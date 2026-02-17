Hà Nội và TP.HCM yên bình đến lạ sáng mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, Hà Nội thức dậy trong một nhịp điệu chậm rãi. Phố xá thưa người, nhiều tuyến đường vốn đông đúc nay trở nên rộng rãi, yên ả. Tiết trời se lạnh, nắng xuân nhẹ và không khí có phần trong lành hơn thường ngày.

Quanh Hồ Gươm, từng tốp người dân ra ngoài từ sớm. Có người chạy bộ một vòng hồ để khởi động năm mới, có gia đình đạp xe thong thả, vừa trò chuyện vừa tận hưởng buổi sáng đầu năm. Những nhịp bước đều đặn, những vòng xe chậm rãi tạo nên một khung cảnh bình yên, không vội vàng.

Sáng mùng 1, thành phố Hà Nội lặng hơn thường ngày, như đang giữ lại cho riêng mình khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.

Giữa tiết trời se lạnh, phố phường Hà Nội khẽ chậm lại, nhường chỗ cho sự bình yên hiếm hoi.

Nhiều người dân dậy sớm, đạp xe quanh phố để tận hưởng không khí trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ

Phố cũ, hàng cây quen, nhưng trong buổi sớm mùng 1, mọi thứ dường như dịu lại và thân thuộc hơn.

Cả tuyến phố tĩnh lặng, chỉ có vài chiếc xe chầm chậm di chuyển qua các tuyến phố trung tâm

Ở khu vực Phố cổ Hà Nội, du khách và người dân diện áo dài du xuân, chụp ảnh lưu niệm, dạo quanh các di tích. Không khí không quá đông đúc nên ai cũng có thể thoải mái tham quan, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính của Thủ đô trong ngày đầu năm.

Một số gia đình trẻ cho biết, ở lại Hà Nội dịp này giúp họ cảm nhận rõ hơn nhịp sống chậm hiếm hoi của thành phố. Phố xá thưa người, không khí trong lành hơn, việc di chuyển thuận tiện. Trẻ nhỏ có thêm không gian vui chơi, người lớn có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa sau một năm làm việc bận rộn.

Với nhiều người, Tết không nhất thiết phải đi xa. Chỉ cần được sum vầy, cùng nhau tận hưởng những ngày đầu năm trong không gian yên bình của Thủ đô cũng đã đủ trọn vẹn.

Một buổi sáng mùng 1 giản dị nhưng dễ chịu nơi người dân vận động nhẹ nhàng, du khách thong thả khám phá, và Hà Nội giữ cho mình sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa nhịp sống thường nhật.

Các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm cũng yên bình, tĩnh lặng hơn hẳn ngày thường. Trong tiết trời se lạnh, mát mẻ sáng mùng 1 Tết, không khí Tết tràn ngập phố phường Hà Nội.

Sáng mùng 1, giữa không khí còn se lạnh của đầu xuân, một vài quán trà đá và hàng ăn sáng nhỏ đã kịp mở cửa phục vụ người dân tại Hà Nội. Không biển hiệu rực rỡ, không tiếng mời chào ồn ào, chỉ là vài chiếc ghế nhựa kê gọn bên vỉa hè

Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, nhiều hàng quán tại Hà Nội đã mở cửa đón khách. Không quá ồn ào, không cảnh chen lấn, những quán phở, cà phê hay hàng ăn sáng quen thuộc bắt đầu đỏ lửa, phục vụ người dân du xuân sớm.

Nhiều người dân tranh thủ chụp ảnh, du xuân ngay trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Đường phố vắng vẻ, giao thông trở nên nhẹ nhàng, êm ả hơn những ngày thường.

Sáng mùng 1, nhiều bạn trẻ diện áo dài xuống phố ghi lại những khoảnh khắc đầu năm tại Hà Nội. Quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm hay những con phố cổ kính

Sáng mùng 1, khu vực trước Nhà hát Lớn Hà Nội trở nên rộn ràng hơn khi các hội chơi xe cổ tập trung giao lưu đầu năm.

Trái với nhịp sống sôi động thường ngày, sáng đầu năm mới, TP.HCM mang một vẻ yên bình hiếm thấy. Những tuyến đường trung tâm vốn ken đặc phương tiện nay trở nên thông thoáng, xe cộ thưa thớt. Người dân ra phố chủ yếu để dạo chơi, chụp ảnh, hoặc ghé thăm người thân, không còn cảnh vội vã thường nhật.

Ánh nắng đầu xuân dịu nhẹ trải dài trên các công trình quen thuộc như Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hay dọc đại lộ Nguyễn Huệ. Nắng len qua những tán cây, hắt lên mặt đường thứ ánh sáng vàng trong, khiến thành phố vốn náo nhiệt bỗng trở nên mềm mại và thư thái hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Sài Gòn như chậm lại, đủ để người ta cảm nhận rõ ràng một buổi sáng đầu năm an yên giữa lòng đô thị.

Sáng mùng 1, đường phố trung tâm TP.HCM rộng rãi, thênh thang hiếm thấy.

Ánh nắng đầu xuân phủ vàng lên Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, làm nổi bật nét cổ kính giữa lòng đô thị hiện đại.

Những tuyến đường quen thuộc trở nên thông thoáng, người dân thong thả dạo phố đầu năm.

Công trình biểu tượng của Sài Gòn nổi bật hơn khi phố phường tạm vắng tiếng xe.

Sài Gòn đầu năm không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ lặng lẽ mở ra một khởi đầu mới đầy nhẹ nhõm.

Phố rộng, trời cao, lòng người cũng như chậm lại trong khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.

Một TP.HCM tĩnh lặng hiếm hoi, đủ để mỗi người cảm nhận rõ ràng sự an nhiên giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước.

Con đường quen thuộc bỗng rộng hơn, dài hơn khi không còn tiếng còi xe giục giã.

Nắng sớm rải đều trên từng mái nhà, từng ô cửa kính, khiến thành phố như được “đánh thức” bằng sự nhẹ nhàng.

Nam An - Ảnh: Hoàng Thái, Xuân Hoàng