9 địa phương công bố lịch thi vào lớp 10 năm học 2026-2027

Đến thời điểm hiện tại, các sở Giáo dục và Đào tạo đang lần lượt cập nhật kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo tổng hợp, 9 tỉnh, thành có lịch dự kiến hoặc ấn định ngày thi cụ thể. Việc công bố lịch thi sớm giúp học sinh lớp 9 chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập và đăng ký nguyện vọng phù hợp trước kỳ tuyển sinh quan trọng ở bậc THPT.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thay đổi về khung thời gian tổ chức thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch Kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn hai tuần so với trước. Vì vậy, nhiều địa phương đã điều chỉnh lịch thi lớp 10 để không trùng với thời điểm thi tốt nghiệp, bảo đảm quyền lợi cho học sinh và không gây chồng chéo kỳ thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6 như các năm trước, nhằm tạo thêm thời gian ôn tập cho học sinh lớp 9 sau khi thi tốt nghiệp THPT kết thúc. Hiện Hà Nội chưa chốt thời gian chính thức, lịch thi sẽ được công bố cho học sinh, các nhà trường ngay sau khi phương án tuyển sinh được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 dự kiến vào cuối tháng 5/2026. Sở này từng dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 6, song lo ngại kéo dài thời gian ôn tập thêm một tháng có thể khiến thí sinh áp lực, chạy đua học thêm gây quá tải, tốn kém.

9 địa phương đã công bố lịch thi dự kiến vào lớp 10 năm học 2026-2027. (Ảnh minh họa)

Sở GiD&ĐT nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai cũng dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và đã có ngày thi (dự kiến). Đà Nẵng lên kế hoạch thi trong tháng 5, trong khi Quảng Ninh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7. Một số địa phương khác tiếp tục cập nhật lịch cụ thể trong thời gian tới.

Cập nhật lịch thi vào lớp 10 các tỉnh/ thành năm 2026

Tỉnh/ thành Lịch thi vào lớp 10 Môn thi Hà Nội Dự kiến cuối tháng 6 Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn) TP.HCM Dự kiến cuối tháng 5 Toán - Văn - Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) Phú Thọ 3/6 - 4/6 Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật) Hải Phòng Dự kiến: 2/6 - 4/6 Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn) Bắc Ninh 26 - 27/5/2026 Toán - Văn - tiếng Anh Quảng Ninh Dự kiến 3/7 - 5/7 Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung) Đà Nẵng Dự kiến 23/5 - 25/5 Toán - Văn - Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật) Đồng Nai 28 - 29/5/2026 Toán - Văn - tiếng Anh Hà Tĩnh 6/6-7/7/2026 Toán - Văn - tiếng Anh

Tại nhiều tỉnh, môn thi thứ ba ngoài Toán và Ngữ văn do từng địa phương quyết định, hầu hết chọn Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh).

Năm học 2026–2027 là năm đầu tiên sau khi sáp nhập một số tỉnh, thành, dẫn đến thay đổi về đơn vị tổ chức thi ở một số địa phương theo khung hành chính mới.

Việc công bố lịch thi sớm được kỳ vọng giúp học sinh, phụ huynh chủ động trong công tác ôn tập, đăng ký nguyện vọng cũng như bố trí thời gian học tập phù hợp trước kỳ thi vào lớp 10, một bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập của học sinh cấp III.