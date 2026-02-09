Hà Nội mưa rét thấu xương, tiểu thương trắng đêm trông đào quất

Bên bếp lửa bập bùng lúc 0h, bà Kim Anh (đường Lạc Long Quân) chia sẻ nỗi lo ế ẩm khi trời đổ mưa, cả ngày vắng bóng khách. Dù đã thức trông đào cả tuần nay, nhưng đây là những đêm khó khăn nhất khi vừa phải chống chọi với mưa rét, vừa thấp thỏm chờ người mua..