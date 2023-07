Concert Born Pink tại Hà Nội: BLACKPINK làm điều chưa từng có dành tặng fan Việt, đẳng cấp xứng đáng điểm kết tour Châu Á

Sau 1 tháng đếm ngược, đêm diễn đầu tiên của BLACKPINK trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội cùng concert world tour BORN PINK đã chính thức diễn ra. Không phụ sự chờ đợi của người hâm mộ sau hơn 7 năm kể từ ngày nhóm ra mắt, BLACKPINK đã mang đến một đêm nhạc mãn nhãn, mãn nhĩ với đầy đủ cung bậc cảm xúc khác nhau. Các cô gái thậm chí còn khiến hàng chục nghìn khán giả có mặt không thể tin những gì xảy ra trên sân khấu đều là sự thật. Đây chắc chắn là một đêm nhạc mà rất lâu nữa, người hâm mộ BLACKPINK tại Việt Nam vẫn phải nhắc đến với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ mà khó concert nào có thể đem lại.

BLACKPINK xuất hiện tại concert ở Hà Nội với tràng pháo hoa đẳng cấp rợp trời, cộng đồng BLINKs vỡ òa tạo biển hồng khắp sân Mỹ Đình

Đúng 19h45, những giai điệu của bản hit tỷ view How You Like That vang lên khiến cả sân vận động Mỹ Đình bùng nổ bởi tiếng hò reo phấn khích từ người hâm mộ. BLACKPINK xuất hiện cùng màn bắn pháo hoa hoành tráng trên sân khấu đã nhanh chóng “đốt cháy" bầu không khí đêm nhạc. So với các đêm biểu diễn khác tại Đông Nam Á thì Việt Nam là đất nước hiếm hoi đầu tư “chơi lớn" bắn liên tiếp pháo hoa rợp trời ngay ở phần mở đầu. Khoảnh khắc này đã lập tức gây choáng ngợp cho hàng nghìn khán giả có mặt và đẩy cảm xúc phấn khích, cuồng nhiệt lên đến đỉnh điểm.

Màn bắn pháo hoa rợp trời tại concert Born Pink Hà Nội ngay phần mở màn

Bên cạnh đó, trái với nhiều lo lắng sân vận động không thể lấp kín chỗ ngồi trước khi đêm concert diễn ra, đêm concert vào tối 29/7 lại chứng minh điều ngược lại khi đón nhận lượng khán giả vô cùng lớn. Từ khu vực dưới sân vận động cho đến các khán đài đều ghi nhận lấp chỗ trống đến khoảng 97%. Ngay khi sân khấu sáng đèn, sân vận động Mỹ Đình đã tràn ngập “biển hồng" lightstick từ cộng đồng fan và tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp không hề kém các concert của BLACKPINk tại quốc tế.

Clip biển lightstick gây choáng ngợp trên sân Mỹ Đình

Biển hồng lightstick tại concert ở Việt Nam không hề kém cạnh quốc tế

Các cô gái toàn cầu liên tục “khoe" tiếng Việt, Lisa thừa nhận “sởn da gà" vì sự cuồng nhiệt của người hâm mộ

Một trong những điều được các fan Việt mong chờ nhiều nhất đó chính là khoảnh khắc BLACKPINK nói tiếng Việt tại Born Pink Hà Nội. Và giây phút từng thành viên của nhóm nhạc nữ toàn cầu gửi lời chào đến khán giả tại Việt Nam đã thực sự đẩy sức nóng của sân vận động lên đến “nghìn độ”. Dù đây không phải là lần đầu tiên BLACKPINK nói tiếng Việt nhưng khi được tận mắt chứng kiến thần tượng của mình đứng trên sân khấu tại quê nhà và nói lời chào tiếng Việt đã làm nhiều fan phải thừa nhận, khó có thể tin đây là sự thật.

BLACKPINK gửi lời chào đến khán giả bằng tiếng Việt

Xuyên suốt đêm nhạc, BLACKPINK còn không ngừng “khoe" tiếng Việt “chuẩn không cần chỉnh" của mình như: “Các bạn có vui không", “Rất vui được gặp các bạn”, “Các bạn hét lên đi", “Mình yêu các bạn",... Đặc biệt ở các màn trình diễn như Shut Down hay Ddu-du Ddu-du, Rosé và Jennie cũng là hai thành viên khuấy động bầu không khí bằng cách hô lớn: “Hà Nội let's go" hay “Hà Nội let me hear your scream" (Tạm dịch: “Hà Nội ơi hãy cho tôi nghe thấy tiếng hét lớn của bạn).

