Một Email từ 7 năm trước được dân mạng chia sẻ lại và gây "bão" MXH: Trời không phụ người có lòng!

Một cô gái vừa mở lại hòm thư cũ để gửi CV xin việc. Trong vô vàng thư từ, cô vô tình nhìn thấy một email đã gửi từ năm 2019, khi cô còn học lớp 10. Tiêu đề vỏn vẹn: “Xin làm nhân viên đánh máy tại nhà”. Nội dung ngắn ngủi, mộc mạc đến nao lòng: vì muốn có thêm chi phí đóng học phí hàng tháng nên xin được làm thêm, dù biết mình chưa đủ tuổi theo yêu cầu nhưng hứa sẽ chăm chỉ. Một lời xin việc chân thành của một cô bé 15 tuổi đang cố gắng bám víu lấy giấc mơ được tiếp tục đến trường.

Một lời xin việc chân thành của một cô bé 15 tuổi đang cố gắng bám víu lấy giấc mơ được tiếp tục đến trường.

“4,5 năm học tự trang trải học phí vì ba mẹ không đủ khả năng chi trả nữa…”, cô viết khi chia sẻ lại email ấy trên mạng xã hội. Gia đình có bốn anh chị em, cô là chị cả. Khi từng có ý định nghỉ học đi làm, bố mẹ thậm chí còn mừng bởi như thế sẽ đỡ được một khoản. Nhưng cô đã chọn con đường khó hơn: tiếp tục học.

Học, dù biết tiền học thêm, học trường đều là gánh nặng. Học, dù hiểu rõ cha mẹ không thể hỗ trợ thêm. Học, bằng cách xin nhà trường giảm học phí, bằng cách mở lời với họ hàng có điều kiện giúp vài trăm nghìn mỗi tháng. “Chỉ cần được đi học thôi thì dù mở miệng xin ai dù ngại lắm nhưng mình vẫn ráng làm”.

Không phải ai trong hoàn cảnh đó cũng đủ dũng cảm để nói: mình muốn học. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để gạt đi tự ái tuổi mới lớn, chấp nhận đi xin hỗ trợ chỉ để giữ lại cơ hội đến trường. Ở tuổi 15, nhiều bạn còn đang vô tư với những buồn vui học trò. Còn cô bé ấy đã học cách đối diện với bài toán cơm áo, học cách tự lo cho tương lai của mình. Điều đặc biệt là email xin việc năm ấy không có hồi âm. Thậm chí, có thể đó là một công việc “scam” như chính cô tự trêu lại mình sau này. Nhưng điều quan trọng không nằm ở chỗ có được nhận việc hay không. Điều quan trọng là cô bé năm ấy đã không buông xuôi.

Email không được trả lời. Nhưng cuộc đời thì đã trả lời bằng một cái gật đầu chậm rãi.

Sau nhiều năm vừa học vừa làm, tự xoay xở đủ đường, cô đã tốt nghiệp đại học. Giờ đây, cô lại mở mail để gửi CV xin việc nhưng tâm thế đã khác. Không còn là một lời xin cơ hội mong manh của cô học sinh lớp 10 mà là bước đi của một người trẻ đã hoàn thành hành trình học tập bằng chính nghị lực của mình.

Bài chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều lượt động viên: “Trưởng thành từ khó khăn sẽ giúp vững vàng hơn trong sóng gió cuộc đời”; “Ông trời không bao giờ phụ người có lòng"; “Mạnh mẽ vậy thì còn sợ gì thử thách nữa đâu”...

Trong vô vàn câu chuyện “truyền cảm hứng” được kể mỗi ngày, câu chuyện này không có thành tích rực rỡ hay con số ấn tượng. Không học bổng quốc tế, không startup triệu đô. Chỉ là hành trình âm thầm của một cô gái muốn đi học đến cùng. Có lẽ điều khiến người ta xúc động không phải vì cô đã vượt khó mà vì cô đã không cho phép hoàn cảnh quyết định thay mình. Khi đứng trước lựa chọn dễ là nghỉ học đi làm để bớt gánh nặng cho gia đình, cô chọn điều khó hơn: tiếp tục học và tự gánh lấy phần mình.

Bảy năm nhìn lại, email cũ trở thành một minh chứng, rằng từng có một cô bé run run gõ những dòng chữ xin việc và từng có một phiên bản rất trẻ của mình đã cố gắng đến vậy. “Cám ơn bản thân đã nỗ lực vì con đường học hành nhé, mày giỏi lắm” - lời nhắn gửi cho chính mình nghe vừa thương vừa tự hào.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng trao phần thưởng ngay lập tức nhưng mỗi nỗ lực chân thành đều được tích lũy theo cách riêng của nó. Có thể không phải bằng một email hồi âm nhưng bằng sự trưởng thành, bằng tấm bằng đại học cầm trên tay, bằng sự tự tin khi bước vào đời.

Và đôi khi, điều đẹp nhất không phải là đích đến mà là khoảnh khắc ta nhìn lại, nhận ra: mình đã từng kiên cường hơn mình nghĩ rất nhiều.