Hà Nội đổ cơn mưa: BLACKPINK vẫn "quẩy" cực nhiệt, biểu cảm Rosé gây sốt vì quá đáng yêu!

Tối 30/7, Born Pink Hà Nội ngày 2 tiếp tục diễn ra trong sự chờ đợi, háo hức của hàng chục nghìn người hâm mộ. BLACKPINK giữ nguyên nhiệt lượng từ đêm đầu tiên, khuấy đảo SVĐ Mỹ Đình với màn opening không thể hoành tráng hơn. Âm thanh, ánh sáng và pháo hoa vẫn cực kì rực rỡ. Nhưng, trời bất ngờ đổ mưa khiến hàng nghìn fan đang gặp sự cố check-in phía ngoài khán đài phải dáo dác tìm chỗ trú. Dưới khán đài, nhiều fan đã chuẩn bị áo mưa, vừa theo dõi thần tượng vừa quẩy nhiệt tình bất chấp tình hình thời tiết.

Trên sân khấu, BLACKPINK giao lưu, chào fan bằng tiếng Việt cực thân thiện. Nhận thấy trời đổ mưa, Rosé lập tức có phản ứng gây sốt MXH. Trở lại vào đêm 2, 4 cô gái đã thay đổi kiểu tóc, visual vạn người mê toả sáng hết nấc, những hạt mưa làm ướt tóc BLACKPINK cũng không ảnh hưởng đến phong độ nhan sắc.

Rosé sau khi giới thiệu bản thân đã trấn an fan, khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp trời mưa. Ngay sau đó, Lisa giới thiệu sân khấu Don't Know What To Do, màn trình diễn tiếp tục trong hò reo của người hâm mộ. Biểu cảm trú mưa của Jennie đáng yêu đến mức khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Nhóm nhạc nữ toàn cầu thực hiện những bước nhảy chắc chắn, "quẩy đục nước" Mỹ Đình và dường như tận hưởng hoàn toàn làn mưa mát mẻ

Nhóm nhạc nữ toàn cầu thực hiện những bước nhảy chắc chắn, "quẩy đục nước" Mỹ Đình và dường như tận hưởng hoàn toàn làn mưa mát mẻ. Một lúc sau, mưa tạnh, không khí lại náo nhiệt như thường lệ. BLACKPINK phá đảo Born Pink Hà Nội ngày 2 với những sân khấu đỉnh cao, pháo hoa liên tiếp được sử dụng góp phần giúp show thêm bùng nổ.