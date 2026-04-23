Chi tiết lịch giao nhận hàng dịp lễ 30/4 - 1/5 từ Viettel Post, J&T Express, Giao Hàng Nhanh,...

Dịp nghỉ lễ liên tiếp Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 sắp tới đang được đông đảo mọi người quan tâm. Bên cạnh chuyện lên lịch đi chơi, về quê,... không ít người đau đáu: Lễ này có còn được gặp anh shipper “guột”? Nghỉ lễ dài ngày như vật thì đơn hàng có giao đúng hẹn hay sẽ phải chờ sau nghỉ lễ?

Trên nhiều hội nhóm giao hàng, nhiều người cũng đăng bài thắc mắc lịch làm việc của các đơn vị giao hàng dịp lễ.

Trước sự quan tâm này, nhiều đơn vị vận chuyển lớn đã sớm công bố lịch hoạt động trong kỳ nghỉ lễ để người bán lẫn người mua chủ động sắp xếp kế hoạch.

Nhiều cái tên quen thuộc như J&T Express Vietnam, Giao Hàng Nhanh - GHN, Viettel Post, Vietnam Post - Bưu điện Việt Nam,... đều hoạt động xuyên suốt thời gian nghỉ lễ sắp tới.

Tóm tắt lịch giao - nhận đơn của các đơn vị vận chuyển

Cụ thể, J&T Express Vietnam thông báo dịch vụ giao - nhận hàng hóa vẫn hoạt động xuyên suốt trong cả hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5/2026.

Khách hàng của J&T được khuyến nghị chủ động sắp xếp thời gian gửi và nhận hàng để quá trình giao dịch thuận lợi hơn. Điều này đồng nghĩa các shop online vẫn có thể lên đơn bình thường, người mua cũng không cần quá lo việc hàng bị “treo” dài ngày.

Giao Hàng Nhanh - GHN cũng hoạt động xuyên suốt dịp nghỉ lễ, nhận gửi hàng, giao hàng trên nhiều tuyến như ngày thường.

Tuy nhiên, hệ thống đối soát tiền thu hộ (COD) sẽ nghỉ lễ từ 25/4 - 27/4/2026 và 30/4 - 3/5/2026, tạm ngưng chuyển COD. Vì vậy, các shop kinh doanh online cần chủ động theo dõi lịch thanh toán để không ảnh hưởng dòng tiền. Các khoản COD chưa đối soát sẽ được xử lý vào phiên thanh toán tiếp theo theo lịch đăng ký.

Theo thông báo từ Viettel Post, toàn bộ hệ thống hoạt động bình thường. Khách hàng có thể gửi hàng tại bưu cục như ngày thường, đơn hàng vẫn được xử lý và giao liên tục, hạn chế tối đa tình trạng dồn đơn sau lễ.

Đơn vị này cũng khuyến nghị người dùng nên tạo đơn sớm, theo dõi hành trình đơn hàng và nhắc người nhận chú ý điện thoại để việc giao nhận diễn ra nhanh chóng hơn.

Vietnam Post - Bưu điện Việt Nam cho biết vẫn duy trì hoạt động bình thường trong dịp lễ 30/4 - 1/5 trên toàn quốc. Các đơn hàng tiếp tục được xử lý mỗi ngày, đảm bảo nhu cầu gửi - nhận hàng của khách hàng và các shop kinh doanh.

Trong khi đó, SPX Express là đơn vị vận chuyển duy nhất có thay đổi lịch giao - nhận hàng. Cụ thể, ngày 26/4 và 1/5, hoạt động giao - nhận hàng sẽ hoạt động hạn chế tùy khu vực; ngày 30/4 nghỉ lễ; các ngày còn lại như 27 - 29/4 và 2 - 4/5 vận hành bình thường.

SPX Express cũng điều chỉnh lịch đối soát COD dịp lễ. Các đơn hoàn thành cuối tháng 4 sẽ được thanh toán sớm vào ngày 28 - 29/4 tùy hình thức đối soát của nhà bán hàng. Riêng toàn bộ đơn hoàn thành từ 29/4 đến 3/5 sẽ được đối soát đồng loạt vào ngày 4/5.

