Cá tính độc đáo của Han So Hee - sao nữ sở hữu nhiều "ngoại lệ" của làng giải trí Hàn

Han So Hee - đoá hoa nở muộn và cá tính độc đáo "không đụng hàng"

Nổi lên với danh xưng "tiểu Song Hye Kyo", Han So Hee - nữ diễn viên sinh năm 1994 mất không quá nhiều thời gian để biến mình thành hiện tượng nhan sắc thế hệ mới. Năm 2016, Han So Hee bắt đầu góp mặt trong những dự án nhỏ lẻ hoặc đóng MV cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Visual và khí chất nổi trội giúp cô nhanh chóng "lọt mắt xanh" các nhà làm phim.

Han So Hee - đoá hoa nở muộn của điện ảnh Hàn

Trong suốt những năm đầu tiên, Han So Hee chăm chỉ đóng phim nhưng không có tác phẩm nào quá nổi bật giúp cô phủ sóng tên tuổi đến công chúng. Những vai diễn trong Money Flower (2017), 100 Days My Prince (2018), After The Rain (2018) hay Abyss (2019),... như bước đệm để Han So Hee xây dựng sự nghiệp.

Vai diễn "tiểu tam" trong Thế Giới Hôn Nhân đưa Han So Hee đến với công chúng

Tuổi 24, hào quang mỉm cười với Han So Hee khi cô nhận được sự đón nhận đông đảo sau màn hoá thân thành “tiểu tam" trong bộ phim gây sốt Thế Giới Hôn Nhân. Được đà tiến lên, Han So Hee liên tục xuất hiện trong những dự án ăn khách như Nevertheless (2021), My Name (2021), Heavy Snow (2023) và Gyuseong Creature (2023- 2024). Truyền thông gọi Han So Hee là đoá hoa nở muộn.

Ngoại hình của Han So Hee xinh đẹp, thanh thoát nhưng cô không ngại bấm khuyên, trang điểm đậm lệch chuẩn Hàn. Cô được ví như girlcrush giới diễn viên, không chỉ hút fan nam mà còn hút fan nữ nhờ sự phóng khoáng, có phần bất cần và độc lập. Tuy nhiên, ở Han So Hee, sức hút không chỉ đến từ nhan sắc. Điều làm Han So Hee trở thành hiện tượng chính là cá tính có một không hai.

Han So Hee bấm khuyên, trang điểm đậm

Trưng diện những hình xăm dán mặc khuôn mẫu sao nữ Hàn rất khắt khe

Khác với những đồng nghiệp cùng thời, Han So Hee bước vào làng giải trí khi bản thân đã vướng đủ mọi rắc rối tuổi vị thành niên. Nữ diễn viên bước ra khỏi giới hạn của một “ngọc nữ", công khai quá khứ xăm mình, hút thuốc và vô số rắc rối thanh thiếu niên gặp phải.

Han So Hee không ngại phơi bày quá khứ nổi loạn

Nét đặc biệt hút fan của Han So Hee là tính cách bộc trực, thẳng thắn và không ngại giãi bày trên MXH. Han So Hee công khai đáp trả antifan, không ngại lời ra tiếng vào. Han So Hee như một dấu chấm phá thú vị giữa một nền giải trí khắc nghiệt, các ngôi sao luôn kín kẽ giữ mình và ái ngại bày tỏ quan điểm.

Han So Hee hút fan bởi sự phóng khoáng, hành động bộc phát nhưng đầy lôi cuốn

Trở thành người có sức ảnh hưởng, Han So Hee cũng nỗ lực thay đổi bản thân, xây dựng hình tượng và phát triển theo hướng tích cực. Nữ diễn viên vẫn thẳng thắn sau khi nổi tiếng, nhưng đã tiết chế hơn và bỏ đi thói xấu. Đây là lý do Han So Hee được khán giả trẻ theo dõi, đón nhận cởi mở.

Cách hành xử gây tranh cãi trong ồn ào tình ái

Đang là mỹ nữ được yêu thích nhất, mọi thứ đảo chiều khi Han So Hee vướng vào ồn ào tình ái với Ryu Jun Yeol. Bão tố xuất phát từ việc Han So Hee phủ nhận, đáp trả Hyeri sau khi bị bàn tán vì lộ ảnh hẹn hò cùng Ryu Jun Yeol tại Hawaii.

