Hai nạn nhân Hàn Quốc kể lại ký ức bị tra tấn và chích điện tại trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Một trong hai nạn nhân Hàn Quốc vừa thoát khỏi một trung tâm lừa đảo tại tỉnh Sihanoukville, Campuchia. (Ảnh: Korea Times)

Bị cưỡng bức không bằng động vật

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Hankook Ilbo tại Văn phòng nhập cư thuộc Sở Cảnh sát tỉnh, họ đã kể lại ký ức kinh hoàng về những ngày bị giam giữ, đánh đập, tra tấn bằng ống kim loại và sốc điện - nỗi ám ảnh kéo dài đến tận hôm nay.

Cả hai người đàn ông đều bị lừa bởi các lời mời làm việc trực tuyến hấp dẫn, hứa hẹn mức lương cao, chỗ ở tiện nghi và chế độ sinh hoạt kiểu Hàn Quốc. Thế nhưng khi đặt chân tới Campuchia, họ nhanh chóng nhận ra mình đã rơi vào "wenqi" (thuật ngữ chỉ các khu phức hợp lừa đảo), nơi các tổ chức tội phạm điều hành hoạt động lừa đảo qua điện thoại đang lan rộng khắp Đông Nam Á.

A từng làm việc cho một công ty tại Hàn Quốc. Tháng 2 năm nay, anh nhìn thấy quảng cáo trên Telegram tuyển người "thành thạo máy tính", hứa trả lương 8 - 15 triệu Won mỗi tháng (tương đương 5.600 -10.500 USD), bao ăn ở đầy đủ. Tin tưởng đây là cơ hội đổi đời, anh mua vé sang Campuchia. Nhưng vừa đến sân bay, anh bị đưa thẳng đến một cơ sở lừa đảo ở Sihanoukville và buộc phải tham gia các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng Hàn Quốc để chiếm đoạt tiền.

Những vết thương hằn lại trên cơ thể anh A do bị tra tấn và chích điện tại trại lừa đảo ở Campuchia. (Ảnh: Korea Times)

Khi từ chối hợp tác, A bị đánh đập dã man bằng ống kim loại và bị chuyển tới "Wenqi số 10" - một trong những khu giam giữ khét tiếng gần biên giới Thái Lan.

B cũng rơi vào bẫy tương tự. Một môi giới Trung Quốc mời anh về Campuchia làm quản lý công nghệ thông tin cho một công ty trực tuyến. Khi công ty phá sản, anh mất thị thực và bị dụ gia nhập "công ty mới" - thực chất là mạng lưới tội phạm. Tìm cách bỏ trốn, B bị bắt lại và bị bán cho nhóm khác với giá 3.000 USD. Sau đó, mỗi lần bị chuyển, "giá" của anh lại tăng lên - 5.000, rồi 8.000 USD. Một quản lý nói thẳng: "Muốn đi khỏi đây, hãy trả 8.000 USD, cùng tiền ăn, tiền ở và cả không khí mày đã hít thở".

Bên trong các khu "wenqi", quyền con người hoàn toàn bị xóa bỏ. "Chúng tôi bị đối xử còn tệ hơn cả chó, gà". A nói, chỉ vào những vết sẹo vẫn hằn sâu trên người. 12 người phải chen chúc trong hai chiếc giường sắt, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa mì loãng. Ban ngày họ bị ép làm việc trong khi cổ chân bị xích, ban đêm bị còng tay vào giường sắt.

Căn phòng G106, theo lời kể của họ, là "địa ngục thật sự": nạn nhân bị treo ngược lên trần, bị giật điện vào đùi cho đến khi ngất đi. Nhiều người bị bỏ trong phòng tối không ánh sáng, không khí, không phân biệt được ngày hay đêm.

Một căn phòng nơi nhốt các nạn nhân lừa đảo tại Campuchia. (Ảnh: Korea Times)

B nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Một người Trung Quốc cố trốn đã bị đánh chết ngay trước mắt tôi. Quản lý dọa sẽ thiêu xác chúng tôi nếu dám làm điều tương tự". A nói thêm trong nước mắt: "Họ bắt tôi lau vết máu trên tường. Mùi máu bám trên tay tôi suốt cả tuần". Có những lúc tuyệt vọng, anh nghĩ đến việc tự tử, nhưng những chiếc còng tay đã khiến điều đó không thể xảy ra.

