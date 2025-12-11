Chung kết Hoa hậu Pháp 2026 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Hinaupoko Deveze đến từ Tahiti, một lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. Tuy kết quả làm hài lòng số đông nhưng cuộc thi vẫn vướng ồn ào.

Một đoạn video ghi lại những cuộc hội thoại của hai hoa hậu đại diện cho vùng Provence và Aquitaine đã bị lan truyền trên mạng xã hội.

Miss Aquitaine 2025 Aïnhoa Lahitete và Miss Provence 2025 Julie Zitouni bị tước vương miện.

Sau khi bị loại khỏi top 12, hai người đẹp này lập tức buông lời chỉ trích kết quả. Hoa hậu đại diện vùng Aquitaine - Aïnhoa Lahitete nói 'Top 12 gì mà kỳ lạ vậy?', còn Julie Zitouni - Hoa hậu vùng Provence lại sử dụng từ ngữ thô tục để mô tả các thí sinh lọt vào top 12.

Video nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và gây ra phản ứng mạnh mẽ từ công chúng. Hành động của hai người đẹp bị đánh giá là thiếu tôn trọng và đi ngược với tiêu chí công bằng vốn được kỳ vọng tại Miss France. Nhiều khán giả cho rằng đây là minh chứng cho áp lực và cảm xúc tiêu cực của các cô gái khi không đạt kết quả như mong đợi.

Trước làn sóng chỉ trích, hai người đẹp lần lượt đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân. Julie Zitouni giải thích rằng câu nói của cô bị hiểu sai ngữ cảnh, đồng thời thừa nhận từ ngữ cô dùng là vụng về và không phù hợp. Cô cho biết đã liên hệ trực tiếp với từng thí sinh trong Top 12 để xin lỗi.

Aïnhoa Lahitete cũng lên tiếng, cho rằng đáng lẽ không nên tán đồng những lời nói gây tranh cãi và lấy đó làm bài học lớn về cách cư xử trong môi trường sắc đẹp.

Mặc dù cả hai đã chủ động nhận trách nhiệm, sự việc vẫn gây nhiều tranh luận về văn hóa cạnh tranh, áp lực đằng sau hậu trường và hình ảnh của các thí sinh tại một trong những cuộc thi sắc đẹp danh giá, uy tín nhất nước Pháp.

Sau những ồn ào, ban tổ chức Hoa hậu Provence và Hoa hậu Aquitaine đã ra thông báo tước danh hiệu của Julie Zitouni (Miss Provence 2025) và Aïnhoa Lahitete (Miss Aquitaine 2025).

Ban tổ chức nhận định hành vi của hai người đẹp đi ngược với giá trị của cuộc thi và không thể chấp nhận ở một đại diện cấp vùng. Dù Julie và Aïnhoa đã công khai xin lỗi, mức độ nghiêm trọng của những lời nói trong video khiến việc giữ lại danh hiệu là điều không thể.

Cùng lúc, ban tổ chức cũng lên án mạnh mẽ làn sóng công kích và tấn công mạng nhắm vào hai thí sinh sau khi video lan truyền, khẳng định không có sai phạm nào đáng bị đối xử bằng bạo lực mạng.

Các ủy ban hoa hậu cấp vùng cho biết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc và chặt chẽ, nhằm đảm bảo những người đại diện tiếp theo cho Provence và Aquitaine phải là gương mặt xứng đáng và được công chúng tin tưởng.

Hoa hậu Pháp là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời và danh giá nhất trên thế giới với tuổi đời 105 năm. Những tỉnh thành khác nhau tại Pháp sẽ tổ chức các cuộc thi cấp địa phương để chọn ra một cô gái xứng đáng tham dự đấu trường nhan sắc quốc gia.

Khi cô gái này giành chiến thắng, người dân cũng cảm thấy tự hào về chính nơi họ sinh ra. Do đó, Hoa hậu Pháp thường nhận được sự quan tâm của mọi người trên khắp đất nước. Cùng với sự quan tâm, những người đăng quang danh hiệu cấp vùng và quốc gia ở Pháp cũng gặp nhiều áp lực từ công chúng.