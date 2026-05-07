Tranh cãi chuyện khách dự cưới giắt 2 túi đồ ăn ở thắt lưng đem về

Câu chuyện về chàng trai trẻ tại Đà Nẵng rời bàn tiệc cưới với 2 túi nylon đầy ắp tôm và thịt gà đang là chủ đề tranh luận trên không gian mạng với hai cách nhìn nhận trái ngược. Phía chỉ trích coi hành động đem quá nhiều đồ ăn từ tiệc cưới về quá nhiều là khó coi, còn bên ủng hộ nói rằng gia chủ đã cho phép thì cứ đem về, đó là tiết kiệm.

Đoạn video ngắn với chú thích "Đi đám cưới 1 bữa, no 10 bữa" ghi lại cảnh chàng trai đang buộc hai túi nylon nặng trĩu, căng đầy thịt gà và tôm vào thắt lưng đang thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Túi thịt gà nặng đến mức khó buộc lại, chỉ sơ sẩy một chút là suýt rơi ra.

Những bình luận ủng hộ cho rằng khách dự đám cưới đem thức ăn thừa về như vậy vừa tốt cho gia chủ, vừa tốt cho khách: "Nói thật là nhìn mâm cỗ chưa ai ăn bị đổ bỏ sau đám cưới xót lắm. Bạn này mang về giúp gia chủ đỡ phí phạm"; "Cá nhân mình thấy chuyện này là bình thường, đồ trên bàn không ăn hết thì xin mang về cho đỡ phí. Gia chủ nhìn mâm cỗ thừa mứa, sau phải ăn liên tục hàng tuần thì còn buồn hơn".

Hành động mang về 2 túi đồ ăn thừa từ tiệc cưới gây tranh cãi. (Ảnh chụp màn hình)

"Một người được bữa ngon, một người vui lòng vì cỗ bàn được trân trọng, cả đôi bên cùng có lợi chứ sao!"; "Khách mà cứ mang về như này chứng tỏ mâm cỗ ăn thấy ngon, không khí vui. Nhìn vậy, chủ cũng mừng, chứ dọn xong lại phải chia, cất tủ mất ngon"....

Nguyễn Duy bình luận: " Thời buổi kinh tế khó khăn, tiết kiệm là quốc sách. Đồ ăn mình đã đi phong bì, nếu trên bàn không ai dùng tới nữa thì việc gói lại mang về là hành động văn minh, tránh lãng phí thực phẩm. Gia chủ chắc chắn sẽ thấy thoải mái hơn là nhìn cả đống đồ ăn thừa bị đem về".

Việt Thắng chia sẻ: "Nhiều khi gia chủ còn mong khách cầm về bớt cho đỡ chật tủ lạnh ấy chứ. Khách có thêm bữa ăn chất lượng cho gia đình, chủ nhà thì nhẹ nợ chuyện xử lý đồ thừa. Cứ nhìn nhận thoáng ra thì thấy việc này rất thực tế và hợp tình hợp lý. Miễn đừng lấy khi vẫn còn người ăn là được".

Tuy nhiên, không ít dư dân mạng bày tỏ quan điểm trái chiều, rằng việc lấy đồ ăn dư tại đám cưới là thất lễ với gia chủ, kém sang. "Mình nghĩ ranh giới giữa tiết kiệm và sự kém sang rất mong manh. Nếu ai cũng giắt túi đồ ăn ở thắt lưng như vậy thì đám cưới sẽ giống buổi chia thực phẩm hơn là lễ chúc phúc", Mai Chi bình luận.

Huyền Anh viết: "Mình thấy hành động đem đồ thừa tiệc cưới về rất kém sang. Đi ăn cưới là để giao lưu, chúc mừng chứ có phải mục đích chính là để lấy phần mang về đâu? Nếu gia chủ có ý chia phần thì họ sẽ gói riêng lại đưa từng người khi ra cửa chứ không chia trên bàn tiệc như vậy".

Thu Trang cho rằng nếu mang đồ ăn thừa về thì cũng nên làm một cách tế nhị: "Thời đại nào rồi mà còn giữ thói quen lấy phần kiểu này? Mỗi người tay xách nách mang như đi chợ thì trông cũng chẳng đẹp. Nếu muốn mang về thì nên nhờ nhân viên lấy túi rồi để gọn gàng, kín đáo chút sẽ hay hơn".

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình về chuyện xử lý đồ ăn thừa trong tiệc cưới. Quỳnh Anh viết: "Lần trước, mình làm tiệc cưới còn thừa 5 mâm. Sau đó, mình nhờ nhân viên đóng gói cẩn thận lại cho khách, ai muốn lấy về thì ra nhân. Như vậy, mình thấy thoải mái hơn là để khách tự gom".

Thanh Tùng kể: "Có lần đi ăn tiệc, mình chưa kịp buông đũa đã có người ngồi cạnh nhanh tay gom hết đồ ăn trên đĩa vào túi riêng. Lúc đó mình cảm thấy thực sự khó chịu và ái ngại cho những người xung quanh. Tiết kiệm là tốt nhưng đừng biến nó thành sự ích kỷ, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người ngồi cùng bàn".