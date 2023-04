Jennie nói một câu tại Coachella lập tức thành trào lưu, sự cố đáng quên cũng được fan cover

Vừa qua, BLACKPINK đã có đêm diễn đầu tiên thành công tại Coachella 2023. Xuyên suốt hơn khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, các cô gái nhà YG đã đem đến cho khán giả 18 ca khúc bao gồm cả những màn trình diễn solo.

Sự xuất hiện của BLACKPINK tại Lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh sau 4 năm đã được gọi là “lịch sử” và thu hút sự chú ý của giới truyền thông cũng như khán giả quốc tế. Đặc biệt chỉ với một câu nói của Jennie, ngay lập tức người hâm mộ đã khởi xướng tạo thành trend trên mạng xã hội.

Clip khoảnh khắc tạo trend của Jennie tại Coachella 2023

Cụ thể ở phần intro ca khúc How You Like That, Jennie đã khuấy động không khí bằng câu nói giao lưu: “(Tạm dịch) Coachella, bạn đã sẵn sàng cho buổi tối hôm nay? Hãy cho tôi nghe thấy tiếng hét lớn của bạn".

Khoảnh khắc chỉ khoảng 10 giây nhưng cũng khiến cộng đồng fan quốc tế thi nhau cover tạo trend trên mạng xã hội TikTok. Cho đến hiện tại, đoạn clip khoảnh khắc của Jennie cũng đang liên tục được chia sẻ và có clip đã đạt hơn 2,5 triệu lượt xem.

Khoảnh khắc "slay" tạo trend của Jennie

Clip Châu Bùi tham gia trend của Jennie

Châu Bùi tháo kính cực ngầu nha!

Clip vũ công CiiN của Việt Nam nhanh chóng bắt trend Jennie

Clip một fan nước ngoài "đu trend" đạt hơn 1 triệu view

Nam vũ công người Trung Quốc sở hữu kênh TikTok có tổng hơn 13,6 triệu lượt thích cũng "đu trend" câu nói của Jennie

Clip "hộp sữa vị chuối" cover Jennie gây thích thú cho cộng đồng mạng Việt Nam

YouTuber Fanny bắt trend nhận về hơn 2 nghìn lượt thích

Hiện trend cover Jennie đang nhận về hơn 2 nghìn lượt video thực hiện trên nền tảng TikTok

Chưa dừng lại ở đó, không hổ danh Jennie là “thánh” tạo trend khi giây phút cô nàng gặp phải sự cố trên sân khấu Coachella cũng tạo nên xu hướng.

Cụ thể trong màn trình diễn ca khúc solo You & Me, chiếc váy bên ngoài của Jennie đã vô tình rơi xuống và dính phải đế giày. Tưởng như đây sẽ là khoảnh khắc "đáng quên" của "công chúa YG" nhưng một fan quốc tế đã nhanh chóng bắt trend này với phiên bản "parody" và nhận về hơn 462 nghìn lượt xem trên TikTok.

Khoảnh khắc chiếc váy bị dính vào giày của Jennie…