Han So Hee công khai ảnh ở Hawaii giữa tâm điểm ồn ào tình ái

Han So Hee bị công chúng cười nhạo vì phát ngôn đanh thép: "Tôi thậm chí còn không thích những người đã có người yêu. Tôi không cho họ cơ hội thể hiện sự quan tâm dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không chen vào mối quan hệ của người khác. Tôi không thích các show hẹn hò kiểu Transit Love, điều đó không tồn tại trong đời tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm". Sau đó, Han So Hee lại "quay xe" xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol và xin lỗi Hyeri do hành động thiếu suy nghĩ.

Han So Hee khiến công chúng cười nhạo vì story "đốp chát" Hyeri chiều 15/3, sau đó lại xoá đi và thừa nhận lỗi lầm

Trong các phát ngôn liên quan đến lùm xùm, Knet “đào" ra những điểm vô lý của Han So Hee khi nói về thời điểm cặp đôi Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay để "chữa cháy" khỏi cáo buộc "transit love" - một dạng cảm nắng khi đang có người yêu. Trong tâm thư, Han So Hee cho biết Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay vào đầu năm 2023, nhưng truyền thông Hàn xác nhận 2 nghệ sĩ chính thức đường ai nấy đi vào tháng 11/2023, tháng 8/2023 vẫn phủ nhận chia tay.

Sự không nhất quán giữa các mốc thời gian đẩy tranh cãi lên đỉnh điểm. Dân tình cho rằng Han So Hee muốn che đậy bí mật, thậm chí làm dấy lên tin đồn “trà xanh" phá vỡ quan hệ của cặp sao Reply 1988.

Han So Hee bị nghi là "trà xanh" phá vỡ quan hệ của cặp sao Reply 1988

Chiều 16/3, Han So Hee tiếp tục lên tiếng trong bão dư luận. Han So Hee giãi bày: "Tôi đã không nghe nói về cuộc chia tay ấy 1 cách riêng tư. Tôi đã viết chúng sau khi đọc 1 bài báo được đăng vào tháng 6 năm ngoái. Nếu mọi người cảm thấy việc tôi đề cập đến là kém lịch sự, tôi sẽ xóa đi. Nhưng nó là bằng chứng cho thấy tôi không qua lại với Ryu Jun Yeol trước khi anh ấy chia tay". Đồng thời cô chấp nhận việc hình tượng bị sụp đổ sau scandal này.

Động thái mới nhất của Han So Hee khiến cư dân mạng càng phẫn nộ

Cư dân mạng lại tiếp tục chỉ ra những điểm không trùng khớp về timeline trong phát ngôn mới của Han So Hee, khi bài báo duy nhất đề cập đến việc Ryu Jun Yeol - Hyeri chia tay được đăng vào tháng 11/2023. Han So Hee lên mạng tâm sự lại càng khiến sự việc đi xa. Khủng hoảng truyền thông lần này với mỹ nữ My Name được ví giống Chun Song Yi trong Vì Sao Đưa Anh Tới (2014). Trong khi công ty nỗ lực dập tranh cãi thì mỗi lần Han So Hee lên mạng, là lại có chuyện để nói.

Liệu có quá vội vã khi đánh giá Han So Hee chỉ vì lần lỡ lời?

MXH lúc này đầy rẫy bình luận hạ bệ, mạt sát Han So Hee. Như một lẽ thường trong bất kỳ ồn ào tình ái nào, netizen sẽ chọn phe, và ngôi sao còn lại sẽ là "thùng rác cảm xúc" chứa mọi sự tiêu cực, thù hằn bị người đời ném vào. Trong chuyện tình cảm của Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri, vẫn có những điều chưa sáng tỏ.

Hyeri chỉ lên tiếng đúng 1 lần với dòng mô tả "thật thú vị", làm dấy lên mọi đồn đoán phía sau. Ryu Jun Yeol đã xác nhận hẹn hò Han So Hee, nhưng là hẹn hò sau khi chia tay Hyeri đồng thời tuyên bố sẽ xử lý mạnh với những tin đồn ác ý.

Trong chuyện tình cảm của Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri, vẫn có những điều chưa sáng tỏ

Han So Hee là người bị tấn công nhiều nhất, vì tính cách thẳng thắn đến ngô nghê. Khi bị dân tình bàn tán với những cáo buộc "người thứ ba", "transit love", Han So Hee không kiềm chế được mà đăng đàn phủ nhận và "khịa" ngược Hyeri. Han So Hee đã sớm nhận ra sai lầm, xoá story trong đêm và còn xin lỗi trực tiếp Hyeri.