Sự cuồng nhiệt xen lẫn phấn khích của 36 nghìn khán giả tại sân vận động đã khiến cho Lisa cũng phải thừa nhận với cô nàng bạn thân Rosé là “sởn da gà". Cụ thể trong phần giao lưu, Lisa đã không thể giấu được sự bất ngờ và ra dấu hiệu “sởn da gà” khi lắng nghe tiếng hò reo lớn từ người hâm mộ. Có lẽ trước khi tới Việt Nam, Lisa hay các thành viên BLACKPINK cũng khó có thể tưởng tượng được mình sẽ được cộng đồng VBLINKs chào đón nồng nhiệt nhiều đến như vậy.

Lisa “sởn da gà" vì sự cuồng nhiệt của fan Việt

Jennie - Lisa “chiêu đãi" màn trình diễn tại Hyde Park (London), Jisoo bị fan “lấn át” bởi màn fanchant đặc biệt, Rosé gặp sự cố nhưng vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp

Trong những tiết mục solo của BLACKPINK, Jennie và Lisa là hai nữ nghệ sĩ đem tới hai màn trình diễn từng biểu diễn tại Hyde Park (London. Cụ thể, khác hoàn toàn với tiết mục solo trong concert Born Pink ở nhiều quốc gia, Jennie đã “tặng” luôn khán giả Việt set biểu diễn gồm hai ca khúc You & Me và Solo. Khỏi phải nói, khi những giai điệu của bản hit Solo vang lên, khán giả Việt đã được dịp hòa chung tiếng hát cùng Jennie. Đặc biệt, ở bên dưới sân khấu, cộng đồng fan cũng tạo biển màu xanh - hồng dành riêng cho màn diễn solo của cô nàng.

Jennie trên sân khấu cùng 2 ca khúc You & Me và Solo

Trong khi đó, Lisa lại khiến người hâm mộ la hét không ngừng khi trình diễn vũ đạo được biên đạo hoàn toàn mới tại Hyde Park trước đó. Đặc biệt, khi đến câu hát đặc trưng trong ca khúc Money - “Everyone silent", toàn bộ Mỹ Đình đã thực sự im lặng và bùng nổ khi em út BLACKPINK tiếp tục cất tiếng hát.

Lisa chiêu đãi khán giả Việt với màn trình diễn từng được thể hiện tại Hyde Park

Màn biểu diễn solo của Jisoo với Flower hoàn toàn bị “lấn át" bởi màn fanchant đặc biệt đến từ khán giả sân Mỹ Đình. Cụ thể, với ca khúc Flower - bản debut solo của Jisoo, người hâm mộ Việt đã sử dụng ngay chính phiên bản “chế lời" cực lầy do nàng Hoa hậu Tiểu Vy “sáng tác" cho sản phẩm này bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, sân vận động Mỹ Đình cũng được phủ thêm màu đỏ - màu chủ đạo cho màn debut solo của Jisoo như một món quà dành tặng chị cả BLACKPINK.

Fan fanchant Flower phiên bản tiếng VIệt khiến fan quốc tế cũng phải thắc mắc

Là thành viên khép lại phần solo 4 thành viên, Rosé đang mang tới hai ca khúc là Gone và On The Ground. Tuy nhiên khi trình diễn, thiết bị tai nghe của Rosé đã gặp trục trặc khiến cho cô nàng không ít lần phải bỏ ngang câu hát. Dù vậy, Rosé vẫn giữ sự chuyên nghiệp trên sân khấu khi tiếp tục biểu diễn như không có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt, biển màu trắng với đèn flash cũng được người hâm mộ chuẩn bị để dành cho Rosé như món quà chào mừng cô đến Việt Nam.

