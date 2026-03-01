Truy nã Phạm Thị Ngọc Mai SN 2006

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang truy nã đối với Phạm Thị Ngọc Mai, sinh ngày 01/06/2006, quê quán tỉnh Ninh Bình, hiện có nơi thường trú tại Ấp Sông Mây, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đặc điểm nhận dạng của đối tượng là có nốt ruồi cách 1cm dưới trước mép phải. Hiện địa chỉ nơi ở của Phạm Thị Ngọc Mai chưa được xác định.

Chân dung đối tượng Phạm Thị Ngọc Mai. Nguồn: CQCA

Đối tượng Phạm Thị Ngọc Mai bị khởi tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại Khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú vào ngày 21/08/2025, trước khi bị truy nã.

Cơ quan chức năng kêu gọi bất kỳ ai phát hiện đối tượng có quyền bắt giữ và bàn giao ngay cho cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt giữ, phải thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an tỉnh Đồng Nai, tại số 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điện thoại 0693.480.370.

Mọi thông tin liên quan đến việc truy tìm Phạm Thị Ngọc Mai sẽ được bảo mật và được cơ quan chức năng tiếp nhận để xử lý theo quy định của pháp luật.