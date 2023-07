Rosé gặp sự cố tai nghe, xử lý cực mượt khiến khán giả Born Pink Hà Nội thán phục

Vừa qua, Born Pink Hà Nội ngày 1 đã chính thức diễn ra trong sự vỡ oà của hàng chục nghìn người hâm mộ. Không hổ danh giọng ca chính BLACKPINK, Rosé chiêu đãi fan trong lần đầu đến Việt Nam 2 ca khúc như rót mật vào tai - Hard to Love & On The Ground. Phát huy thế mạnh vocal và trình diễn, Rosé dù xuất hiện trong bộ váy đen tinh giản, vẻ đẹp tiên tử vẫn không ngừng toả sáng. Cô nàng như rực rỡ trên sân khấu, nở nụ cười ngọt ngào cùng dáng vóc hoàn mỹ khiến người ta không thể rời mắt.

Sân khấu solo của Rosé tại Born Pink Hà Nội

Ở phần đầu Hard to Love, Rosé đã gặp sự cố với tai nghe, khiến cô nàng không nghe thấy nhạc. Dù có đôi chút bối rối, nhưng Rosé đã bình tĩnh xử lý rắc rối, giữ thần thái siêu sao và biểu diễn như không có gì xảy ra. Nếu không để ý kỹ, các fan cũng khó nhận ra giọng ca chính BLACKPINK gặp vấn đề âm thanh.

Rosé bình tĩnh xử lý sự cố cực mượt

Sân khấu solo của Rosé bùng nổ hơn bao giờ hết khi cô nàng bắt đầu thực hiện những bước vũ đạo uyển chuyển của mình. Hard to Love nóng bỏng, khoe trọn tấm lưng trần đáng mơ ước, còn On The Ground lại cực kì nhiệt huyết, thể hiện đam mê cháy bỏng Rosé dành cho sân khấu. Theo dõi cô nàng, fan không khỏi tự hào và ngày càng yêu mến bởi tài năng cũng như nỗ lực mà Rosé dành cho màn trình diễn của mình.

Rosé và vũ đạo Hard to Love cực kì nóng bỏng