Rosé dù gặp phải sự cố nhưng vẫn biểu diễn vô cùng chuyên nghiệp

BLACKPINK nhảy See Tình của Hoàng Thùy Linh - điều “chấn động" chưa từng có tại world tour BORN PINK

World tour Born Pink của BLACKPINK được trải dài từ tháng 10/2022 cho đến thời điểm hiện tại và đã đi qua 57 đêm diễn ở các châu lục. Thế nhưng chỉ duy nhất tại concert world tour ở Việt Nam, BLACKPINK lại sẵn sàng nhảy cover bản hit đình đám See Tình của Hoàng Thùy Linh. Jennie cho biết cô đã luyện tập rất nhiều và mong muốn làm điều bất ngờ cho khán giả Việt. Cô còn tiết lộ trước đó từng nghe giai điệu của See Tình nhưng không hề biết đây là ca khúc của Việt Nam. Chính vì vậy, khi đến đất nước hình chữ S, cô muốn mang đến phần thể hiện đặc biệt này và hy vọng người hâm mộ hoàn toàn có thể tận hưởng.

Không chỉ nhảy một mình, Jennie còn sẵn sàng dạy vũ đạo See Tình cho 3 thành viên còn lại là Jisoo, Lisa, Rosé. Trước sự hưởng ứng phấn khích từ fan, Jennie đã cùng 3 thành viên một lần nữa thể hiện lại vũ đạo của ca khúc See Tình.

Clip BLACKPINK nhảy See Tình của Hoàng Thùy Linh

Việc BLACKPINK - nhóm nhạc nữ toàn cầu đang làm khuynh đảo thế giới sẵn sàng nhảy cover một ca khúc của Việt Nam khiến cho nhiều người khẳng định đây là khoảnh khắc vô cùng “chấn động" và thật sự khó tin. Nhiều fan quốc tế cũng phải bày tỏ sự ghen tị khi không thể ngờ BLACKPINK lại chiều người hâm mộ Việt nhiều đến như vậy.

Khoảnh khắc “lịch sử": BLACKPINK đội nón lá “quẩy" cùng fan Việt

Không chỉ dừng lại ở việc chào tiếng Việt hay nhảy See Tình, BLACKPINK còn thi nhau đội nón lá - biểu tượng văn hóa của Việt Nam trên sân khấu encore concert Born Pink. Cụ thể khi đang biểu diễn ca khúc Boombayah, Rosé đã nhận được món quà là chiếc nón lá của fan. Phấn khích với món quà dễ thương này, cô nàng Rosé còn “quẩy" bản hit của BLACKPINK phiên bản vũ đạo cùng nón lá. Ngay sau đó, từng thành viên của BLACKPINK cũng đều trải nghiệm đội nón lá Việt Nam làm nên giây phút “lịch sử" có 1-0-2.

Sau rất nhiều “kiếp nạn" ở phút “bù giờ", BLACKPINK đã mang đến một đêm nhạc đẳng cấp, xứng đáng kết thúc world tour tại Châu Á

Không thể phủ nhận trước khi concert của BLACKPINK chính thức diễn ra, đêm diễn này đã đón nhận rất nhiều “kiếp nạn" khác nhau. Hay ngay trước thềm sân khấu sáng đèn chỉ 1 tiếng đồng hồ, sân vận động Mỹ Đình cũng đón nhận cơn mưa rào trắng trời khiến khán giả phải cháy tán loạn. Tuy nhiên, sau rất nhiều những “kiếp nạn” ấy, BLACKPINK đã thực sự xuất hiện trên sân vận động Mỹ Đình , cả 4 thành viên đều tỏa sáng đầy đẳng cấp và không có chỗ nào có thể dành lời chê.

Những sự đầu tư công phu cho sân khấu, dàn âm thanh đỉnh cao được nhập khẩu từ quốc tế, những màn trình diễn dành cho khán giả Việt hay những khoảnh khắc tương tác hiếm có,... tất cả đã tạo nên một đêm nhạc “lịch sử” đúng nghĩa tại Việt Nam và xứng đáng trở thành đêm diễn đẳng cấp nhất để kết thúc trọn vẹn chặng hành trình world tour Born Pink Châu Á. Sau đêm diễn ngày 29/7, BLACKPINK sẽ còn gặp lại khán giả Hà Nội vào tối 30/7. Chắc chắn với hiệu ứng bùng nổ mạng xã hội, đêm diễn cuối cùng này hứa hẹn sẽ kín khán giả và có những khoảnh khắc đặc biệt không hề kém cạnh đêm diễn đầu tiên của BLACKPINK tại Hà Nội.