác chối từ. Đây là hậu quả thường thấy ở các ngôi sao nổi tiếng khi dính scandal hoen ố hình tượng.

Han So Hee luôn chăm chỉ xây dựng hình tượng nữ cường, tính cách đặc biệt và thẳng thắn, không màng tới transit love. Nhưng giờ đây sau 5 lần nói dối và đưa thông tin sai lệch về mối quan hệ với Ryu Jun Yeol - Hyeri, cô đã hoàn toàn sụp đổ hình tượng bản thân dày công giữ gìn nhiều năm.

Không chỉ Han So Hee, cả Ryu Jun Yeol và Hyeri đều nhận về chỉ trích dữ dội từ công chúng. Trong khi Hyeri bị tố là người khơi mào drama này dù đã chia tay với Ryu Jun Yeol từ lâu, nam tài tử Reply 1988 lại trở thành kẻ tội đồ quốc dân vì nhập nhằng tình cảm, hèn nhát từ khi hẹn hò Hyeri cho đến khi yêu đương với Han. Ảnh đế chỉ thừa nhận hẹn hò Han So Hee sau khi nữ diễn viên này viết tâm thư thừa nhận, xin lỗi khán giả.

Ryu Jun Yeol im lặng hay Hyeri đóng vai người bị hại, cả 2 nhân vật này cũng không thoát khỏi cảnh bị công chúng lên án

Ai là kẻ đáng trách?

Dõi theo diễn biến quay như chong chóng của vụ việc này, chắc hẳn khán giả đều phải đau đầu nhức óc để phân định về theo phe nào, ủng hộ ai. Hiện giờ, Han So Hee hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội nhất, trong khi người bạn trai Ryu Jun Yeol cũng bị netizen mỉa mai trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng và Hyeri chẳng thoát khỏi cảnh bị gắn mác kẻ thổi bùng thị phi. Thế nhưng, càng nhìn vào chi tiết và càng phân tích, khán giả càng khó phân định thiệt hơn. Bởi nói cho cùng, chuyện tình cảm vốn chẳng hề có đúng sai trong mắt người si tình và cũng khó để đo lường cảm xúc.

Nói về Han So Hee, nữ diễn viên này từ lâu đã được coi là ngoại lệ của showbiz Hàn. Cô có hình tượng nổi loạn từ khi mới debut, nổi tiếng nhờ vai diễn "tiểu tam" và luôn xuất hiện với phong cách được cho là "lệch chuẩn" minh tinh ở Hàn Quốc. Thế nhưng, sức hút đặc biệt của nữ diễn viên này lại thổi làn gió mới vào làng giải trí và cũng nhờ đó cô được lòng cả khán giả lẫn truyền thông, nhãn hàng.

Không thể phủ nhận rằng trong vụ việc rắc rối suốt 2-3 ngày qua, Han So Hee đã hoàn toàn khiến người hâm mộ thất vọng vì những phát ngôn đầy lỗ hổng và thái độ bốc đồng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đây là phản ứng rất đúng với tính cách xưa nay của nữ diễn viên. Phản ứng của So Hee được coi là hoàn toàn tự nhiên khi được đặt vào vị thế của một người phụ nữ đang yêu và bối rối, bốc đồng vì cảm xúc. Han tự lên tiếng và tự đẩy mình vào thế khó, nhưng cô không hề né tránh vấn đề và cũng chẳng ngại ngần thừa nhận lỗi sai. Dù là với khán giả, hay là với Hyeri. "Tôi biết rằng hơn cả chính bản thân tôi, hình tượng là thứ quý giá do fan và mọi người tạo ra chứ không phải của tôi. Vì vậy, tôi rất buồn, nhưng tôi sẽ khiêm tốn chấp nhận ngay cả khi hình tượng sụp đổ vì vụ việc lần này", Han So Hee.

