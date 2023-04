Lisa gây sốt với vóc dáng siêu thực: Hot nhất dàn nghệ sĩ Coachella, BLACKPINK cũng không làm lại!

Đêm diễn tuần đầu của BLACKPINK tại Coachella 2023 dù đã trôi qua được vài ngày, nhưng sức nóng hiện vẫn chưa hạ nhiệt. Trên các trang thông tin và MXH, dân tình vẫn không ngừng bàn luận về màn thể hiện của 4 cô gái YG trên sân khấu lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Trở lại Coachella sau 4 năm kể từ 2019, BLACKPINK đã có đủ sân khấu solo 4 thành viên.

BLACKPINK khuấy đảo Coachella

Sân khấu solo của Lisa tại Coachella (nguồn: Billboard)

Nếu Jennie làm fan mê mẩn khi hoá thành thiên nga trắng rap You&Me cực cháy, Jisoo mang ca khúc mới quảng bá tại Coachella, Rosé khiến dân tình ngả mũ vì tài năng toàn diện với Gone và On The Ground thì Lisa lại gây sốt bằng body siêu thực đến khó tin. Mang Money đến Coachella, Lisa chiêu đãi fan bằng một đoạn video mở đầu "nhá hàng" vóc dáng chuẩn mực. Dù chỉ xuất hiện chiếc bóng trên màn hình led nhưng tỉ lệ cơ thể cân đối, đôi chân thon dài và vòng 2 "đáy thắt lưng ong" đủ khiến các fan "vỡ vụn".

Thần thái đậm chất Âu Mỹ

Set diễn siêu cháy của Lisa

Sau video mở màn, Lisa xuất hiện trong tiết mục múa cột quen thuộc. Chuyển động cơ thể của main dancer BLACKPINK khiến người xem không thể rời mắt. Chọn hit Money đến khuấy đảo sân khấu đình đám xứ cờ hoa, Lisa hâm nóng không khí lễ hội bằng giai điệu sôi động và năng lượng hừng hực Lisa toả ra. Cô tương tác với khán giả cực tốt, đám đông Coachella vô cùng phấn khích trong khoảnh khắc cô nàng la lớn "Everyone silent".

Nữ idol được chú ý với body siêu thực

Lisa múa cột tại Coachella

Ở phần cuối tiết mục Money, Lisa đã thêm phần lyrics cực cháy, có phần "nhạy cảm" hơn so với bản gốc. Tuy nhiên với một sân khấu quốc tế, đây được xem là điều khá bình thường. Thần thái siêu cool ngầu, những lời rap mạnh mẽ đậm chất USUK, Lisa là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để khép lại set diễn solo của BLACKPINK.

Ngay sau khi Coachella diễn ra, các khoảnh khắc của Lisa trong tiết mục solo viral mạnh mẽ trên các nền tảng. Ở thời điểm biểu diễn, em út BLACKPINK vượt từ khoá nhóm để on top #1 trending tại Mỹ, hashtag Lisachella vượt 10 triệu views TikTok. Trên tài khoản Instagram của Billboard, video biểu diễn của Lisa là một trong hai video nhiều lượt xem nhất (1,9 triệu lượt). Con số này vượt cả những tên tuổi lớn góp mặt tại Coachella, kể cả BLACKPINK.

Trình diễn Money, Lisa đã tạo ra "cơn mưa tiền" đích thực tại Coachella. Sau khi khán giả ra về, một số lượng lớn tiền 100 đô được bắt gặp vương vãi xung quanh sân khấu BLACKPINK. Nhiều người ghi nhận, thời điểm Lisa hát lớn điệp khúc, fan tung tiền như một cách ủng hộ cô nàng. Có thể thấy, fan Lisa cực kì chịu chi để có được giây phút đáng nhớ hoà mình vào năng lượng bùng nổ cùng thần tượng.