Đến tháng 8, A cố gắng lần nữa. Anh mượn điện thoại của một bảo vệ với lý do gọi cho bạn gái nhân dịp sinh nhật, rồi lén gửi tin nhắn cầu cứu qua Telegram đến một nhà hàng Hàn Quốc gần đó. Nhưng chỉ sau hai tiếng rưỡi, âm mưu bị phát hiện. Cả hai bị trói, đánh đập thêm một tháng, mỗi ngày chỉ được phép đi vệ sinh một lần. Sau đó, họ bị chuyển đến một khách sạn trá hình, nơi các tầng trên dùng làm trung tâm lừa đảo. Những người giám sát hứa sẽ thả họ nếu "kiếm đủ doanh thu 1 tỷ Won".

Họ bị ép giả danh quan chức Hàn Quốc để gọi điện lừa người trong nước. Tên thật bị xóa, thay vào đó, họ chỉ còn được gọi bằng số phòng "1323". Thế nhưng giữa tuyệt vọng, tia hi vọng nhỏ vẫn lóe lên. Nhờ khai thác kẽ hở trong hệ thống Wi-Fi giám sát, A dùng tính năng "gửi thư cho chính mình" trong hòm thư điện tử để bí mật lưu lại vị trí. Anh gửi thông tin tài khoản cho gia đình và văn phòng nghị sĩ Park Chan-dae ở Seoul. Chính nhờ đó, cảnh sát Campuchia đã phối hợp giải cứu họ vào ngày 29/9 - sau 160 ngày bị bắt giữ. "Tôi nghĩ nếu thất bại thêm một lần nữa, chắc chắn tôi đã chết", A run run kể lại.

Kêu gọi chính phủ hành động khẩn cấp

Hiện cả hai đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ như nhân chứng trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, hành trình trở về Hàn Quốc vẫn chưa xác định, bởi cơ quan chức năng Campuchia còn kiểm tra hồ sơ và cấp lại hộ chiếu. "Giờ tôi chỉ muốn về nhà, dù chỉ sớm hơn một giây", A nói, nước mắt rơi. Khi được hỏi điều đầu tiên muốn làm sau khi về nước, anh đáp khẽ: "Tôi chỉ muốn gặp gia đình".

A ước tính có ít nhất 1.000 người Hàn Quốc bị lừa vào các trại kiểu này - con số vượt xa thống kê chính thức. Anh kêu gọi chính phủ Hàn Quốc hành động mạnh mẽ hơn: "Rất nhiều người như tôi, chỉ vì muốn tìm việc mà trở thành nô lệ. Chính phủ cần vào cuộc khẩn cấp".

Một khách sạn trá hình tại Campuchia, nơi trung tâm lừa đảo hoạt động ở các tầng trên. (Ảnh: Korea Times)

Chính phủ Hàn Quốc đã lập tổ công tác đặc biệt do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jin-a dẫn đầu, tới Phnom Penh vào đêm 15/10 để phối hợp cùng giới chức Campuchia. Phái đoàn đã xác minh thông tin của khoảng 80 công dân Hàn còn mất tích, đồng thời bàn về việc hồi hương thi thể một sinh viên thiệt mạng do bị tra tấn và hỗ trợ 63 người Hàn đang bị giam giữ vì liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Câu chuyện của hai người đàn ông này không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về một loại tội ác xuyên quốc gia đang bùng phát ở Đông Nam Á - nơi con người bị biến thành công cụ trong những "nhà máy lừa đảo". Họ không chỉ bị bóc lột sức lao động, mà còn bị tra tấn, mua bán và tước đoạt cả nhân phẩm. Vụ việc đặt ra lời kêu gọi khẩn thiết đối với cộng đồng quốc tế, nếu không có hành động mạnh tay và phối hợp toàn cầu, trại lừa đảo chết chóc này sẽ tiếp tục sinh sôi, "nuốt chửng" thêm nhiều sinh mạng vô tội.