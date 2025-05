Hâm nóng 6 món này chẳng hóa ăn "thuốc độc": Đây mới là cách đúng để xử lý, vừa tiết kiệm vừa tránh hại sức khỏe!

Một số người cao tuổi như ông bà, cha mẹ chúng ta thường có thói quen tiết kiệm, cố ăn những thức ăn thừa không còn dùng được nữa vì nghĩ rằng như vậy sẽ không lãng phí thức ăn. Tuy nhiên, điều này thực sự mang lại nhiều nguy hại cho sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, có những thực phẩm không nên hâm nóng, vì việc làm này có thể khiến chất độc hình thành, mất dinh dưỡng hoặc gây hại cho đường tiêu hóa.

6 loại thực phẩm không nên hâm nóng vì rất độc hại

1. Các loại rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau bina, cần tây có hàm lượng nitrat cao và hàm lượng nitrit tăng vọt sau khi đun nóng lần thứ hai.

Nghiên cứu của các học giả đến từ Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) khẳng định, hàm lượng nitrit trong rau lá xanh được đun nóng nhiều lần có thể cao gấp 5-8 lần so với rau tươi. Ăn kiểu này về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Đây là một trong những thực phẩm không nên hâm nóng phổ biến trong các bữa ăn gia đình.

2. Hải sản

Tôm, cua, động vật có vỏ và các loại hải sản khác rất giàu protein. Nếu để qua đêm sau khi chế biến, chúng dễ tạo ra các sản phẩm phân hủy, có thể gây tổn thương gan và thận sau khi tiêu thụ.

Các ca lâm sàng cho thấy, ăn hải sản để qua đêm có thể gây viêm dạ dày ruột cấp tính, với tỷ lệ histamin vượt tiêu chuẩn ở bệnh nhân lên tới 82%.

Vì thế, nếu nhắc đến những thực phẩm không nên hâm nóng thì hải sản luôn nằm trong danh sách đầu tiên cần tránh.

3. Nấm

Các món ăn làm từ nấm chứa nhiều nitrat và dễ tạo ra nitrosamine nếu đun nóng lại. Các cuộc thử nghiệm cho thấy, hàm lượng nitrit trong súp Tremella để qua đêm tăng từ 0,5mg/kg lên 4,2mg/kg, vượt xa tiêu chuẩn an toàn.

4. Trứng luộc lòng đào

Vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng khi trứng không được nấu chín hoàn toàn và bảo quản qua đêm. Salmonella có thể sinh sôi với số lượng lớn nếu được đặt trong môi trường có nhiệt độ 20-37 độ C trong 2 giờ, rất khó để khử trùng hoàn toàn bằng cách đun nóng lần thứ hai.

Đây cũng là một trong những thực phẩm không nên hâm nóng lại, đặc biệt với trẻ em và người có hệ miễn dịch yếu.

5. Khoai tây

Sau khi được hâm nóng lại, hàm lượng solanine trong khoai tây tăng lên, có thể gây ngộ độc. Dữ liệu cho thấy, trong số các trường hợp ngộ độc do ăn khoai tây, 70% liên quan đến việc ăn các món khoai tây để qua đêm, các triệu chứng thường gặp của bệnh nhân là nôn mửa, tiêu chảy...

6. Sữa

Việc đun nóng sữa nhiều lần sẽ phá hủy các vitamin nhóm B, các hoạt chất trong sữa, tạo thành các chất kết tủa không tiêu hóa được và làm giảm giá trị dinh dưỡng của sữa.

Bởi vậy, các chuyên gia khuyến cáo: Những loại thực phẩm không nên hâm nóng trên nên được chế biến và ăn ngay càng sớm càng tốt. Phần thực phẩm còn lại nên kịp thời cho vào tủ lạnh và ăn càng sớm càng tốt. Những nhóm người đặc biệt (như người già và trẻ em) nên cố gắng tránh ăn những món này khi hâm nóng để ngăn ngừa bệnh tật.

Cách bảo quản thức ăn thừa trong tủ lạnh một cách khoa học

"Tôi nên đợi thức ăn nguội rồi mới để tủ lạnh hay nên cho vào khi thức ăn còn nóng?". Câu hỏi này có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại ẩn chứa một điều bí ẩn.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, vi khuẩn sinh sản nhanh nhất ở nhiệt độ 20-40 độ C và việc làm lạnh (dưới 4 độ C) có thể làm giảm đáng kể hoạt động của chúng.

Bạn có thể bảo quản với màng bọc thực phẩm để tránh thực phẩm tiếp xúc với các thành phần khác trong tủ lạnh, giảm sự phát triển của vi khuẩn. Có thể chia phần lớn thành các phần nhỏ và để lạnh, sau đó hâm nóng lại khi ăn để tránh mất chất dinh dưỡng hay làm giảm hương vị do đun nóng nhiều lần.

Lưu ý, làm lạnh không phải là giải pháp "an toàn" tuyệt đối. Rau lá xanh không nên để trong tủ lạnh quá 24 giờ, còn thịt thì nên dùng trong vòng 48 giờ. Mặc dù việc làm lạnh thực phẩm khi còn nóng sẽ tiêu tốn nhiều điện hơn, nhưng chi phí chăm sóc sức khỏe lại ít hơn nhiều so với chi phí điều trị các bệnh do thực phẩm gây ra.

Làm thế nào để giảm thiểu thức ăn thừa?

Mua sắm chính xác

Mua nguyên liệu theo khẩu vị của các thành viên trong gia đình; mua và ăn rau lá ngay lập tức, dự trữ trái cây, rau quả với số lượng thích hợp; sử dụng giấy và bút hoặc ứng dụng quản lý thực phẩm để ghi lại thời hạn sử dụng của các thành phần.

Kiểm soát khẩu phần

Sử dụng cân nhà bếp để cân thực phẩm chính và chế biến theo trọng lượng thô 50-75g cho mỗi người; áp dụng "hệ thống ăn uống riêng" và sử dụng đồ dùng ăn uống nhỏ để kiểm soát tổng lượng thức ăn trong mỗi bữa ăn.

Tái sử dụng sáng tạo

Khi bạn phải ăn đồ ăn thừa, hãy thử những lựa chọn chế biến an toàn hơn như: Nấu cơm thành cháo rau hoặc cơm chiên trứng, nấu thịt thành nước dùng rau...

Bảo quản thông minh

Sử dụng hộp đựng thực phẩm tươi sống có nắp đậy và có ghi thời gian bảo quản; sử dụng nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ trong tủ lạnh (khuyến nghị dưới 4 độ C); quản lý khu vực tủ đông bằng cách sử dụng "đóng gói chân không + dán nhãn ngày".

