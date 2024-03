Han So Hee hứng chịu “mưa bom” trái đắng sau drama tình ái với Ryu Jun Yeol - Hyeri

Han So Hee xác nhận hẹn hò tài tử Ryu Jun Yeol (Reply 1988) vào ngày 16/3. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của họ vướng nhiều điều tiếng, không nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Trong đó Han So Hee bị chê trách không thành thật khi "quay xe" thừa nhận yêu đàn anh Ryu Jun Yeol dù trước đó 1 ngày còn phủ nhận.

Không chỉ vậy, cô còn bị chỉ trích dữ dội vì có hành động "đá đểu" người yêu cũ của bạn trai là nữ diễn viên Hyeri, hay gây thất vọng lớn với phát ngôn "hình tượng do người hâm mộ tạo ra và chấp nhận bị hoen ố vì drama tình ái". Sau 1 chuỗi phát ngôn, cách hành xử tiền hậu bất nhất, bốc đồng và không khôn khéo khi vướng lùm xùm đời tư, Han So Hee đánh mất hoàn toàn lòng tin nơi người hâm mộ. Cô nhận trái đắng đầu tiên sau ồn ào này.

Han So Hee mất hình tượng sau lùm xùm tình ái

Tại thị trường giải trí Trung Quốc, minh tinh My Name bị fan quay lưng. Theo Sina, 1 fanpage có gần 200 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Weibo đã tuyên bố dừng ủng hộ Han So Hee, rời fandom của nữ diễn viên Hàn Quốc. Trên hot search Weibo, cụm từ "Han So Hee - thoát fan" đứng ở top 2 chủ đề được quan tâm nhất, với hơn 120 triệu lượt đọc. Tại Việt Nam, đại diện fanpage của Han So Hee cũng thông báo tạm dừng hoạt động, với lý do cần thời gian để ổn định lại.

Trong khi đó Instagram của Han So Hee cũng biến thành chiến trường của khán giả. Theo thống kê của báo Hàn, tài khoản Instagram của Han So Hee là nền tảng đầu tiên chịu ảnh hưởng sau lùm xùm tình cảm. Công cụ đo lường sự tăng trưởng Instagram ghi nhận lượng người theo dõi của Han So Hee đã có sự sụt giảm mạnh sau màn quay xe chấn động, con số ước tính lên đến 10.000 follower.

Phần bình luận ở những hình ảnh mới nhất của Han So Hee tăng đột biến từ trung bình khoảng 4.000 bình luận lên đến 37.000, chủ yếu là bình luận chỉ trích, bàn luận chuyện đời tư phức tạp ngoài đời không khác gì các vai diễn của nữ diễn viên trên màn ảnh. Theo News1, có không ít khán giả đã bỏ theo dõi Han So Hee trên Instagram.

Điều này cho thấy hình ảnh của Han So Hee trong lòng người hâm mộ đã giảm sút nhanh chóng vì drama tình ái vừa qua. Theo News1, vụ việc lần này có thể sẽ ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới sự nghiệp mới chớm nở Han So Hee.

Fanpage của Han So Hee ở Trung Quốc...

... và Việt Nam tuyên bố dừng hoạt động

Trang cá nhân của Han So Hee tràn ngập những đánh giá tiêu cực từ khán giả

Vào sáng ngày 15/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Han So Hee - Ryu Jun Yeol hẹn hò đầy tình tứ ở Hawaii. Không những vậy, Han So Hee còn lộ ảnh đến triển lãm của Ryu Jun Yeol khi anh vừa thông báo chia tay nữ ca sĩ Hyeri được 2 ngày. Hyeri liền có động thái đăng ảnh ẩn ý "Thật thú vị", làm dấy lên nghi vấn Han So Hee là tiểu tam chen chân vào chuyện tình 7 năm của nữ ca sĩ.

Công ty của Han So Hee ra sức phủ nhận và với tính cách của mình, minh tinh xứ Hàn cũng không chịu ngồi yên. Mỹ nhân Nevertheless đăng ảnh meme chú chó cầm dao và nhại lại câu nói "Thật thú vị quá" của người yêu cũ bạn trai để phủ nhận cáo buộc cô là tiểu tam. Nhưng chỉ đến sáng 16/3, điều này trở thành trò hề khi Han So Hee bất ngờ xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol và viết tâm thư xin lỗi Hyeri.

Drama tình ái của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri gây xôn xao dư luận những ngày qua

Trong bài viết, Han So Hee nhiều lần xin lỗi người hâm mộ lẫn Hyeri và khẳng định cô không phải người kiêu ngạo, tự tin quá mức. Han So Hee thừa nhận bản thân thô lỗ, thiếu khôn ngoan trong việc xử lý ồn ào đời tư. "Lẽ ra tôi nên giữ im lặng nhưng tôi nghĩ mình đã mất bình tĩnh trong giây lát và hành động thô lỗ. Tôi đã nghe được những tin đồn, câu chuyện sai sự thật về mình và không thể kiềm chế. Tôi thừa nhận cảm xúc đã lấn át lý trí của tôi", Han So Hee nói.

Những tưởng sau lời xin lỗi này, Han So Hee sẽ bình tĩnh xử lý drama, nhưng đến chiều 16/3, cô lại tiếp tục gây thất vọng khi trực tiếp đáp trả fan trên mạng xã hội bằng 1 loạt phát ngôn đi vào ngõ cụt về hình ảnh của chính mình hay mốc thời gian bạn trai Ryu Jun Yeol chia tay người yêu cũ Hyeri. Sau nhận loạt chỉ trích từ khán giả, Han So Hee bị phát hiện đã xóa bình luận cô biết được bạn trai đường ai nấy đi với nữ ca sĩ Hyeri vào tháng 6/2023 là nhờ đọc báo vào sáng 17/3.

Han So Hee bị đánh giá tự xử lý ồn ào đời tư không khôn khéo khiến sự việc ngày càng bung bét, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của cô

Nguồn: QQ, News1