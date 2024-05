Tài tử showbiz tiêu hoang vô độ dù ngập trong nợ nần, bày trò khóc lóc xin tiền khán giả và nhận về cái kết phũ

Ngày 14/5, trang Sina đưa tin nam diễn viên Lý Á Bằng bị 1 nhân viên cũ tố nợ 10 tháng lương không trả. Người này cho biết khi còn là biên tập của 1 tạp chí vào năm 2000, anh đã gặp tài tử Anh Hùng Xạ Điêu. Từ đó, 2 người trở thành bạn bè. Đến năm 2018, Lý Á Bằng mời anh về công ty làm việc để hỗ trợ sao nam phát triển nền tảng livestream, quay video ngắn. Không ngờ, sau khi bắt đầu kiếm được tiền, Lý Á Bằng liền trở mặt. Nam diễn viên bắt sa thải người, nợ lương và không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên.

Người tố cáo cho biết anh đã nhiều lần giúp đỡ Lý Á Bằng, thậm chí đi vay hộ hàng triệu NDT để cứu bạn trong lúc gặp khó khăn tài chính. Thế nhưng, Lý Á Bằng mỗi lần nghe anh nhắc chuyện tiền nong đều "giả mù, giả điếc có chọn lọc". Đặc biệt là khi bị đòi tiền, Lý Á Bằng biến mất và chặn liên lạc trên mọi nền tảng. Theo người tố cáo, Lý Á Bằng ngoài mặt khóc lóc và kể khổ để được mọi người giúp đỡ nhưng thực tế vợ chồng tài tử vẫn sống vô cùng sung túc. Họ có tiền song không bao giờ chủ động trả nợ cho đến khi bị bóc phốt trên mạng. "Không phốt anh ta là anh ta cứ chây ì, mãi không chịu trả nợ", nam nhân viên bức xúc.

Lý Á Bằng tiếp tục dính phốt trốn nợ. Người tố cáo là nhân viên cũ của nam diễn viên. Theo người này, Lý Á Bằng luôn im lặng, né tránh mỗi khi bị đòi tiền lương

Sau khi bị chỉ trích nợ lương dai dẳng, Lý Á Bằng lên tiếng xin lỗi nhân viên cũ vì sự chậm trễ. Anh cho biết còn thiếu nam nhân viên khoảng 60.000 nhân dân tệ (211 triệu đồng) và cam kết thanh toán số tiền trong ngày. "Sau hơn 1 năm làm việc chăm chỉ, tôi đã cơ bản trả được hơn 90% số tiền bồi thường cho nhân viên cũ. Tôi đã cố gắng hết sức, có người nhận trước, có người sẽ phải nhận sau. Tôi xin cảm ơn những ai đã bao dung, thông cảm cho tình cảnh của tôi. Tôi sẽ làm việc nhiều hơn để có tiền trả cho mọi người, xin hãy yên tâm", Lý Á Bằng nói trên sóng livestream vào trưa 13/5.



Sau khi bị tố cáo, Lý Á Bằng thừa nhận nợ lương nhân viên cũ và cho biết sẽ nhanh chóng thanh toán phần tiền còn thiếu cho người này

Trước đó, vào giữa tháng 2, Lý Á Bằng đã khóc lóc trên sóng trực tiếp và mong công chúng ủng hộ, giúp đỡ anh vượt qua khó khăn. Nam diễn viên cho biết đã trả xong khoản nợ 40 triệu NDT (140 tỷ đồng) do đầu tư bất động sản thua lỗ vào năm 2023, nhưng trên vai anh vẫn còn gánh vô số khoản nợ tiền tỷ khác. Theo Lý Á Bằng, cảnh nợ nần chồng chất khiến tình trạng sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống của anh đều giảm sút. Để có tiền trả nợ, anh chỉ có thể ăn đồ rẻ tiền mua trên mạng, ngày chỉ được ngủ 3-4 tiếng. Do đó, nam diễn viên hy vọng nhận được nhiều quà tặng của người hâm mộ trong các phiên livestream để có thêm thu nhập. "Thật khó quá. Đã gần 10 năm trôi qua, chuyện này khi nào mới kết thúc?", Lý Á Bằng rơi nước mắt than vãn.

Lý Á Bằng kể khổ, khóc lóc trên sóng livestream vì lâm vào cảnh nợ nần không lối thoát

Hành vi "ăn xin", than nghèo kể khổ của Lý Á Bằng bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều khán giả mỉa mai anh bệ rạc, không còn hình ảnh ngôi sao lớn. Ngoài ra, họ còn bóc mẽ nam diễn viên bày trò ăn xin online và chỉ ra cuộc sống của Lý Á Bằng không khó khăn như nam diễn viên này nói.

Dù vỡ nợ hơn 1.500 tỷ đồng, Lý Á Bằng vẫn lái xe sang hàng triệu NDT xuống phố, ở biệt thự ngay tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) và chỉ đặt đồ ăn trên mạng thay vì nấu nướng. Vợ hoa hậu và con gái nam diễn viên dát đồ hiệu lên người, thường xuyên đi nghỉ dưỡng cao cấp. Truyền thông cũng chỉ ra miệng Lý Á Bằng than không có tiền nhưng nam diễn viên này thường xuyên đổ tiền đầu tư bất động sản, xây dựng nông trại và nhiều dự án kinh tế mù quáng khác. Theo trang Sina, nếu Lý Á Bằng sống tiết kiệm, bán bớt 1 số tài sản và ngừng tiêu hoang tiền của, anh có thể sớm trả dứt khoản nợ nghìn tỷ của mình thay vì đi xin tiền công chúng.

Dù kể lể nỗi khổ khi nợ nần nhưng nam diễn viên vợ con vẫn có cuộc sống dư dả, xa hoa

Mới đây, Lý Á Bằng được trông thấy lái xe sang xuống phố với vẻ ngoài vô cùng bình thản

Lý Á Bằng sinh năm 1971, nổi tiếng qua vai nam chính trong Anh Hùng Xạ Điêu và Tiếu Ngạo Giang Hồ. Là nghệ sĩ hàng đầu nhưng Lý Á Bằng sớm rút khỏi ngành giải trí để bước chân vào lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, anh không gặp may trong việc làm ăn. Nam diễn viên có hơn 5 lần kinh doanh phá sản, gia tài tích lũy cũng vì thế mà tiêu tan và bị "Thiên hậu" Vương Phi ly hôn. Những năm qua, Lý Á Bằng bị công chúng mỉa mai là ngôi sao "nợ như chúa chổm". Năm 2022, Lý Á Bằng tái hôn với Hải Hà Kim Hỷ - Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới Trung Quốc. Sau khi kết hôn với Lý Á Bằng, Hải Hà Kim Hỷ cũng phải livestream kiếm tiền trả nợ cùng chồng.

Nguồn: Sina

https://kenh14.vn/tai-tu-showbiz-tieu-hoang-vo-do-du-ngap-trong-no-nan-bay-tro-khoc-loc-xin-tien-khan-gia-va-nhan-ve-cai-ket-phu-20240514211011549.chn