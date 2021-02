Hai mỹ nam "gây bão" Thanh Xuân Có Bạn, Sáng Tạo Doanh khiến hội chị em chuyển gu càng ít tóc càng tốt

Thanh Xuân Có Bạn 3 và Sáng Tạo Doanh 2021 hiện là 2 show "săn idol" hot nhất nhì Trung Quốc hiện nay. Sau khi lên sóng được 2 tập, dàn thí sinh nổi trội đã dần lộ diện. Nếu như Lương Sâm đang là thí sinh cực hot tại Thanh Xuân Có Bạn 3 thì Mika - thực tập sinh người Hawaii cũng nổi chẳng kém cạnh tại Sáng Tạo Doanh 2021. Bên cạnh khả năng ca hát, cả 2 mỹ nam này đều có điểm chung đặc biệt: Ít tóc như nhau.

Tại Thanh Xuân Có Bạn 3, Lương Sâm nổi bật với quả đầu trọc có một không hai. Ngay cả HLV vũ đạo Lisa (BLACKPINK) cũng phải hỏi nam thí sinh có bôi đồ trang điểm lên đầu không vì nó trông cực kỳ sáng bóng.

Mỹ nam Lương Sâm với quả đầu trọc ấn tượng

Lisa nghi ngờ Lương Sâm có bôi đồ trang điểm lên đầu vì trông cực sáng bóng

Anh chàng hiện là một trong số những thí sinh nổi bật tại Thanh Xuân Có Bạn 3

Phần biểu diễn Moonlight của Lương Sâm trong tập 2 Thanh Xuân Có Bạn 3

Tại Sáng Tạo Doanh 2021, sau khi gây sốt với việc thể hiện bài hát So Sick, học viên người nước ngoài Mika lại tiếp tục khiến dân tình "xỉu up xỉu down" vì giọng hát của mình khi thể hiện ca khúc tiếng Trung Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi. Tuy mới học tiếng Trung nhưng Mika được mentor Ninh Tịnh khen là phát âm rất chuẩn.

Mika - thực tập sinh đến từ Hawaii

Phần biểu diễn Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi với phát âm cực chuẩn từ thực tập sinh nước ngoài Mika

Mika thời chưa cạo trọc tóc đã là một mỹ nam

Vẻ ngoài nam tính hiện tại

Ảnh: Cắt từ chương trình, Internet