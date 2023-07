Kinh nghiệm dành cho fan đi concert BLACKPINK ngày 2: Cần chuẩn bị những gì, tạo sóng lightstick với Rosé sao cho chuẩn?

Sau một đêm "sống trong giấc mơ" cùng BLACKPINK tại Mỹ Đình, nhiều khán giả đã đi xem đêm đầu tiên đang ráo riết tìm mua vé ngày 2 để tận hưởng từng khoảnh khắc cuối bên thần tượng. Còn với những ai đang sẵn sàng "lên đồ" để thưởng thức đêm concert BORN PINK tối 30/7, hãy "note" lại những điều dưới đây để có một trải nghiệm hoàn hảo khi tham gia show nhé.

Lắng nghe "nhạc trưởng" Rosé và cùng tạo sóng lightstick trên sân Mỹ Đình

Trong các concert world tour BORN PINK của BLACKPINK, cô nàng Rosé luôn trở thành “nhạc trưởng" để tạo biển sóng lightstick cùng cộng đồng BLINK. Concert tại Việt Nam cũng không hề ngoại lệ khi trong phần giao lưu, Rosé đã yêu cầu người hâm mộ giấu lightstick đi để tạo biển sóng khắp sân vận động Mỹ Đình.

Thế nhưng vì nhiều khán giả chưa hiểu ý của “bông hồng nước Úc" nên dù sau 2 lần thực hiện, sóng lightstick vẫn chưa thể hoàn hảo vì toàn bộ khán giả đã giơ lightstick lên cùng một lúc.

Clip Rosé trở thành “nhạc trưởng" tạo sóng lightstick trên sân Mỹ Đình

Tuy nhiên ở lần đầu tiên thực hiện, tất cả BLINK đã giơ lightstick cùng một thời điểm nên không thể tạo sóng

Ở lần thứ hai, màn tạo sóng này vẫn chưa thể hoàn hảo do một số khán giả không hiểu ý của cô nàng Rosé

Sau khi thực hiện sóng lightstick hai lần không thành công, Lisa đã giải thích rằng có thể đây là lần đầu tiên nên mọi người không hiểu. Vì vậy trong đêm thứ 2, cộng đồng BLINK hãy cùng chung tay tạo sóng lightstick để làm nên khoảnh khắc “lịch sử" ngay trên sân Mỹ Đình bằng các bước sau:

1. Giấu kín lightstick dưới tay, hoặc tắt tạm đèn lightstick trong khoảng vài giây

2. Chờ hiệu lệnh từ “nhạc trưởng" Rosé. Trong ngày 1 vì Rosé nói khá nhỏ nên nhiều fan ngồi xa không nghe rõ cô nàng bắt đầu sóng lighstick từ phía nào. Bạn hãy để ý lên màn hình led và trật tự để nghe cô nàng "chỉ đạo" nhé!

3. Từ từ chờ đợi sóng lightstick từ phía trái hoặc phải (bắt đầu từ hướng Rosé chỉ tay) tiến tới gần khu vực mình ngồi và giơ thật cao lightstick

Một trong những khoảnh khắc sóng lightstick được tạo nên ở Philippines

Chờ đợi sóng lightstick “chạy" tới khu vực của mình rồi mới giơ thật cao lightstick

Hãy cùng lan tỏa và tạo sóng lightstick thật kỳ diệu ngay trên sân vận động Mỹ Đình bạn nhé

Ngoài ra để có một trải nghiệm thật hoàn hảo trong concert ngày 2, bạn hãy lưu ý những điều sau:

1. Với những khán giả đi xe máy, phía bên trái sân vận động Mỹ Đình có một bãi gửi xe dành riêng để phục vụ cho concert BLACKPINK. Phí gửi xe chỉ 12 nghìn đồng nên vô cùng hợp lý cho những ai muốn tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên bạn nên chụp lại hình ảnh vị trí xe của mình vì khi hết concert, bãi đất này sẽ rất tối và việc tìm xe cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

2. Nên chụp màn hình trước mã QR code tại nhà để phòng tránh trường hợp mạng lỗi gây mất thời gian trong việc quét mã ở cổng soát vé. Bạn cũng nên mang ít đồ đạc nhất có thể để tránh thất lạc hay bị tịch thu nếu vi phạm một trong những quy định cấm.

3. Bên cạnh đó theo quy định của ban tổ chức, khi vào sân vận động không được mang theo thức ăn, đồ uống. Vậy nên bạn hãy lót dạ, giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân trước khi vào sân để có một trải nghiệm trọn vẹn nhất.

4. Ngoài việc tạo sóng lightstick, bạn cũng đừng quên tạo sóng lightstick cho sân khấu solo của mỗi thành viên bao gồm: Jisoo (Flower) - Màu vàng; Jennie (You & Me) - Màu xanh dương; Lisa (LALISA - Money) - Màu vàng và Rosé (GONE - On The Ground) - Trắng. Đặc biệt, Việt Nam cũng sẽ là một trong số ít các quốc gia có màn dance chanllenge, vì vậy bạn đừng quên luyện tập để lỡ được "lên sóng" thì sẽ tha hồ "quẩy" hit của thần tượng nhé.