Hà Nội: Yêu cầu trường tư không thu tiền đặt cọc, giữ chỗ

Trong lưu ý công tác năm học 2026-2027 gửi các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường chất lượng cao và trường tư thục thực hiện tuyển sinh theo hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, Sở này yêu cầu các nhà trường không được yêu cầu phụ huynh nộp tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc thu các khoản không đúng quy định.

Nhiều năm nay, trường tư ở Hà Nội đưa ra mức phí đặt cọc, giữ chỗ từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng đối với học sinh. Sau đó, nếu học sinh nhập học, khoản tiền này sẽ được trừ vào học phí và bị mất nếu không theo học.

Đây là vấn đề hằng năm được phụ huynh băn khoăn tuy nhiên theo các nhà trường, nếu không đặt cọc, giữ chỗ số lượng học sinh đăng ký cao nhưng nhập học thấp, thậm chí không đủ chỉ tiêu, gây khó khăn trong công tác tuyển sinh.

Phí đặt cọc ở nhiều trường tư cao là vấn đề khiến phụ huynh quan tâm.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý, việc các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao của năm học trước và bị xử lý vi phạm hành chính sẽ là căn cứ để xem xét điều chỉnh, giảm hoặc không giao chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học tiếp theo.

Các trường tuyển sinh khi chưa được giao chỉ tiêu hoặc tuyển sinh vượt chỉ tiêu được phê duyệt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuyển sinh sai quy định.

Các trường chưa bảo đảm điều kiện pháp lý về địa điểm hoạt động, an toàn phòng cháy, chữa cháy; có tranh chấp, khiếu kiện kéo dài; không bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu; không thực hiện công khai thông tin, không chấp hành đúng quy định của ngành cũng sẽ xem xét không giao chỉ tiêu.

Hằng năm, đối với các trường THPT dân lập, tư thục, Sở GD&ĐT thường căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để xác định chỉ tiêu tuyển sinh.