Chưa nói đến thực hư Han So Hee có phải là "trà xanh" phá hoại hạnh phúc cặp đôi Ryu Jun Yeol hay Hyeri hay không, nhưng thái độ thẳng thắn đối mặt và sẵn sàng giải thích mọi bình luận, thắc mắc của khán giả trước scandal như Han So Hee là điều cần có. Chuyện tình cảm nằm ở phương diện đời sống cá nhân, song một khi người nổi tiếng đã quyết định phơi bày lên mạng xã hội - nơi hàng trăm hay cả triệu người dõi theo, họ cần phải đưa ra lời giải thích hợp lý để tránh làm công chúng hoang mang. Nếu đã muốn giữ cho riêng mình, người nổi tiếng liệu có nên đấu tố hay bóc mẽ chuyện tình, người cũ công khai trên mạng xã hội?

Han So Hee chưa từng che giấu cá tính thật, kể cả khi dính phải scandal

Trái ngược với Han So Hee, Ryu Jun Yeol lại giữ thái độ im lặng đến mức khiến công chúng phải bất bình. Từ khi tin hẹn hò ở Hawaii nổ ra, nam diễn viên này đều im ắng đợi cho đến khi phía bạn gái lên tiếng rồi mới đưa ra tuyên bố hùa theo. Khi Han So Hee bị chỉ trích dữ dội, Ryu Jun Yeol không hề lên tiếng rõ ràng để bảo vệ người thương mà chỉ tuyên bố sẽ khởi kiện những người đưa tin sai lệch về mình.

Nói dối về chuyện không hẹn hò Han So Hee, phía nam tài tử sinh năm 1986 chỉ xác nhận mối quan hệ tình cảm khi bạn gái đã viết thư xin lỗi. Điều này không khỏi khiến công chúng nhớ lại thời điểm năm 2021, Ryu Jun Yeol cũng giữ thái độ bàng quan, chẳng màng đến thế sự khi bạn gái ở thời điểm đó Hyeri dính nghi vấn hẹn hò bạn diễn và "cắm sừng" anh. Chưa biết Ryu Jun Yeol liệu có đáng trách hay không, nhưng thái độ hèn nhát và lòng vòng của nam tài tử khi đối mặt với chuyện tình cảm thật sự đáng chê.

"Im lặng là vàng" được cho là quy tắc ứng xử của Ryu Jun Yeol xuyên suốt 2 cuộc tình với 2 người đẹp xuất chúng của Kbiz

Về phần Hyeri, nữ diễn viên này là nhân vật khiến dư luận đảo chiều bất ngờ nhất. Chưa rõ liệu cô bị người đẹp Thế Giới Hôn Nhân "nẫng tay trên" bạn trai 7 năm hay chịu uẩn khúc nào đó chưa tỏ, nhưng chỉ 1 động thái ban đầu khơi mào drama cũng đủ khiến cô mất đi thiện cảm trong mắt người hâm mộ. Không ít khán giả chỉ trích Hyeri vì không giải thích rõ ràng, trốn tránh trong suốt 2 ngày qua dù bản thân thổi bùng lên thị phi. Tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, cô ở vị thế khó mà có thể đích thân đứng ra bóc mẽ hay chỉ trích bất cứ ai.

Nếu phải chỉ ra sai lầm lớn nhất của Hyeri trong câu chuyện thị phi này, có lẽ đó là việc cô vẫn còn hơn thua với người cũ dù đã chấp nhận "đường ai nấy đi". Từ khi ra mắt, nữ diễn viên kiêm ca sĩ này đã đi theo hình tượng gần gũi, nói thẳng nói thật và chẳng mấy khi màng thiệt hơn. Nhưng lần này, Hyeri lại tự biến bản thân thành nguồn cơn của 1 vụ bê bối ái tình và mặc kệ hậu quả. Càng đôi co với chuyện quá khứ, càng chứng tỏ Hyeri vẫn còn vấn vương và quan tâm tới người cũ. Và nếu muốn công khai vạch trần uẩn khúc đằng sau, phải chăng nữ ca sĩ nên bày tỏ quan điểm rõ ràng hơn, cho đúng với tính cách thẳng thắn cô xây dựng nhiều năm qua trước mắt công chúng?