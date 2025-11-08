Hai bé gái ở Trung Quốc hành hung bé trai 7 tháng tuổi đến tử vong: Không thể khởi tố vì “chưa đủ 12 tuổi”

Bị bạo hành đến chết

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra ngày 21/7/2024 vào khoảng 5 giờ chiều tại một ngôi làng thuộc thành phố Bách Sắc, Quảng Tây. Hai bé gái được gọi tắt là A (11 tuổi) và B (9 tuổi) đã bế bé trai 7 tháng tuổi gọi là Tiểu Lê ra ngoài sân chơi.

Ban đầu, hai đứa bé đặt cậu bé xuống nền xi măng khiến em khóc thét vì đau, rồi lại bế lên dỗ dành, đưa vào nhà. Nhưng không lâu sau, A và B tiếp tục bế Tiểu Lê ra ngoài, tới khu vực ngoài tầm quan sát của camera và tại đây đã ra tay hành hung dã man.

Hình ảnh hai bé gái được camera an ninh ghi lại

Mẹ của nạn nhân, bà Lương, bị khiếm thính nặng, nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc của con trong lúc con bị hành hạ.

Đến 17h17 cùng ngày, A và B mang Tiểu Lê trở lại giao cho mẹ. Khi ấy, cậu bé mặt tím tái, thở gấp, bà Lương lập tức hô hấp nhân tạo và gọi người nhà đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 18h15, bé trai được xác nhận tử vong tại bệnh viện.

Kết quả giám định pháp y cho biết, Tiểu Lê tử vong do “tim bị vỡ vì chấn thương ngực mạnh, dẫn đến tràn máu màng tim” tức bị đánh đập dữ dội đến mức tim nổ tung.

Không thể truy tố vì “chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự”

Do A và B chưa đủ 12 tuổi, cảnh sát địa phương không khởi tố vụ án hình sự. Mỗi gia đình chỉ bồi thường tượng trưng 50.000 nhân dân tệ (khoảng 184 triệu đồng).

Gia đình nạn nhân sau đó khởi kiện dân sự. Ngày 23/12/2024, tòa tuyên án: hai gia đình phải bồi thường tổng cộng 905.977 nhân dân tệ (3,3 tỷ đồng) sau khi trừ phần đã chi trả, vẫn còn 805.977 nhân dân tệ (tương đương hơn 2,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay, gia đình thủ phạm vẫn không thanh toán.

Cha nạn nhân, ông Lê cho biết: “Họ chỉ nói một câu ‘không có tiền’, thế là hết. Cảnh sát cũng không làm gì được. Một năm rồi, tôi vẫn chưa biết phải đòi lại công bằng ra sao. Hai đứa trẻ giờ vẫn đi học bình thường. Tôi chỉ mong có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, chứ không thể để mọi chuyện trôi qua như thế.

Dù vậy, điều khiến ông Lê đau đớn nhất là sự bất lực của pháp luật hiện hành: “Họ giết con tôi, mà vẫn sống yên ổn, đi học bình thường. Còn chúng tôi thì chẳng biết trông cậy vào đâu. Chưa đủ 12 tuổi giống như có tấm thẻ miễn tử, chúng tôi chẳng thể làm gì.”

Luật sư Hồ Lỗi (Văn phòng luật sư Trạch Hanh, Bắc Kinh) phân tích: nếu bản án dân sự đã có hiệu lực mà bên bị buộc bồi thường không tự nguyện thi hành, gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu tòa án cưỡng chế thi hành án.

Tòa có thể áp dụng các biện pháp như phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản, hạn chế chi tiêu cao hoặc đưa vào danh sách “người không đáng tin cậy”.

Nếu bên có khả năng nhưng cố tình không thực hiện, có thể bị truy tố tội “chống lệnh thi hành án”. Trong trường hợp gia đình nạn nhân rơi vào khó khăn, họ có thể xin hỗ trợ tư pháp hoặc cứu trợ xã hội.

Nguồn: 163.com, China News