Hà Nội mưa rét thấu xương, tiểu thương trắng đêm trông đào quất

VIDEO: Tiểu thương co ro, trắng đêm trông đào, quất giữa mưa lạnh 10 độ C.
Ghi nhận của PV Tiền Phong những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, mưa lạnh bao trùm Hà Nội. Tại các điểm tập kết hoa lớn như Lạc Long Quân, Tố Hữu, Mỹ Đình, nhiều tiểu thương phải căng bạt, dựng lều tạm ngay trên vỉa hè để ngủ lại trông hàng.
Càng về khuya, mưa phùn kèm gió lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, tiểu thương co ro, thu mình trong nhiều lớp áo ấm để chống lạnh.
Anh Nguyễn Trung Đạt (quê Tuyên Quang) cẩn thận che chắn từng gốc quất trên đường Lê Quang Đạo. Dù phải chịu cái lạnh thấu xương cả ngày lẫn đêm, anh Đạt vẫn cố gắng bám trụ với hy vọng bán hết hàng để kịp về quê đón Tết.
Bên bếp lửa bập bùng lúc 0h, bà Kim Anh (đường Lạc Long Quân) chia sẻ nỗi lo ế ẩm khi trời đổ mưa, cả ngày vắng bóng khách. Dù đã thức trông đào cả tuần nay, nhưng đây là những đêm khó khăn nhất khi vừa phải chống chọi với mưa rét, vừa thấp thỏm chờ người mua..
Tiểu thương co mình tìm giấc ngủ bên bếp lửa giữa đêm mưa rét, lấy sức cho ngày bán hàng tiếp theo.
Mang mai vàng từ phương Nam ra Hà Nội, ông Hoàng Anh thấm thía cái rét 10 độ C. Ông lo lắng: "Gặp lạnh, mai khó nở đẹp nên khách chưa mặn mà". Dù vậy, người đàn ông này vẫn kiên nhẫn bám trụ, hy vọng sức mua sẽ "ấm" lên trong những ngày áp Tết.
Trái ngược với sự ồn ào ban ngày, ban đêm chỉ còn lại bóng dáng những tiểu thương lặng lẽ ngồi trông hàng.
Để đảm bảo sức khỏe, nhiều tiểu thương phải lắp thêm đèn sưởi trong lều. Dù vậy, cái lạnh 10 độ C vẫn len lỏi qua từng khe hở của lớp bạt mỏng manh, khiến đêm trông hàng càng thêm dài đằng đẵng.
Theo các tiểu thương, lượng khách đến thời điểm hiện tại vẫn rất vắng vẻ, do đó họ kỳ vọng sau ngày 23 tháng Chạp, khi nhu cầu mua sắm tăng cao, tình hình buôn bán sẽ khởi sắc hơn.