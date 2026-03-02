Bí mật giấu bên dưới can dầu ăn mẹ gửi cho con gái khiến hàng nghìn người khóc: Kể cả là dàn dựng thì cũng quá xúc động!

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, cô Chu (Dương Châu, Giang Tô, Trung Quốc) chuẩn bị hành lý trở lại thành phố làm việc. Trước đó, cô đã nhiều lần khước từ bao lì xì của mẹ vì thương bà ở quê vất vả lam lũ, cả năm chẳng tích cóp được bao nhiêu.

Thế nhưng, người mẹ thương con đã dùng một chiêu thức khiến con gái phải thốt lên là "chỉ có mẹ mới nghĩ ra" . Bà bọc cẩn thận 10.000 tệ vào túi nilon, dùng băng dính quấn chặt vào đáy một can dầu hạt cải nhà làm. Sau đó, bà đích thân khệ nệ bê can dầu lên xe con gái, không quên dặn dò kỹ lưỡng: "Đừng có động vào nó nhé".

Sự việc chỉ được phát hiện khi cô Chu chuẩn bị khởi hành. Thấy can dầu để trong cốp xe có vẻ không thăng bằng, cô định nhấc lên để sắp xếp lại thì thấy vật lạ dưới đáy. Khi gỡ lớp băng dính và nhìn thấy xấp tiền polyme dày cộp, cô Chu đã bật khóc nức nở ngay tại chỗ.

"Mẹ tôi chỉ là một nông dân bình thường, cả năm làm lụng vất vả chẳng được bao nhiêu. Tình yêu này đối với tôi thực sự quá lớn lao", cô Chu nghẹn ngào chia sẻ.

Bọc tiền được người mẹ giấu dưới can dầu ăn

Câu chuyện ngay lập tức "gây bão" trên các nền tảng mạng xã hội. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước cách thể hiện tình thương đầy mộc mạc nhưng quyết liệt của các bậc cha mẹ:

"Đây chính là tình mẫu tử, luôn ẩn giấu ở những nơi bình dị nhất trong cuộc sống"; "Đọc xong mà muốn chạy ngay về nhà ôm mẹ một cái. Cha mẹ luôn dành cho chúng ta tất thảy những gì tốt đẹp nhất mà họ có"; "Can dầu nặng tình mẹ - Tình yêu sâu đậm nhất thế gian luôn nằm trong những chi tiết đời thường khói lửa nhất".

Bên cạnh những bình luận cảm động, cũng có một vài ý kiến thận trọng cho rằng hiện nay có nhiều nội dung dàn dựng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến vẫn tin rằng, dù là câu chuyện cụ thể nào, thì tấm lòng "tất cả vì con" của các bậc làm cha mẹ là điều không bao giờ có thể làm giả.

10.000 tệ có thể không phải là con số quá lớn với nhiều người, nhưng với một người mẹ nông thôn, đó là mồ hôi nước mắt cả năm trời. Tấm lòng của người mẹ ấy đã vượt qua mọi hình thức lễ nghi, dùng cách thô sơ và nhọc nhằn nhất để đảm bảo con mình có thêm một phần điểm tựa khi rời xa vòng tay gia đình.