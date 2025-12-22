Hàn Quốc điều trị thành công cho trẻ sơ sinh mắc chứng tim lạc chỗ

(Ảnh: Asan Medical Center)

Lần đầu tiên tại Hàn Quốc, các bác sĩ đã cứu sống một trẻ sơ sinh mắc chứng tim lạc chỗ, căn bệnh khiến tim lồi hoàn toàn ra ngoài lồng ngực.

Bé Seo-rin chào đời vào tháng 4 vừa qua trong tình trạng nguy kịch. Trái tim của bé, chỉ lớn bằng quả bóng bàn, nằm bên ngoài cơ thể và có thể nhìn thấy rõ từng nhịp đập. Trong hầu hết các trường hợp mắc chứng bệnh hiếm gặp này, trẻ sơ sinh thường tử vong trước khi sinh. Ngay cả khi được sinh ra, do không có xương ức và xương sườn để bảo vệ tim, hầu hết trẻ sơ sinh cũng không sống sót quá ba ngày.

GS Baek Jae Suk (Trung tâm Y tế Asan, Hàn Quốc) cho biết: "Do tim nằm ngoài lồng ngực, việc duy trì huyết áp gần như không thể, kèm theo rối loạn điện giải kéo dài. Chúng tôi không chắc có thể cứu được bé".

Để cứu sống Seo-rin, đội ngũ bác sĩ từ 6 chuyên khoa tại Trung tâm Y tế Asan đã cùng phối hợp điều trị khẩn cấp. Bé được đặt máy thở và trải qua 3 ca phẫu thuật lớn ngay trong tháng đầu đời. Mục tiêu quan trọng nhất là từng bước đưa trái tim trở lại khoang ngực. Đây là ca điều trị thành công đầu tiên cho trẻ sơ sinh mắc chứng tim lạc chỗ ở Hàn Quốc.

(Ảnh: Asan Medical Center)

GS Choi Se Hoon (Trung tâm Y tế Asan, Hàn Quốc) nói thêm: "Cả hai lá phổi đã chiếm trọn khoang ngực, khiến việc đặt tim vào vị trí rất khó khăn. Chúng tôi phải đẩy, kéo và điều chỉnh nhiều lần qua ba ca phẫu thuật".

Khi được hai tháng tuổi, tim của Seo-rin được che phủ bằng lớp da nuôi cấy và một thiết bị bảo vệ in 3D đặt theo kích thước riêng. Đến ngày thứ 100 sau sinh, bé lần đầu tiên mỉm cười.

Và sau 8 tháng điều trị bền bỉ, Seo-rin đã được xuất viện, với trái tim đập khỏe mạnh bên trong cơ thể.

Mẹ của Seo-rin cho biết, chị không thể từ bỏ đứa con được sinh ra sau 14 lần thụ tinh trong ống nghiệm, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đội ngũ y bác sĩ đã tạo nên kỳ tích y học hiếm hoi này.