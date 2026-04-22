Chồng Gon Pink và nữ ca sĩ xuất hiện trong biệt thự có mối quan hệ thế nào?

Vừa qua, thông tin Gon Pink và Út Vũ xác nhận dừng lại sau 5 năm chung sống trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH. Nhiều người thể hiện sự tiếc nuối khi trước đó, cặp vợ chồng này từng được không ít người ngưỡng mộ vì vừa đẹp đôi vừa có cuộc sống giàu có.

Theo đó, cặp đôi đã “đường ai nấy đi” từ khoảng tháng 3/2026. Tuy nhiên thời điểm này cả hai chưa công bố thông tin rộng rãi, vẫn xuất hiện chung trong một số đoạn clip. Cho đến gần đây, tin đồn trục trặc hôn nhân mới nổ ra khi netizen phát hiện Gon Pink và Út Vũ có những hoạt động riêng lẻ, hiếm thấy đi cùng nhau như trước.

Đáng chú ý hơn, trong thời gian vướng nghi vấn này, trên trang TikTok của Út Vũ còn đăng tải đoạn clip cùng nữ ca sĩ Tuệ Ny khiến netizen càng thêm thắc mắc. Cụ thể, Tuệ Ny xuất hiện trong căn biệt thự của vợ chồng Gon Pink tại Đà Lạt với trang phục đồ diễn. Ngoài ra, cô cũng đi cùng Út Vũ đi xem đất và bị “đào lại” nhiều video xuất hiện chung từ trước đây. Điều này khiến Tuệ Ny nhận nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

Cho đến mới đây, tối ngày 21/4, Út Vũ chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Anh cho biết, mối quan hệ mình và ca sĩ Tuệ Ny chỉ là bạn bè, anh chị em thân thiết, đã quen biết từ lâu. Út Vũ cũng cho hay những lần Tuệ Ny xuất hiện trong clip, cô đều đi cùng chồng, mọi người chơi chung trong một nhóm bạn. Do đó, Út Vũ phủ nhận những tin đồn tiêu cực gây ảnh hưởng đến gia đình Tuệ Ny cũng như mối quan hệ của hai bên.

Út Vũ viết trên trang cá nhân: “Vũ đính chính Tuệ Ny đã có chồng con. Trước tiên, Vũ xin lỗi gia đình Tuệ Ny và KIUN Nguyễn Gia Tuấn vì bị ảnh hưởng lớn như vậy. Và Vũ cũng xin lỗi mọi người vì đã chia sẻ thông tin này hơi muộn. Vũ không nghĩ thông tin sẽ đi xa, sai lệch và ảnh hưởng đến vậy, đặc biệt là hình ảnh, công việc của gia đình Tuệ Ny. Thật ra, Vũ với Tuệ Ny và chồng là anh em đã chơi chung với nhau khá lâu và rất thân, cho nên tất cả sự kiện, tiệc gì anh em đều có mặt”.

Ngoài ra, Út Vũ cũng bày tỏ rằng anh và Gon Pink sau nhiều lần cố gắng hàn gắn nhưng không thể nên cả hai đã dừng lại được một thời gian. Cặp đôi lựa chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, vẫn giữ sự tôn trọng với đối phương và vẫn là người cha, người mẹ cùng nhau nuôi dạy con cái.

“Chuyện cá nhân gia đình chúng mình quyết định như thế cũng đã đắn đo suy nghĩ rất lâu. Là người trong cuộc mới hiểu trong quá trình hôn nhân như thế nào, vấn đề xuất phát từ chuyện gì, từ đâu, từ ai và vì lý do gì. Vũ cũng không muốn chia sẻ nhiều khiến mọi việc đi xa hơn. Mỗi người có định hướng công việc, ước mơ khác nhau, môi trường sống và làm việc khác nhau. Nên mong mọi người tôn trọng quyết định của gia đình Vũ và Gon. Vũ xin chân thành cảm ơn”, Út Vũ viết.

Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, SN 2000) là một TikToker quen mặt, sở hữu 3,3 triệu người theo dõi. Còn Út Vũ (tên thật Phan Tuấn Vũ) được biết đến là chồng của Gon Pink. Ngoài ra, Út Vũ cũng hoạt động có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Anh chàng cũng có gần 300k người theo dõi, từng thực hiện giao dịch với nhiều người nổi tiếng.

Gon Pink và Út Vũ kết hôn vào năm 2022, trở thành cặp đôi đẹp được nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai chào đón con đầu lòng vào tháng 9/2024. Cặp đôi thường cùng nhau quay nhiều vlog đời thường vui vẻ, hài hước nên được dân mạng ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đến hiện tại, cả Gon Pink và Út Vũ đều có những dự định riêng, xác nhận dừng lại nhưng vẫn cùng dành yêu thương cho con.