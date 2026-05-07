Lời khuyên cho người mới đi làm văn phòng

Khi bước chân vào thị trường lao động, không trường lớp nào dạy bạn cách tồn tại, phát triển trong một công ty mà đồng nghiệp mỉm cười với bạn buổi sáng rồi "nấu xói" bạn vào buổi chiều. Lý do không chỉ vì người ta xấu tính mà còn bởi đó là cách vận hành của cuộc sống và bạn - "lính mới" chốn công sở - lại chưa được báo trước.

12 lời khuyên dưới đây dành cho người sắp đi làm văn phòng đã được hội đi làm lâu năm đúc kết và trả "học phí" theo kiểu đau nhất: tự mình mắc sai lầm.

1. Facebook là tài khoản MXH cá nhân, không phải bảng tin công ty

Kết bạn với đồng nghiệp trên Facebook nghe có vẻ thân thiện. Nhưng thân thiện đến mấy thì cũng cần tỉnh táo, cân nhắc xem có thực sự cần kết bạn với đồng nghiệp trên MXH không.

Vấn đề không phải bạn có gì để giấu. Vấn đề là người ta sẽ đọc story tâm trạng bạn đăng lúc 11h đêm, rồi sáng hôm sau nhìn bạn với ánh mắt "ừ, biết rồi, khổ lắm". Hơn nữa chuyện cá nhân trong môi trường công sở không bao giờ chỉ là thông tin, nó là nguyên liệu để người ta "cook" ra một phiên bản về bạn mà bạn không hề kiểm soát được.

Trao đổi công việc đã có nhiều nhơi khác nhau như email, Telegram, Zalo, Viber,... còn cuộc sống riêng thì để yên cho nó riêng.

2. Windows + L: Phản xạ rẻ nhất nhưng đáng giá nhất văn phòng

0,5 giây. Đó là tất cả thời gian bạn cần để khóa màn hình trước khi rời khỏi bàn.

Tại sao lại quan trọng đến vậy? Vì mở máy tính ở văn phòng là cửa mở không gian riêng của bạn. Không phải ai vô tình nhìn vào cũng có ý xấu nhưng thông tin một khi đã lọt ra thì không có nút thu hồi. Một email chưa gửi, một bảng lương đang mở, một cuộc trò chuyện riêng tư - tất cả đều có thể trở thành chủ đề bàn tán mà bạn không hề hay biết.

Khóa màn hình, đổi mật khẩu định kỳ vì bạn không cần tạo ra rủi ro không đáng có.

3. Đồng nghiệp là đồng nghiệp, tan làm là tan đàn

Có một tình huống dễ gặp ở văn phòng: càng thân thiết với đồng nghiệp, bạn càng muốn kể cho họ nghe chuyện cá nhân. Đó là trăn trở về gia đình, là mập mờ cũ bỗng nhiên nhắn tin, thậm chí là bạn muốn nhảy việc.

Nhưng ở chốn văn phòng, bí mật chỉ tồn tại khi nó chưa được nói ra. Đừng để chuyện gia đình hay dự định tương lai của bản thân trở thành drama trong cuộc hẹn trà đá không có mặt bạn.

Ví dụ, thông qua đồng nghiệp của bạn, sếp biết bạn nhấp nhổm nghỉ việc trước khi chính thức có offer mới. Sau đó bạn rớt phỏng vấn chỗ mới thì bạn vẫn phải ngồi làm việc tiếp nhưng mọi thứ đã khác rồi. Vậy nên nhấn mạnh lại là: Không có chị em, bạn bè thân thiết ở chỗ làm nhé!

4. Tài khoản cá nhân và máy tính công ty: Đừng để trứng vào một giỏ

Dùng email cá nhân trên máy công ty nghe có vẻ tiện nhưng đến lúc nghỉ việc, bàn giao máy tính và tài khoản hoặc có tranh chấp, bạn mới nhận ra mình đã để lại quá nhiều thứ không nên để lại.

Vì vậy yêu cầu công ty cấp tài khoản riêng cho mọi thứ. Nếu buộc phải dùng các tài khoản cá nhân để làm việc, dùng bản web và logout cuối ngày. Không lưu mật khẩu. Không tải ảnh hay file cá nhân về máy công ty.

5. Hãy tìm và làm quen "Thổ Địa" công ty

Mọi công ty đều có 2 cấu trúc: cái được vẽ trên giấy và cái thực sự vận hành.

Sơ đồ tổ chức chỉ cho bạn biết ai có chức danh gì. Nhưng người thực sự biết "con đường tắt", quy trình nào chỉ là hình thức, ai mới là người ra quyết định thực sự, công ty có quy định ngầm nào,... tất cả những thứ đó nằm trong tay nhân tố hoạt bát, năng nổ nhất công ty.

Tìm họ, làm quen từ sớm vì đó là khoản đầu tư tốt nhất của tuần đầu tiên.

6. Dán tên/ đánh dấu đồ dùng cá nhân

Cái dập ghim, cái kéo, bình nước,... những thứ nhỏ nhặt nhất lại hay "đi lạc" nhất trong văn phòng. Một cái tag tên nhỏ không chỉ giữ đồ, nó còn ngầm thiết lập ranh giới đây là của tôi, không phải đồ chung.

