Loại cây "kẻ thù nhà nông" mọc um tùm sau mưa không ngờ có giá 350.000 đồng/kg

Loại cây dại nhưng nhiều công dụng đối với sức khỏe nhắc đến ở đây là cỏ gấu. Đây là một loại cây rất quen thuộc đối với người nông dân, tuy nhiên nó được biết tới như một loại cỏ dại sống dai hơn là biết đến với một vị thuốc. Đặc biệt, thân rễ của loài cỏ dại ấy lại là một vị thuốc có rất nhiều tác dụng dược lý, có thể sử dụng để dự phòng và chữa trị nhiều loại bệnh tật.

Cỏ gấu có nhiều tên gọi dân gian khác như: Củ gấu, cỏ gấu vườn, hương phụ, thủy tam lăng, cỏ cú, sa thảo, lôi công đồng, tước đầu hương…. Tên khoa học của cỏ gấu là Cyperus rotundus L., thuộc họ Cói -Cyperaccae.

Đặc điểm nhận biết cây cỏ gấu là chúng là loại cỏ sống lâu năm, có thể cao từ 20 – 60cm. Lá cỏ gấu nhỏ, hẹp, lưng có gân nổi lên, xanh bóng và phần dưới nối liền với thân cây. Phần thân rễ của cỏ gấu phình to nên còn được gọi là củ gấu.

Loại cây cỏ này thường ra hoa vào tháng 6 hàng năm, trên ngọn cây có 3 đến 8 cụm hoa hình tán màu xám nâu; nhụy có đầu núm chia thành 2 nhánh như lông tơ; quả 3 cạnh màu xám. Củ gấu có thể thu hoạch quanh nǎm.

Cỏ gấu mọc rất nhiều ở đồng ruộng, ven đường. Củ cỏ gấu được thu hoạch, rửa sạch, phơi khô dùng làm thuốc. Ảnh minh họa.

Cỏ gấu không từ bất kỳ mảnh ruộng, thửa vườn hay cánh rừng nào, kể cả diện tích rộng hẹp, vuông tròn hay chéo méo, xen kẹp, chúng chẳng nề hà gì mà không xuất hiện, sinh con đẻ nhánh chằng chịt, xâm lấn rồi lên xanh mơn mởn.

Do đặc tính dễ sống và phát triển um tùm nên loại cỏ này rất khó tiêu diệt. Chỉ cần sót lại một mẩu thân rễ nhỏ là cũng đủ để phát triển thành một cây mới. Do vậy người nông dân rất vất vả khi làm đồng. Tuy nhiên, thân rễ của loài cỏ dại ấy lại là một vị thuốc có rất nhiều tác dụng dược lý, có thể sử dụng để dự phòng và chữa trị nhiều loại bệnh tật.

Từng chia sẻ với báo Pháp Luật Việt Nam, lương y Ngô Kiêm Diệp (Tp.HCM), thành viên hội đông y quận 9 và là một trong những người đầu tiên tiếp quản hội đông y thành phố từ khi giải phóng miền Nam cho biết:

Thảo dược này có tác dụng tốt trong việc lưu thông khí huyết ở phụ nữ, đặc biệt vào những ngày kinh nguyệt. Không những thế, củ gấu còn có tác dụng lưu thông đường hô hấp, giúp những người đang bị uất nghẹn, mệt mỏi, thở tốt hơn.

Trong thực tế sau khi đào toàn cây, người ta phơi cho khô, vun thành đống để đốt, lá và rễ con cháy hết, còn lại củ lấy riêng rửa sạch, phơi hay sấy khô. Củ gấu thu hoạch như vậy gọi là "sinh hương phụ", nghĩa là hương phụ sống.

Đáng chú ý trong y học cổ truyền, củ gấu là một vị thuốc hay. Cụ thể, loại cỏ này có vị cay, bình tính, có tác dụng tiêu sưng giảm đau, làm bài thuốc chữa đau xương cốt rất tốt.

Theo "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của GS.TS. Đỗ Tất Lợi, hương phụ là một vị thuốc dùng theo kinh nghiệm nhân dân. Tính chất của hương phụ trong các sách cổ: Vị cay, hơi đắng, ngọt, vào hai kinh can và tam tiêu; có tác dụng lý khí, giải uất, điều kinh, chỉ thống (làm hết đau), chữa khí uất, hỗ trợ điều trị ung thư, ngực bụng chướng đau.

Điều đáng nói, sau một thời gian tìm hiểu và nhận thấy giá trị từ loại cỏ dại có "1-0-2" này, anh Lê Văn Tuân ở Quảng Bình trồng loại cây này để thu hoạch. Anh Tuân chia sẻ với Dân Việt sau thời gian dày công chăm sóc, vụ đầu tiên anh khá thành công khi thu về gần 1 tạ củ cây cú mật.

Đặc biệt, loại củ này được rửa sạch, phơi khô và bán ra với giá từ 300.000 - 350.000 đồng/kg, thu lời hơn 30 triệu đồng.

Mặc dù là cỏ dại nhưng giá trị dược chất nhiều nhất có trong thân rễ cỏ gấu sau khi phơi khô. Người ta thường thu hoạch cả lá, thân, rễ cây vào mùa thu sau đó đốt bỏ phần lông và rễ xung quanh rồi mang đi phơi khô hoặc luộc.

Những bài thuốc dân gian trị bệnh từ cỏ gấu:

- Bệnh về kinh nguyệt: Kinh nguyệt không đều, thấy kinh đau bụng, khó sinh nở, khí hư bạch đới: củ gấu, bạch đồng nữ, ngải cứu, ích mẫu (mỗi vị đều 8-10g). Sắc uống.

- Sôi bụng: Nguyen liệu cỏ gấu, cao lương khương - riềng (mỗi thứ 12g). Sắc uống.

- Đau dạ dày, ợ hơi: Cỏ gấu, can khương, mộc hương (mỗi vị 3g); khương bán hạ 10g, dùng dạng bột.

- Chữa cảm cúm, gai rét, nhức đầu, đau mình: Cỏ gấu 12g, tía tô 10g, vỏ quýt 10g, cam thảo 4g, hành 3 cây, gừng tươi 3 lát, sắc uống.

- Trị đau nhức xương khớp: Lấy phần củ gấu về, rửa sạch phơi khô. Sau đó đem cỏ gấu ngâm rượu trong vòng 1 tháng thì lấy ra xoa bóp vùng xương khớp bị đau.

- Tiêu hóa kém: Đầy bụng, ăn không biết ngon. Cỏ gấu 20g; hậu phác nam, trần bì, chỉ xác (mỗi vị 12g), nam mộc hương 16g. Sắc uống.

Cỏ gấu tuy nhiều người lấy làm thảo dược nhưng không phải ai dùng cũng tốt, không nên dùng cỏ gấu trong các trường hợp:

- Không dùng cho phụ nữ đang mang thai.

- Có dấu hiệu dị ứng khi sử dụng cỏ gấu hay bất cứ loại thảo dược nào trước đó.

- Người bệnh bị chứng âm hư huyết nhiệt.