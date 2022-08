Hà Nội nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch thu hút khách quốc tế

Theo quy luật, từ tháng 9 đến tháng 4 sang năm là mùa cao điểm đón khách quốc tế. Trong đó Hà Nội được xác định là 1 trong 2 trung tâm phân phối khách cả nước.

Khu vực đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong tháng 8, Hà Nội ước tính đón 1,76 triệu lượt du khách, trong đó lượng khách nội địa đạt 1,6 triệu lượt; khách quốc tế khoảng 156.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4,03 nghìn tỷ đồng.

Tính tổng 8 tháng của năm 2022, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 12,38 triệu lượt du khách, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 582.000 lượt, khách nội địa ước đạt 11,8 triệu lượt, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35,9 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Về hoạt động lưu trú, trong tháng 8/2022, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt khoảng 40,8%, giảm 0,9% so với tháng 7/2022 và tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2021. Ước tính 8 tháng của năm 2022, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt 32,9%, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 27 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 35 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 9 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đã được công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút, phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến tham quan, mua sắm.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục chỉ đạo các công ty lữ hành, điểm đến xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo tập trung vào những thế mạnh của TP Hà Nội như du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, du lịch MICE; Tổ chức chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thành phố, khảo sát sản phẩm du lịch các địa phương.

Ngành du lịch Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp, địa phương phát triển các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, tập trung phát triển sản phẩm theo từng vùng và thế mạnh của địa phương như sản phẩm du lịch mạo hiểm, bay khinh khí cầu ở Ba Vì, bay dù lượn ở Chương Mỹ gắn với đối tượng khách du lịch trẻ, năng động thích trải nghiệm khám phá; Khuyến khích triển khai các hoạt động du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, du lịch homestay tại khu vực Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn, sản phẩm du lịch mua sắm ở khu vực Đông Anh - Sóc Sơn, sản phẩm du lịch văn hóa đêm, ẩm thực tại khu vực phố cổ.