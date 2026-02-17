Hà Nội và TP.HCM yên bình đến lạ sáng mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, Hà Nội và TP.HCM cùng khoác lên mình vẻ yên bình hiếm thấy, khi phố phường thưa vắng, người dân thong thả du xuân, vận động và tận hưởng không khí trong lành trong khoảnh khắc khởi đầu năm mới.
Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, Hà Nội thức dậy trong một nhịp điệu chậm rãi. Phố xá thưa người, nhiều tuyến đường vốn đông đúc nay trở nên rộng rãi, yên ả. Tiết trời se lạnh, nắng xuân nhẹ và không khí có phần trong lành hơn thường ngày.
Quanh Hồ Gươm, từng tốp người dân ra ngoài từ sớm. Có người chạy bộ một vòng hồ để khởi động năm mới, có gia đình đạp xe thong thả, vừa trò chuyện vừa tận hưởng buổi sáng đầu năm. Những nhịp bước đều đặn, những vòng xe chậm rãi tạo nên một khung cảnh bình yên, không vội vàng.
Ở khu vực Phố cổ Hà Nội, du khách và người dân diện áo dài du xuân, chụp ảnh lưu niệm, dạo quanh các di tích. Không khí không quá đông đúc nên ai cũng có thể thoải mái tham quan, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính của Thủ đô trong ngày đầu năm.
Một số gia đình trẻ cho biết, ở lại Hà Nội dịp này giúp họ cảm nhận rõ hơn nhịp sống chậm hiếm hoi của thành phố. Phố xá thưa người, không khí trong lành hơn, việc di chuyển thuận tiện. Trẻ nhỏ có thêm không gian vui chơi, người lớn có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa sau một năm làm việc bận rộn.
Với nhiều người, Tết không nhất thiết phải đi xa. Chỉ cần được sum vầy, cùng nhau tận hưởng những ngày đầu năm trong không gian yên bình của Thủ đô cũng đã đủ trọn vẹn.
Một buổi sáng mùng 1 giản dị nhưng dễ chịu nơi người dân vận động nhẹ nhàng, du khách thong thả khám phá, và Hà Nội giữ cho mình sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa nhịp sống thường nhật.
Trái với nhịp sống sôi động thường ngày, sáng đầu năm mới, TP.HCM mang một vẻ yên bình hiếm thấy. Những tuyến đường trung tâm vốn ken đặc phương tiện nay trở nên thông thoáng, xe cộ thưa thớt. Người dân ra phố chủ yếu để dạo chơi, chụp ảnh, hoặc ghé thăm người thân, không còn cảnh vội vã thường nhật.
Ánh nắng đầu xuân dịu nhẹ trải dài trên các công trình quen thuộc như Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hay dọc đại lộ Nguyễn Huệ. Nắng len qua những tán cây, hắt lên mặt đường thứ ánh sáng vàng trong, khiến thành phố vốn náo nhiệt bỗng trở nên mềm mại và thư thái hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Sài Gòn như chậm lại, đủ để người ta cảm nhận rõ ràng một buổi sáng đầu năm an yên giữa lòng đô thị.