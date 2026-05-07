Hải Đăng Doo rủ rê Lou Hoàng chơi môn gì 7 buổi/ tuần?

Thông tin về Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đang nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Lúc này, các clip và từ khóa liên quan đến 2 anh trai này cũng được tìm kiếm, đẩy lên hot search. Đây cũng là lý do mà khoảnh khắc quay lại cảnh Hải Đăng Doo và Lou Hoàng xuất hiện trên sân pickleball đã được chia sẻ rầm rộ.

Hải Đăng Doo và Lou Hoàng trên sân pickleball (Nguồn: @haidang_doo)

Được biết, clip này được quay từ tháng 10/2024, do chính Hải Đăng Doo đăng tải. Trong clip, ngoài Hải Đăng Doo và Lou Hoàng còn có sự xuất hiện của một số anh trai khác cũng như người quen của họ.

Ở thời điểm đó, Hải Đăng Doo mới thử chơi bộ môn này, là lần đầu tiên và cũng là lần hiếm hoi thấy anh chàng check-in sân pickleball.

Thực tế, bộ môn được Hải Đăng Doo lựa chọn là gym. Trên các tài khoản MXH, anh chàng thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc ở phòng gym, tập các bài tập kháng lực tập trung vào lưng, vai, tay. Nhiều buổi tập của Hải Đăng Doo cũng có sự xuất hiện của Lou Hoàng.

Chia sẻ về bộ môn này, Hải Đăng cho biết khi không có lịch quay, anh chàng sẽ tập gym 7 buổi/tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 2 - 3 tiếng. Ngoài ra Hải Đăng Doo còn chơi bida, bơi lội,...

Hải Đăng Doo thường xuyên quay clip ở phòng tập gym (Nguồn: @haidang_doo)

Hải Đăng Doo và Lou Hoàng

Anh chàng còn chơi bida và hay bơi lội

Hải Đăng Doo có tên thật là Đỗ Hải Đăng sinh năm 2000 tại Hà Giang. Anh chàng có 3,2 triệu người theo dõi trên TikTok và con số này ở Instagram là 1 triệu.

Hải Đăng có xuất phát điểm là hot boy TikTok, sau đó được biết đến khi tham gia các gameshow như Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Lớp Học Hoàn Mỹ và giành ngôi vị quán quân trong cuộc thi âm nhạc Trời Sinh Một Cặp. Sau khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa 1, Hải Đăng Doo được biết đến rộng rãi hơn và tham gia thêm một số show thực tế khác.

Về âm nhạc, Hải Đăng Doo có ca khúc Chuyện Chúng Ta Sau Này được chú ý. Anh trai này còn hợp tác với nghệ sĩ Thái Lan, làm mới ca khúc Mong Nan Nan nhưng không thực sự nổi bật, công chúng vẫn nhớ đến Hải Đăng Doo là một hot boy hơn là một ca sĩ chuyên nghiệp.