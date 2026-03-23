Sáng 23-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam ngày 22-3 được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra những khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 2 đài là Tiền Giang và Đà Lạt.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 22-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Vé số Tiền Giang 2 tuần liên tiếp trúng độc đắc tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 22-3, giải độc đắc (dãy số 730985) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 8 vé Tiền Giang là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. 6 vé Tiền Giang trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện khách hàng may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 663779) của vé số Đà Lạt được các đại lý xác định "nổ" tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Đà Lạt là đại lý vé số Hồng Hạnh ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh. 9 vé Đà Lạt trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Như vậy, vé số Tiền Giang trúng độc đắc 2 tuần liên tiếp tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt cũng trúng độc đắc tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Hồng Hạnh

Xổ số miền Nam ngày 23-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Thần Tài



