Quá khứ của "người yêu Johnny Trí Nguyễn": Từng hẹn hò 1 thiếu gia rất nổi tiếng ở Việt Nam

Đó là Kalli Nguyễn, sinh năm 1998!

Sở dĩ, người đẹp này đang gắn với cụm từ "người yêu Johnny Trí Nguyễn" là bởi hình ảnh, clip cô đi cùng sao nam này tới tham sự kiện ở TP.HCM mới đây viral trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều sự tò mò về mối quan hệ của cả hai. Kalli Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn chưa lên tiếng về đồn đoán nêu trên.

Kalli Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn trong một sự kiện mới đây.

Song, nhan sắc cùng những câu chuyện xoay quanh, quá khứ của Kalli Nguyễn nhanh chóng gây nhiều sự chú ý.

Nhiều netizen cũng nhớ ra Kalli Nguyễn chính là cô gái từng hẹn hò với một thiếu gia nổi tiếng ở TP.HCM vào đầu năm 2021. Trước đó, vào năm 2019, cả hai đã rộ tin hẹn hò, nhưng không ai lên tiếng. Ngược lại, Kalli Nguyễn còn đăng ảnh người yêu, ngầm phủ nhận tin đồn, sau đó không lâu thì “đường ai nấy đi”.

Đến năm 2021, Kalli Nguyễn và vị thiếu gia nổi tiếng này công khai hẹn hò. Lúc này, cô nàng được biết đến là ái nữ một tập đoàn kinh doanh bất động sản nổi tiếng, sở hữu vẻ ngoài xinh xắn.

Cả hai cũng công khai những hình ảnh hẹn hò ngọt ngào bên đối phương, từ đi du lịch chung, đến cùng học, hay tham gia các sự kiện của gia đình đối phương.

Bẵng đi vài tháng, rộ lên tin đồn cặp đôi chia tay, khi xóa hết ảnh chung và unfollower nhau trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện tại, vị thiếu gia nêu trên đã yên bề gia thất. Kalli Nguyễn vốn kín tiếng hơn, ít khi nhắc đến chuyện tình cảm. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, cô nàng chủ yếu chia sẻ về cuộc sống, kinh doanh, sở thích vẽ tranh, thỉnh thoảng tham dự một số sự kiện,...

Nhan sắc của Kalli Nguyễn được nhận xét là ngày càng thăng hạng, vibe đúng chuẩn tiểu thư, cầm kỳ thi họa có đủ. Song, nếu so với những hình ảnh ở quá khứ thì sắc vóc hiện tại của người đẹp này có phần sắc sảo, trưởng thành hơn. Trong khi đó, ở thuở 20-21 tuổi (năm 2018-2019), cô nàng trông ngọt ngào và cá tính hơn.

Năm 2019, cô nàng từng được báo Trung Quốc ca ngợi là "nữ thần dương cầm”, miêu tả: "Mới đây, 1 cô nàng đến từ Việt Nam đã lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Gương mặt xinh đẹp của cô nàng được ví với thiên thần. Cô nàng tên là Kalli Nguyễn, đến từ Hà Nội. Cô nàng biết đánh piano, được gọi là "nữ thần piano", năm nay 20 tuổi. Cô có ngoại hình xinh đẹp...".

Cùng xem thêm những hình ảnh trong quá khứ của Kalli Nguyễn, lúc này cô nàng mới ngoài 20 tuổi:

Hiện tại, người đẹp sở hữu kênh IG cá nhân với 15N follower.

