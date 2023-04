Xem Jennie (BLACKPINK) diễn tuần 2 Coachella mà giật mình thon thót: Trang phục cắt xẻ hở bạo, nổi bật hơn hẳn 3 thành viên còn lại

11h30 trưa 23/4 (theo giờ Việt Nam), sân khấu Coachella tuần 2 của BLACKPINK đã diễn ra. Vẫn là setlist 18 ca khúc gây bão toàn cầu một tuần trước, BLACKPINK ở sân khấu tuần 2 chỉ thay đổi về mặt tạo hình. Được nhắc đến nhiều nhất trong 4 cô gái phải chính là Jennie. Tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh, Jennie không ngại thể hiện cá tính thông qua âm nhạc và phong cách. Cô nàng giữ vững phong độ biểu diễn, đốt cháy sân khấu bằng giọng rap lôi cuốn cùng vũ đạo bốc lửa.

Jennie giữ vai trò khuấy động không khí cho những ca khúc đầu tiên

Ở set diễn đầu tiên, đa số các bài hát được lựa chọn mở màn như Pink Venom, Kill This Love, How You Like That đều được Jennie hát đầu tiên. Giọng ca nội lực, cách cô nàng main rapper tương tác với khán giả mang đến năng lượng bùng nổ. Trước đó trong sân khấu tuần 1, Jennie đã trở thành xu hướng khi câu nói khuấy động Coachella viral toàn cầu.

Jennie là thành viên được tạo kiểu tóc tết cầu kì khác biệt nhất, Lisa, Rosé, Jisoo chỉ uốn xoăn nhẹ

2 set đồ khác biệt hẳn so với 3 thành viên BLACKPINK của Jennie

Phần này, BLACKPINK diện 4 outfit màu hồng pastel, nhìn lướt qua Jennie, cô nàng trông có vẻ kín đáo với quần dài lùng thùng. Thế nhưng, khi thực hiện vũ đạo, phần áo cắt xẻ mạnh tay để lộ vòng 1 Jennie lấp ló. Trong những bức ảnh chụp cạnh, nữ idol thiêu đốt ánh nhìn bởi visual cực kì nóng bỏng. Không chỉ trang phục, kiểu tóc của Jennie cũng sớm gây sốt bởi một mình cô kết tóc cầu kì khi các thành viên khác chỉ uốn xoăn nhẹ.

Cận cảnh chiếc áo "thiêu đốt" của Jennie

Fan "thót tim" theo từng bước nhảy của Jennie

Sang đến sân khấu solo, giữ tinh thần khoe vòng 1 lấp ló, Jennie trưng dụng chiếc áo có đường cắt đủ lộ rãnh ngực. Kết hợp với ca khúc You&Me đã được thêm thắt ver rap và vũ đạo mới siêu bốc, Jennie thu hút mọi ánh nhìn tập trung vào mình. Dù nhiều fan chưa hài lòng vì trang phục Coachella tuần 2 của Jennie trùng lặp màu sắc với các sân khấu Born Pink thì vẫn không thể phủ nhận sự táo bạo ngày càng tăng mà nữ idol thể hiện qua tạo hình.

Sân khấu solo của Jennie tại Coachella tuần 2

Nếu ở tuần trước, Jennie gặp sự cố khi váy vướng vào giày thì ở sân khấu tuần này, dân tình đã có thể thấy rõ khoảnh khắc nữ idol thẳng tay giật váy, quăng ngay trên sân khấu khi bước vào phân đoạn cao trào của You&Me. Những bước nhảy chắc chắn, mạnh mẽ nhưng chuyển động cơ thể lại uyển chuyển theo hơi hướng ballet, Jennie toả ra sức hút tự nhiên trong từng động tác. Ver rap mới trở nên cháy hơn bao giờ hết khi được kết hợp cùng vũ đạo và body hot 100 độ của Jennie.

Jennie thẳng tay giật váy, quăng ngay trên sân khấu khi bước vào phân đoạn cao trào của You&Me

Thần thái toát nên sự quyến rũ tự nhiên

Những chuyển động nhịp nhàng trong bước nhảy mạnh mẽ

Trở lại với set diễn nhóm thứ hai, BLACKPINK đổi trang phục mới tone đen - trắng đơn giản nhưng hiệu ứng thị giác cực kì cao. Có thể nói, Jennie là thành viên nổi bật nhất đêm Coachella tuần 2 khi bùng nổ visual trong trang phục cắt xẻ táo bạo. Diện nguyên cây trắng tôn vòng 1 và eo thon chuẩn mực, Jennie khiến dân tình đứng ngồi không yên khi zoom cận cảnh hay nhảy động tác sexy.

Jennie khoe visual bùng nổ trong trang phục cắt xẻ thứ 2, điệu nhảy Typa Girl tiếp tục oanh tạc MXH

Thêm một lần nữa, điệu nhảy Typa Girl của Jennie lại oanh tạc MXH bởi sự quyến rũ đối lập vẻ ngọt ngào cô truyền tải. Trong các màn trình diễn của Jennie, nữ idol vừa hát vừa kết hợp tương tác bằng ánh mắt, nụ cười tươi cực kì linh hoạt. Do đó, về kỹ năng biểu diễn Jennie luôn được đánh giá cao bởi cách cô nàng tận hưởng sân khấu rất thoải mái, tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự lôi cuốn, mạnh mẽ, khí chất có đủ.

Jennie nóng bỏng đầy ngọt ngào

Sân khấu là sàn catwalk dành riêng cho Jennie

Các từ khoá liên quan đến Jennie tại Coachella tuần 2 đều liên tục lên xu hướng, main rapper BLACKPINK đứng top #1 trending Twitter tại Mỹ, #4 toàn cầu sau sân khấu cá nhân. Cô nàng cũng lên hotsearch Weibo với chủ đề "outfit Jennie hot quá" - tại peak #1 (bảng chung), #2 (bảng giải trí).