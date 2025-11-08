Mang con trâu có màu "lạ" đi bán, người đàn ông "ôm" 12 tỷ đồng về nhà

Trên thế giới những giao dịch bán trâu tiền tỷ thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tại một hội chợ trâu mới đây ở Thái Lan, con trâu Ko Muang Phet đã được mua với giá 18 triệu baht (khoảng hơn 12 tỷ đồng) gây xôn xao.



Thoạt nhìn con trâu này có màu sắc lạ mắt thu hút sự chú ý. Thoe chủ trâu con trâu Ko Muang Phet đã được nuôi gần 5 năm, cao 1,8m. Chủ của chú trâu là Damrongsak Morakot.

Trước khi bán giá khủng 12 tỷ, anh Damrongsak Morakot từng chi 2 triệu baht (khoảng hơn 1,5 tỷ đồng) để mua con trâu này về nuôi. Thời điểm mang về nuôi con trâu màu lạ này đã nhận được nhiều giải thưởng ở các cuộc thi cũng như góp mặt trong một bộ phim truyền hình ăn khách ở Thái Lan.

Nuôi trâu một thời gian và mang đến hội chợ bán anh Damrongsak Morakot chia sẻ anh muốn chủ mới đưa chú trâu này lên tầm cao mới và đưa ra các điều kiện với người mua đảm bảo cho Ko Muang Phet có thể sinh trưởng tốt. Nhờ chú trâu này mà anh Damrongsak có thể kiếm được doanh thu 8 triệu baht/năm (hơn 5,6 tỷ đồng), cải thiện cuộc sống.

Con trâu có màu hiếm thấy, từng đạt giải ở nhiều cuộc thi đã được chủ một trang trại mua lại.

Người đàn ông sẵn sàng trả mức giá cao là chủ trang trại Wanasuwan ở miền Bắc Thái Lan. Nói về quyết định mua chú trâu, chủ trang trại này cho biết, vì Ko Muang Phet là chú trâu bạch tạng tuyệt đẹp và nó có thể tạo ra giá trị cao hơn cả số tiền mà trang trại chịu chi để mua.

Người đàn ông mua chú trâu cho hay, từng chi hàng triệu baht để mua các con trâu đẹp đưa về nuôi. Tuy nhiên, Ko Muang Phet là chú trâu có giá đắt nhất từ trước đến nay của trang trại.

Trên thực tế, từng có đại gia ở Dubai hỏi mua trâu Ko Muang Phet với giá rất cao, nhưng anh Damrongsak nhất quyết không bán, vì mong muốn con trâu này sẽ được nuôi tại Thái Lan.

Trong khi đó, chủ trang trại Wanasuwan tại Chiang Rai chia sẻ, không ngờ chủ cũ của trâu Ko Muang Phet lại quyết định bán nó dễ dàng như thế. Người này nói thêm rằng số tiền đầu tư lên tới hơn 12 tỷ đồng để mua trâu Ko Muang Phet là xứng đáng.

Chủ trang trại Wanasuwan tin tưởng rằng, trong 5 năm tới, số tiền bán tinh dịch của trâu Ko Muang Phet với mục đích nhân giống sẽ giúp ông thu về được khoảng 50 triệu baht/năm (tương đương hơn 34 tỷ đồng). Chủ trang trại cho biết, ông sẽ tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng con trâu quý hiếm này để nó có thể cho ra đời nhiều đứa con khỏe mạnh.