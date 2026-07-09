Hà Nội FC khai giảng trung tâm bóng đá cộng đồng: Trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp với giá "0 đồng"

Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) đã chính thức tổ chức Lễ khai giảng Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC.

Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) đã chính thức tổ chức Lễ khai giảng Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho một chiến lược phát triển bóng đá phong trào bài bản, hướng tới mục tiêu nâng cao thể chất cho trẻ em, lan tỏa lối sống tích cực và phát hiện các tài năng nhí cho nền bóng đá nước nhà.

Tập đoàn T&T Group và CLB Bóng đá Hà Nội đã sớm xác định đầu tư cho bóng đá cộng đồng chính là đầu tư cho tương lai.

Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC mang đến một môi trường đào tạo chuyên nghiệp nhưng vô cùng gần gũi. Đối tượng tuyển sinh của trung tâm là các em nhỏ trong độ tuổi từ 7 đến 13 tuổi. Toàn bộ chương trình huấn luyện được xây dựng khoa học dựa trên giáo án chuyên môn độc quyền của CLB Hà Nội, điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với từng giai đoạn phát triển tâm sinh lý và thể trạng của trẻ.

Học viên được tập luyện hoàn toàn miễn phí tại 4 cụm sân chiến lược trên địa bàn Hà Nội: gồm Sân Cienco 5 - Mê Linh, sân ngõ 99 Định Công, sân Đảo Sen - Long Biên và sân Đoan Môn - Trường Chinh.

CLB Hà Nội khai giảng trung tâm bóng đá cộng đồng

Trẻ em được trải nghiệp bóng đá miễn phí



Điểm nhấn nhân văn nhất của mô hình này chính là chính sách miễn phí hoàn toàn học phí, giúp mọi trẻ em, không phân biệt hoàn cảnh, đều có cơ hội được ra sân chơi bóng dưới điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất. Bên cạnh việc rèn luyện tư duy chiến thuật và kỹ thuật sân cỏ, các HLV còn lồng ghép giáo dục các giá trị cốt lõi như tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, sự tôn trọng và bản lĩnh vượt khó. Đây chính là cái nôi giúp các em trưởng thành toàn diện về cả thể chất lẫn nhân cách.

Song song với hoạt động đào tạo, Trung tâm sẽ phối hợp cùng các trường học tổ chức ngày hội bóng đá, giải đấu học đường, chương trình trải nghiệm và giao lưu cùng các cầu thủ CLB Hà Nội.

Một mục tiêu quan trọng khác của Trung tâm là xây dựng cộng đồng người hâm mộ Hà Nội FC từ chính những gia đình có con em tham gia tập luyện. Mỗi buổi tập, mỗi giải đấu, mỗi hoạt động trải nghiệm sẽ là dịp để phụ huynh, học viên và các cầu thủ chuyên nghiệp gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ tình yêu với đội bóng Thủ đô. Qua đó, CLB Hà Nội không chỉ xây dựng một câu lạc bộ mạnh về chuyên môn mà còn hình thành một cộng đồng gắn kết, nơi bóng đá trở thành cầu nối của những giá trị tốt đẹp.