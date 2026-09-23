Hai chữ "lột xác" là không thấm với mỹ nhân này: 3 năm từ gương mặt biến dạng thành Barbie không hiểu nổi

Tuổi 45 khó tin của Adriana Lima sau giai đoạn bị nhận xét là "biến dạng gương mặt" vì tăng cân.

Tham dự tiệc bế mạc Tuần lễ Thời trang Mercedes-Benz Madrid diễn ra tại Bảo tàng Reina Sofía ngày 18/9 vừa qua, Adriana Lima bất ngờ tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi về sắc vóc. Ở tuổi 45, cựu thiên thần Victoria's Secret xuất hiện đầy quyền lực, đập tan những nghi vấn và sự soi xét từng bủa vây diện mạo của cô sau khi sinh con.

Tại sự kiện, siêu mẫu lựa chọn thiết kế đầm đen dáng dài quét đất với phần cổ cao thanh lịch cùng chi tiết sát nách hiện đại. Phom dáng ôm sát tôn trọn đường cong từ eo xuống hông trước khi rủ nhẹ thành vạt tà nhỏ. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở dải dây đen rủ nhẹ bên hông, tạo chuyển động mềm mại cho tổng thể mang tinh thần tối giản.

Adriana Lima xuất hiện đầy quyền lực trong thiết kế đầm đen cổ cao ôm sát tại tiệc bế mạc Tuần lễ Thời trang Mercedes-Benz Madrid.

Adriana Lima hoàn thiện diện mạo bằng đôi khuyên tai dáng dài đính đá lục bảo nổi bật cùng chiếc vòng tay nạm đá lấp lánh. Phong cách trang điểm được chăm chút tinh tế với lớp nền mỏng nhẹ, gò má ửng hồng đồng điệu với bộ móng tay sắc hồng nhạt, kết hợp hàng mi cong vút và màu son bóng tự nhiên. Mái tóc ép sát búi cao càng làm tôn lên cấu trúc gương mặt sắc nét.

Mái tóc búi cao ép sát giúp tôn trọn cấu trúc gương mặt sắc nét cùng đôi khuyên tai đá lục bảo nổi bật.

Ngay khi loạt ảnh thảm đỏ được lan truyền, cộng đồng mạng nhanh chóng nổ ra những cuộc thảo luận xôn xao. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho sắc vóc hiện tại, nhiều khán giả cũng nhìn nhận lại áp lực khủng khiếp mà siêu mẫu từng phải chịu đựng sau khi sinh con út.

Adriana Lima gây sốt khi "triệu hồi" nhan sắc ngang ngửa thời hoàng kim trở lại.

Một người hâm mộ hào hứng bình luận: "Cảm giác như cô ấy đã quay trở lại thời kỳ đỉnh cao của Victoria's Secret". Trong khi đó, một ý kiến khác lại thẳng thắn nêu lên sự khắt khe của dư luận trong quá khứ: "Người ta sẵn sàng dìm bạn xuống tận cùng khi bạn ở thời điểm khó khăn nhất rồi ngụy trang đó là lời góp ý".

Màn tái xuất ấn tượng này diễn ra đúng vào thời điểm Adriana Lima đang bận rộn với nhiều dự án lớn. Bên cạnh sự kiện tại Madrid, cô vừa được chọn làm gương mặt đại diện cho chiến dịch Thu - Đông của tập đoàn bán lẻ hàng đầu Tây Ban Nha El Corte Inglés, tiếp nối hợp tác thành công từ chiến dịch Mùa Xuân trước đó.

Hành trình nhan sắc hơn 20 năm của cựu thiên thần nội y có số năm hoạt động lâu nhất Victoria's Secret (Clip: TikTok).

Nhìn lại thời điểm đối mặt với những lời chê bai ngoại hình tại buổi công chiếu phim The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes vào tháng 11/2023, Adriana Lima từng đáp trả bằng bức ảnh mặt mộc cùng dòng chú thích đầy đanh thép: "Gương mặt của một người mẹ mệt mỏi với một đứa con tuổi teen, hai đứa con sắp lớn, một bé trai hiếu động, một em bé một tuổi đang tập đi và ba chú cún... Cảm ơn sự quan tâm của mọi người".