Ranh giới rõ ràng không làm bạn trở nên khó tính, nó giúp bạn bảo vệ sự riêng tư tốt hơn.

7. Làm việc liên team: Đi cửa chính, đừng leo rào

Khi đi làm, bạn sẽ dễ gặp tình huống này: Ai đó từ team khác nhờ bạn làm việc gì đó nghe có vẻ vô hại. Cho đến cuối tháng bạn nhận ra mình đã dành 20% thời gian làm việc không tên, không được tính vào KPI, không ai ghi nhận. Trong khi đó công việc chính của bạn thì trễ deadline.

Việc bạn từ chối lời nhờ vả này không phải cứng nhắc mà là bảo vệ bản thân và hoàn thành công việc đúng trách nhiệm. Việc gì cũng cần qua sếp trực tiếp xác nhận, bằng văn bản càng tốt.

Ngược lại, khi có việc cần làm với nhân sự team khác bạn cũng cần tuân thủ quy định này. Dù nhờ thẳng nhân viên team khác mà không qua leader của họ về lý thuyết thì nhanh gọn hơn. Nhưng về thực tế thì bạn vừa vô tình bỏ qua một người có quyền quyết định việc họ có ưu tiên giúp bạn hay không.

Hãy thông qua leader của họ trước. Và sau khi xong việc, một hộp bánh nhỏ hay một lời cảm ơn chân thật sẽ làm cho lần sau dễ dàng hơn rất nhiều. Quan hệ công sở cũng cần được "nạp điện" như pin điện thoại.

8. Mọi thỏa thuận đều cần dấu vết, vì trí nhớ người ta rất "linh hoạt"

Gửi thông tin quan trọng như tiến độ công việc, hợp đồng,... mà không CC người liên quan bạn đang tự đặt mình vào thế yếu. Sau này nếu có chuyện, bạn không có gì để chứng minh mình đã làm đúng quy trình.

CC sếp và những người liên quan vào email quan trọng không phải để cho sếp biết bạn làm việc mà để khi cần, mọi người đều có cùng một phiên bản sự thật.

Ngoài ra khi họp xong, tóm tắt lại bằng một dòng email. Chuyển tiền góp ăn chung thì chuyển khoản rồi chụp màn hình gửi vào group chung. Không phải vì bạn nghi ngờ ai mà vì khi có chuyện xảy ra, "Anh/chị nhớ là..." không có giá trị bằng một cái screenshot.

Người đi làm lâu năm không tin vào lời hứa lúc vui vẻ, họ tin vào thứ có thể mở lại để check lúc cần.

9. Đừng lên mạng "nấu xói" công ty

Dù là post bài ở chế độ ẩn danh hay công khai thì cũng đừng lên mạng "nấu xói" công ty.

Chẳng hạn khi bạn đăng chế độ "bạn bè" rồi than vãn công ty nghe có vẻ an toàn. Nhưng bạn bè của bạn có thể là đồng nghiệp, là bạn của sếp thì chuyện đó sẽ ngay lập tức đến tai công ty. Ngay cả khi đăng ẩn danh thì bạn cũng không có gì đảm bảo rằng đó là an toàn. Và internet thì luôn có trí nhớ.

Nếu cần xả cục tức trong lòng, hãy nói chuyện trực tiếp hoặc nhắn tin cho người thật sự tin tưởng. Và tất nhiên là dùng điện thoại cá nhân, không phải máy tính công ty.

10. Tử tế với bảo vệ, lao công, lễ tân - những người "quyền lực" hơn bạn nghĩ

Họ biết ai hay đi muộn, ai về sớm, ai hay nhận đồ shipper,... Đôi khi, họ là người duy nhất có thể giúp bạn trong những tình huống không ai ngờ tới như quên thẻ ra - vào, kẹt thang máy, cần dọn phòng họp gấp trước 5 phút.

Tử tế không tốn tiền. Nhưng thiếu nó thì cái giá phải trả rất đắt.

11. "Gấp" và "Quan trọng" là hai thứ khác nhau

Việc gấp thường tạo ra cảm giác khẩn cấp. Việc quan trọng thì tạo ra giá trị. Hai thứ này không phải lúc nào cũng trùng nhau và người hay hô "gấp" nhất thường là người kém lên kế hoạch nhất.

Trước khi bỏ mọi thứ để chạy theo một deadline khẩn cấp của ai đó, hãy hỏi: Gấp với ai? Và tại sao lại gấp? rồi mới giải quyết.

12. After-party: Vui thôi đừng vui quá!

Bàn nhậu với đồng nghiệp sau giờ làm việc vẫn luôn được xem là nơi người ta thả lỏng nhất, cũng là nơi người ta vô tình để lộ nhiều nhất. Một câu không hài lòng về sếp lúc đang có hơi men, một bí mật công ty buột miệng ra lúc cả bàn đang cười đùa,... những thứ đó không biến mất khi bạn tỉnh táo.

Hãy tận hưởng. Nhưng luôn giữ lại một phần tỉnh táo đủ để biết mình đang nói gì, với ai nhé!

(Nguồn: Baidu)