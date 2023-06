Hai lần Jennie diễn tại show Chanel: Tinh thần cổ điển đúng nghĩa, giọng hát thật gây xôn xao vì một điểm

Ngày 1/6 vừa qua, Jennie (BLACKPINK) có mặt tại show diễn Métiers d'art của Chanel diễn ra tại Tokyo. Không chỉ phủ sóng mặt báo với trang phục, tạo hình lạ mắt, kiêu kỳ, Jennie còn mang đến sân khấu live ngay tại show. Kể từ lần đầu tiên với Chanel x Pharrell năm 2019, đây là lần thứ 2 nữ idol nhà YG trình diễn ở sự kiện nhãn hàng xa xỉ. Không vũ đạo hay set up sân khấu hoành tráng, Jennie đổ dồn mọi sự chú ý vào thần thái biểu diễn và giọng hát thật gây xôn xao.

Jennie hát live 3 ca khúc tại show Chanel

Jennie trình diễn Killing Me Softly, Fly Me To The Moon và You & Me - ca khúc solo của cô được phối mới theo âm hưởng jazz. Trong hơn 6 phút, người xem được chiêm ngưỡng tinh thần cổ điển, sang chảnh đúng nghĩa Chanel toát ra từ khí chất của Jennie. Nhưng qua các clip ghi lại được lan truyền trên MXH, giọng hát Jennie khiến dân tình bàn tán, netizen chia làm 2 luồng quan điểm về sân khấu live của nữ idol toàn cầu.

Jennie cổ điển đúng tinh thần Chanel

Ca khúc You & Me được phối mới theo âm hưởng jazz

Đảm nhận vị trí rap chính trong BLACKPINK, kỹ năng biểu diễn, thần thái sân khấu của Jennie là thế mạnh không bàn cãi. Cô nàng cũng thể hiện bản lĩnh idol toàn năng khi sở hữu giọng hát nội lực, cực kì nổi bật ở line hát trong những ca khúc sôi động của nhóm. Nhưng khi hát live 100% ở một sân khấu đơn giản chỉ tập trung vào giọng, đôi chỗ Jennie vẫn chưa thuyết phục được tai nghe khó tính. Điểm cộng của cô nàng là phát âm tiếng Anh chuẩn chỉnh, cách nhấn nhá được nhận xét như Amy Winehouse nhưng khả năng cảm nhạc lại chưa thực sự tốt.

Điểm cộng của Jennie là phát âm tiếng Anh chuẩn chỉnh, cách nhấn nhá được đánh giá như Amy Winehouse nhưng khả năng cảm nhạc lại chưa thực sự tốt

Những điểm này tương tự với sân khấu live tại Chanel x Pharrel năm 2019. Khi ấy, Jennie chọn Can't Take My Eyes Off You - ca khúc biểu tượng mà cô cực kỳ yêu thích. Jennie đã thổi vào làn gió mới đầy tươi trẻ, phóng khoáng cho Can't Take My Eyes Off You nhưng cũng mang về không ít ý kiến trái chiều về giọng hát. Jennie luôn gây xôn xao là sự thật, với thế mạnh rap, việc Jennie thành công truyền tải tinh thần cổ điển qua các ca khúc "huyền thoại" đã là nỗ lực đáng khen.

Can't Take My Eyes Off You - Jennie