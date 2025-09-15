Hàn Quốc ghi nhận số vụ tự sát kỷ lục

(Ảnh minh họa: Unsplash)

Một báo cáo mới công bố cho thấy có hơn 400 người đã thực hiện các vụ giết người rồi tự sát và khoảng 1.500 người chết trong các vụ tự sát tập thể tại Hàn Quốc trong giai đoạn từ 2013 - 2020.

Báo cáo do Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hàn Quốc công bố ngày 14/9, dựa trên dữ liệu gần 108.000 ca tử vong do tự sát trong 8 năm. Những con số này phản ánh gánh nặng tài chính, mâu thuẫn gia đình và căng thẳng xã hội đang trở thành nguyên nhân chính thúc đẩy một trong những hình thức tự sát bi thảm nhất tại quốc gia này.

Các vụ việc gây chấn động dư luận trong thời gian gần đây cho thấy xu hướng gia tăng các vụ tự sát. Điển hình là tháng 5 năm nay, một người đàn ông đã cho vợ và hai con trai uống thuốc ngủ trước khi lái xe lao xuống biển trong ý định giết cả nhà rồi tự sát. Anh ta sống sót và sau đó khai với cảnh sát rằng mình mắc nợ khoảng 200 triệu Won (143.900 USD).

Chỉ 2 tháng sau, một cặp vợ chồng ở độ tuổi 40 cùng hai con thiếu niên được phát hiện tử vong trong một chiếc ô tô đậu tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Gia đình để lại bức thư tuyệt mệnh, nêu lý do là khó khăn tài chính.

Theo báo cáo, trong số các vụ giết người rồi tự sát, 36,5% liên quan đến việc giết vợ/chồng hoặc bạn đời, tiếp theo là con cái (33,7%).

Ở nhóm tự sát tập thể, gần 48% xảy ra giữa những người không có quan hệ gia đình, bao gồm cả bạn bè hoặc những người quen nhau qua mạng với mục đích cùng chết. Các cặp đôi chiếm khoảng 31,9%.

Về nguyên nhân, mâu thuẫn gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất trong các vụ giết người rồi tự sát (34,4%), tiếp theo là khó khăn tài chính (20,7%), xung đột cá nhân (17,3%) và vấn đề sức khỏe tâm thần (16,6%). Trong khi đó, ở nhóm tự sát tập thể, khó khăn tài chính là nguyên nhân chính (33%), kế đến là bệnh lý tâm thần (24,2%) và xung đột gia đình (10,3%).

Khoảng 9% người tham gia giết người rồi tự sát và gần 20% người chết trong các vụ tự sát tập thể từng có tiền sử tự sát trước đó. Tỷ lệ được chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần gần tương đương nhau với 21,9% ở nhóm giết người rồi tự sát và 22,8% ở nhóm tự sát tập thể.

Báo cáo nhấn mạnh cần phân biệt rõ giữa hai hiện tượng tự sát tập thể diễn ra dựa trên sự đồng thuận và giết người rồi tự sát bao gồm cả hành vi bạo lực lẫn tự kết liễu, do đó cần được xử lý như những trường hợp hoàn toàn khác biệt.

Đồng thời, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng các vụ giết người rồi tự sát giữa vợ/chồng thường liên quan đến gánh nặng chăm sóc, trong khi những vụ giữa cha mẹ và con cái có thể gắn liền với lạm dụng trẻ em. Với tự sát tập thể, yếu tố sức khỏe tâm thần và khó khăn tài chính nổi bật, đòi hỏi sự can thiệp mạnh mẽ từ y tế công cộng và hệ thống hỗ trợ xã hội.