Phản hồi đanh thép của nữ siêu mẫu vào năm 2023 trước những bình luận khắt khe về sắc vóc.

Mạng xã hội khi ấy ngập trong những đồn đoán, nhiều người cho rằng siêu mẫu sinh năm 1981 đã can thiệp thẩm mỹ quá mức, từ căng da mặt đến tiêm botox, khiến khuôn mặt trở nên cứng và thiếu tự nhiên. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Adriana Lima đối mặt với làn sóng bình luận tiêu cực liên quan đến ngoại hình sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành thời trang.

Song, nữ siêu mẫu cho biết bản thân cũng bất ngờ khi nhìn lại những bức ảnh được chụp tại sự kiện hôm đó. Adriana Lima khẳng định phản ứng của dư luận không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần, bởi cô hiểu cơ thể và gương mặt của mình hơn bất kỳ ai:

"Mỗi giai đoạn trong đời đều là khoảng thời gian tươi đẹp và tôi đón nhận điều đó. Tôi không còn 16 tuổi nữa. Tôi bắt đầu làm người mẫu vào năm 16 tuổi và sẽ không bao giờ trở lại tuổi 16 được. Bây giờ tôi là một bà mẹ hạnh phúc ở tuổi 42."

Cuộc khủng hoảng nhan sắc trầm trọng nhất sự nghiệp của Adriana Lima diễn ra vào năm 2023.

Đấy chưa phải lần duy nhất siêu mẫu lên tiếng về tiêu chuẩn sắc đẹp và sự tự tôn bản thân. Trong bài phỏng vấn với Vogue Tây Ban Nha năm 2024, Adriana khẳng định tại thời điểm ấy, bản thân có những ưu tiên quan trọng hơn là việc duy trì một diện mạo hoàn hảo trên thảm đỏ.

Siêu mẫu sinh năm 1981 cũng chia sẻ trên tạp chí People về những thay đổi sinh lý sau sinh và quá trình lão hóa tự nhiên: "Mỗi ngày tôi đều phải tự nhắc nhở bản thân rằng: Hãy lắng nghe, hãy chấp nhận con người thật của mình và trân trọng cơ thể mình". Cô thừa nhận từng có những khoảng thời gian sụt giảm sự tự tin khi chứng kiến cơ thể biến đổi sau mỗi lần sinh nở.

Màn lột xác thần sầu của cựu thiên thần Victoria's Secret chỉ trong 3 năm.

Dù bận rộn với gia đình cùng 5 đứa trẻ, việc dành thời gian chăm sóc bản thân luôn là nguyên tắc không thể thỏa hiệp của một siêu mẫu. Sau khi sinh con, Adriana Lima duy trì lịch tập luyện khoa học kết hợp giữa tập tạ và cardio, đồng thời xông hơi hồng ngoại hằng tuần. Cô còn đồng hành cùng Kirk Myers (huấn luyện viên nổi tiếng kiêm sáng lập phòng tập Dogpound tại Mỹ) để theo đuổi chế độ tập luyện bao gồm: quyền Anh, HIIT và nhảy dây, giúp cơ thể luôn ở trạng thái săn chắc, tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh nỗ lực tập luyện, giới chuyên gia thẩm mỹ cũng đưa ra nhận định về các liệu trình làm đẹp nhẹ nhàng có thể đã giúp nâng tầm đường nét trên gương mặt Adriana Lima. Trong khi một số ý kiến cho rằng cô đã thực hiện phẫu thuật lấy mỡ má, số khác lại nhận định tiêm filler mới chính là chìa khoá giúp tôn lên cấu trúc xương vốn có của ngôi sao đình đám.

Người đẹp bị nghi ngờ đã can thiệp hút mỡ má.

Vogue dẫn lời bác sĩ Jarrett Schanzer (hoạt động tại Miami và New York) cho đánh giá: "Đây không phải một sự thay đổi quá đà, mà là sự trở lại cân bằng và hài hòa được tính toán kỹ lưỡng. Mọi đường nét đều mềm mại, tỷ lệ chuẩn xác và hoàn toàn phù hợp với vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy trong suốt sự nghiệp".

Ảnh: Getty Images, Internet