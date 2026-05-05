Mẹ đơn thân mặc váy cưới đi hẹn hò mong “đổi đời”, gặp ngay anh chủ trang trại 10.000 m2: Kết bất ngờ

Vừa bước lên sân khấu chương trình mai mối “Bạn muốn hẹn hò”, chị Phan Thị Thanh Loan (39 tuổi, quê Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa) đã khiến MC Ngọc Lan phải ngỡ ngàng thốt lên: “Chị có đi nhầm chương trình không vậy? Đây không phải là chương trình Vợ chồng son”. Nguyên nhân là do chị Loan đã quyết định diện một chiếc váy cưới để đến cuộc mai mối hẹn hò. Chị Loan chia sẻ dù mình đã có một lần kết hôn nhưng chưa từng được mặc váy cưới. Chính vì thế, chị muốn được khoác lên mình chiếc váy cưới cho thỏa ước nguyện và sau đó đã được ê kíp tạo điều kiện.

Sự xuất hiện đặc biệt này khiến cả 2 MC đều hy vọng đây chính tín hiệu tốt đẹp cho cuộc gặp gỡ của cặp đôi. Người được ghép đôi với chị Loan là anh Nguyễn Đức Thương (54 tuổi, cùng quê Khánh Hòa), hiện sở hữu trang trại rộng 10.000m2, trồng cây ăn trái và chăn nuôi.

Anh Thương xuất hiện với vẻ ngoài hiền lành. Anh chia sẻ bản thân cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân và đã ly hôn được gần 10 năm. Anh nhớ lại thời điểm tìm hiểu vợ cũ. Cả hai có khoảng thời gian tìm hiểu khá ngắn trước khi quyết định kết hôn. Cuộc sống sau đó giữa họ tồn tại khá nhiều khúc mắc, tư tưởng khác nhau, khó hòa hợp. Chính vì thế, cả hai quyết định dừng bước và con gái hiện học lớp 9 của anh Thương đang sống với mẹ.

Quay trở lại với câu chuyện của chị Loan. Chị tâm sự bản thân là người vui vẻ, hòa đồng, biết cắm hoa, nấu ăn và thích ca hát. Chị từng trải qua hai mối tình: Mối tình đầu bắt đầu từ thời còn đi học, cả hai có với nhau một người con chung, hiện đã 20 tuổi.

Sau một thời gian, chị Loan đến với người thứ hai. Cả hai đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới. Họ có với nhau một con chung 6 tuổi, song do không nhận được sự ủng hộ từ gia đình nhà trai. Không muốn chồng phải chịu áp lực từ nhiều phía nên chị Loan chọn ly hôn. Cả hai cô con gái hiện đều đang ở với chị. Ở tuổi U40, chị mong tìm được người chồng không gia trưởng, chung thủy, biết yêu thương vợ con.

Khoảnh khắc được mong chờ nhất là khi cặp đôi được gặp mặt trực tiếp trên sân khấu. Họ thoải mái trò chuyện, chia sẻ quan điểm cá nhân về hôn nhân. Anh Thương hiện đang sống tại nhà riêng và quản lý trang trại quy mô 10.000m2, còn chị Loan đang sống cùng mẹ và hai con gái.

Anh Thương bày tỏ mình sẵn sàng đón mẹ cùng các con của chị Loan về sống, bởi không gian nhà và trang trại của anh khá rộng. Khi về chung một nhà, chị Loan cũng có thể tiếp tục phát triển công việc kinh doanh đồ gia dụng của mình.

Khi nắm tay nhau, anh Thương thổ lộ: “Bên anh không vướng bận gì cả, vô tư, thoải mái” . Chị Loan đáp lại: “Em cũng nghĩ thoáng. Em chỉ cần một người đàn ông yêu thương em, yêu thương con em, đủ bao dung. Khi em sai, người đó phải biết bao dung, góp ý thẳng để em sửa chứ không giận dỗi”.

Tuy nhiên ở khoảnh khắc then chốt, dù anh Thương đã bấm nút đồng ý hẹn hò, nhưng chị Loan lại từ chối. Giải thích cho quyết định có phần bất ngờ, chị Loan cho hay bản thân chưa có cảm xúc cho lần đầu gặp gỡ này và chị cũng không thể về bên nhà anh Thương do muốn ở lại quê nhà chăm lo mẹ cùng các con. Anh Thương thấu hiểu điều này và sẵn lòng làm bạn với chị Loan. Anh còn hứa hẹn sẽ ghé thăm nhà chị khi có cơ hội.

Hai con người với những quãng thời gian đầy khó khăn trong quá khứ nhưng giờ họ đã có thể mạnh mẽ, quyết định tự đi tìm cho mình hạnh phúc riêng. Dù cái kết không được trọn vẹn, nhưng họ cũng đã có thêm người bạn mới và cũng đã hết mình với lựa chọn đăng ký tham gia chương trình mai mối công khai.