Han So Hee là người bị tấn công nhiều nhất, vì tính cách thẳng thắn đến ngô nghê

"… Story thảm hại trên Instagram của tôi. Đúng là nó thật thảm hại và vớ vẩn. Đáng lẽ tôi nên im lặng, nhưng có những tin đồn khẳng định rằng tôi đã hẹn hò trước khi anh ấy chia tay, dù không muốn nhưng tôi vẫn nhìn thấy và nghe thấy nên tôi đã mất lý trí và cư xử thô lỗ.

Tôi sẽ xin lỗi người đó về vấn đề này và tôi chân thành xin lỗi tất cả các bạn vì đã không phản ứng khôn ngoan. Tôi đã hành động dựa trên cảm xúc chứ không phải lý trí nên tôi thừa nhận rằng đây hoàn toàn là lỗi của mình, bất kể lý do là gì." Han So Hee giải thích về lý do hành động thiếu suy nghĩ.

Han So Hee rất thành thật với cảm xúc của mình

Han So Hee rất thành thật với cảm xúc của mình, cảm thấy uất ức sẽ lập tức phản ứng. Ở góc độ của nữ diễn viên, cô chọn nói thật dù chắc chắn bị netizen chê cười. Vướng vào ồn ào tình cảm, khó ai có thể giữ nổi bình tĩnh, suy xét đúng sai và tính toán chi li các mốc thời gian.

Những thông tin Han So Hee đưa ra đều dựa vào sự đánh giá chủ quan của cô với vô số luồng tin phức tạp của giới giải trí. Cách giải quyết nóng vội đã làm tranh cãi đi ngày càng xa. Nhưng có quá vội vã không, khi đánh giá một người chỉ qua một lần phạm sai lầm?

Han So Hee cảm thấy bị huỷ hoại vì luôn phải duy trì hình tượng “không tì vết"

Han So Hee cảm thấy bị huỷ hoại vì luôn phải duy trì hình tượng "không tì vết": "Gần đây, tôi nghĩ rằng việc chỉ cho thấy những mặt tốt của bản thân thực sự đang hủy hoại tôi nhiều hơn. Liệu có phải vì tôi đang sống một cuộc sống tập trung vào kết quả hơn là quá trình nên tôi đã đánh mất khoảnh khắc của quá trình đó hay không. Lý do các bạn thích tôi không chỉ là một vài bức ảnh và video.

Ngay cả khi tôi không có thái độ tự phụ và kiêu ngạo, nhưng nếu các bạn nhìn nhận tôi như vậy thì chắc tôi đã có thái độ không tốt ở một mức độ nào đó. Tôi nghĩ đã đến lúc phải thừa nhận điều đó và quay trở lại vị trí ban đầu của mình. Tôi nghĩ đã đến lúc phải tìm hiểu xem mình thực sự muốn làm gì, thích gì và điều gì khiến tôi hạnh phúc. Tôi đã nghỉ ngơi sau 2 năm. Như tôi đã nói trước đây, tôi muốn nhận được nhiều lời khiển trách từ những người xung quanh.

Ngay cả trong thời gian này, trái tim tôi vẫn đau nhói khi nghĩ đến những người hâm mộ vẫn đang lo lắng cho tôi. Nhưng khi đã làm sai điều gì đó thì cần phải bị trừng phạt. Tôi tin chắc rằng mình sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. Tôi rất tiếc và có lỗi nhưng vì điều đó nên tôi muốn làm tốt hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát bản thân tham lam của mình và tôi sẽ mang đến một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Tôi xin lỗi vì đăng một bài viết ảm đạm lên blog này. Bây giờ là buổi sáng. Mọi người hãy ăn uống đầy đủ nhé. Cố lên".

Han So Hee chọn cách tự đương đầu với những ý kiến, cảm xúc tiêu cực hướng về mình và hứng lại gấp đôi sau mỗi hành động tự vệ ấy

Ở cương vị của Han So Hee, cô có đội ngũ và công ty để giải quyết ồn ào tình ái. Nhưng Han So Hee lại là một "ngoại lệ" của nền giải trí Hàn Quốc. Cô chọn cách tự đương đầu với những ý kiến, cảm xúc tiêu cực hướng về mình và hứng lại gấp đôi sau mỗi hành động tự vệ ấy. Công chúng cần suy xét kỹ càng trước mỗi bình phẩm được viết ra. Kpop đã mất đi Sulli vì lý do tương tự. Nếu dùng những nghi hoặc chưa được kiểm chứng để liên tục "ném đá" một người, rất có thể lại khiến một ngôi sao bị dập tắt.